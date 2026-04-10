Polnjena svinjska rebra
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici

Svinjska rebra so vedno dobra ideja za okusno in nasitno kosilo. Zbrali smo pet odličnih receptov, s katerimi bodo rebrca vsakič popolna – mehka, sočna in polna okusa.

M.J.
10. 04. 2026 04.00

Svinjska rebra sodijo med tiste jedi, ki jih ima rad skoraj vsak. So okusna, sočna in hkrati cenovno dostopna, zato so odlična izbira za družinsko kosilo, ko želimo pripraviti nekaj posebnega brez visokih stroškov.

Njihova prednost je tudi v tem, da ponujajo ogromno možnosti priprave. Lahko jih premažemo z aromatično marinado, ki jim doda bogat okus, jih nadevamo z različnimi sestavinami ali pa jih preprosto spečemo v pečici skupaj s krompirjem in zelenjavo. Ne glede na način priprave pa je rezultat skoraj vedno enak – mehko meso, ki se kar topi v ustih, in hrustljava skorjica, ki poskrbi za popoln užitek.

Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
V nadaljevanju smo zbrali pet različnih receptov za svinjska rebra, s katerimi boste brez težav pripravili kosilo, ki bo navdušilo vso družino.

BBQ rebrca v pečici
BBQ rebrca v pečici

Odličen recept za vse ljubitelje mesnih specialitet. Zanj potrebujete baby back ribse - del svinjskih rebrc, ki se visoko na hrbtu stikajo s karejem. Ker imajo več mesa in manj maščobe, se spečejo hitreje, s pravo marinado pa so izjemno okusna. Recept je TUKAJ.

Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo
Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo

Preprosta, a izjemno okusna jed, pri kateri se svinjska rebra počasi pečejo skupaj s krompirjem in različno zelenjavo, kar ustvari sočen in poln okus. Minimalno začinjena, da pridejo do izraza naravne arome mesa in priloge, je to popolna izbira za klasično domače kosilo. Recept je TUKAJ.

Polnjena svinjska rebra
Polnjena svinjska rebra

Na krožniku rezina teh slastnih nadevanih reber izgleda res bogato. Priloga v resnici niti ni potrebna, ker je kruhov nadev zelo okusen in ga je tudi več kot dovolj. Recept ni zapleten, saj bo sama priprava mesa pred peko v pečici od vas terjala samo pol ure. Recept je TUKAJ.

Glazirana svinjska rebra s krompirjem
Glazirana svinjska rebra s krompirjem

V pečici pečena svinjska rebra s krompirjem so odlična ideja za izvrstno nedeljsko kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane. Ker bo večino dela namesto vas opravila pečica, boste imeli več kot dovolj časa, da v miru pospravite kuhinjo in čakate na zvonec, ki vam bo naznanil, da je jed pripravljena. Recept je TUKAJ.

Lepljiva svinjska rebrca
Lepljiva svinjska rebrca

Sočna rebrca, prekrita z bogato medeno-sojino marinado, ki med peko ustvari značilno lepljivo in rahlo karamelizirano skorjico. Intenziven okus in omamna aroma poskrbita, da je jed prava izbira za vse ljubitelje bolj izrazitih mesnih jedi. Recept je TUKAJ.

najboljša rebrca v pečici marinirana rebrca v pečici pečena rebra s krompirjem v pečici počasi pečena rebra v pečici svinjska rebrca družinsko kosilo
