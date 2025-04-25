Kruhova štruca
Kaj skuhati

Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika

Priloge pogosto ostanejo v senci glavne jedi, a ravno prava priloga lahko jed povzdigne na povsem novo raven. V tem članku vam predstavljamo nekaj svežih idej za priloge, ki so hitro pripravljene, polnega okusa in odlično dopolnijo tako mesne kot tudi ribje ali zelenjavne glavne jedi.

M.J.
25. 04. 2025 04.00
Krompirjevi svaljki
Krompirjevi svaljki FOTO: Sanja Sirk

Krompirjevi svaljki

Preprosta priloga, za katero ne potrebujemo veliko znanja in kuharskih veščin. Krompirjevi svaljki uspejo tudi neizkušenim kuharicam, kot priloga pa se lepo podajo k mesnim in zelenjavnim jedem ter tudi klobasam in kislemu zelju. Recept je TUKAJ

Hrustljavo pečen mlad krompir s česnom in rožmarinom
Hrustljavo pečen mlad krompir s česnom in rožmarinom FOTO: Shutterstock

Hrustljavo pečen mladi kormpir

Če imate radi krompir, vam bo hrustljavo zapečen mladi krompirček zagotovo všeč. Lahko se poigrate in ga začinite s poljubnimi začimbami in zelišči, za piko na i pa lahko na vsak krompirček položite tudi kakšen košček ali dva domače slanine. Recept je TUKAJ

Hrustljavi zdrobovi kroketi
Hrustljavi zdrobovi kroketi FOTO: Sanja Sirk

Hrustljavi zdrobovi kroketi

Hrustljave krokete imamo vsi radi, tudi otroci jih naravnost obožujejo. Še zlasti, če zraven ponudimo dobro mesno ali zelenjavno omako. Recept je TUKAJ

Kruhova štruca
Kruhova štruca FOTO: Profimedia

Kruhova štruca

Na rezine narezana kruhova štruca je izvrstna priloga pečenki, golažu, obari, paprikašu, kislemu zelju in zrezkom v omaki. Odlična pa je tudi v kombinaciji z gobovo omako in skledo sezonske solate. Recept je TUKAJ

Krompirjeva poletna solata
Krompirjeva poletna solata FOTO: Su.S.

Krompirjeva solata z zelenjavo in kremnim prelivom

Krompirjeva solata, ki je tako slastna, da jo boste morda jedli kar samo. Odlično se poda h kateremu koli kosu mesa in bo zagotovo kraljica piknikov ter peke na žaru. Ker vsebuje še cel kup pisane zelenjave, ni samo gurmanska, ampak tudi polna vitaminov. Recept je TUKAJ

Polenta z baziliko
Polenta z baziliko FOTO: Sanja Sirk

Polenta z baziliko

Hitro pripravljena priloga s prijetnim okusom in aromo bazilike. Odlično bo dopolnila zelenjavne, ribje in mesne jedi. Recept je TUKAJ

Kuskus z zelenjavo
Kuskus z zelenjavo FOTO: Shutterstock

Kuskus z zelenjavo

Okusna in hranljiva priloga, ki jo postrežemo k pečenemu jagenjčku ali svinjskim rebrcem. Recept je TUKAJ

Zapečen smetanov krompir
Zapečen smetanov krompir FOTO: Profimedia

Zapečen smetanov krompir

To lahko hitro postane ena vaših najljubših prilog, primernih tudi za nekoliko bolj slavnostne priložnosti. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
Pomladni jedilnik: 7 odličnih kosil iz pečice
Preberi še Pomladni jedilnik: 7 odličnih kosil iz pečice
Vikend obroki: Top jedi za sproščanje po napornem tednu
Preberi še Vikend obroki: Top jedi za sproščanje po napornem tednu
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Preberi še Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
