Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika

Krompirjevi svaljki
Preprosta priloga, za katero ne potrebujemo veliko znanja in kuharskih veščin. Krompirjevi svaljki uspejo tudi neizkušenim kuharicam, kot priloga pa se lepo podajo k mesnim in zelenjavnim jedem ter tudi klobasam in kislemu zelju. Recept je TUKAJ.
Hrustljavo pečen mladi kormpir
Če imate radi krompir, vam bo hrustljavo zapečen mladi krompirček zagotovo všeč. Lahko se poigrate in ga začinite s poljubnimi začimbami in zelišči, za piko na i pa lahko na vsak krompirček položite tudi kakšen košček ali dva domače slanine. Recept je TUKAJ.
Hrustljavi zdrobovi kroketi
Hrustljave krokete imamo vsi radi, tudi otroci jih naravnost obožujejo. Še zlasti, če zraven ponudimo dobro mesno ali zelenjavno omako. Recept je TUKAJ.
Kruhova štruca
Na rezine narezana kruhova štruca je izvrstna priloga pečenki, golažu, obari, paprikašu, kislemu zelju in zrezkom v omaki. Odlična pa je tudi v kombinaciji z gobovo omako in skledo sezonske solate. Recept je TUKAJ.
Krompirjeva solata z zelenjavo in kremnim prelivom
Krompirjeva solata, ki je tako slastna, da jo boste morda jedli kar samo. Odlično se poda h kateremu koli kosu mesa in bo zagotovo kraljica piknikov ter peke na žaru. Ker vsebuje še cel kup pisane zelenjave, ni samo gurmanska, ampak tudi polna vitaminov. Recept je TUKAJ.
Polenta z baziliko
Hitro pripravljena priloga s prijetnim okusom in aromo bazilike. Odlično bo dopolnila zelenjavne, ribje in mesne jedi. Recept je TUKAJ.
Kuskus z zelenjavo
Okusna in hranljiva priloga, ki jo postrežemo k pečenemu jagenjčku ali svinjskim rebrcem. Recept je TUKAJ.
Zapečen smetanov krompir
To lahko hitro postane ena vaših najljubših prilog, primernih tudi za nekoliko bolj slavnostne priložnosti. Recept je TUKAJ.