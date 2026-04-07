Carska pita s koruzno moko je preprost in okusen obrok, ki je kot nalašč za hitro kosilo ali večerjo.
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma

Praznjenje hladilnika še nikoli ni bilo tako zabavno in okusno! Odkrijte recept za carsko pito, ki je hkrati hiter, poceni in popoln za porabo ostankov hrane. Z lahkoto boste pripravili zlato zapečeno pito, polno okusov, ki bo navdušila vso družino, primerna pa je za zajtrk, kosilo ali večerjo ali pa kot prigrizek, ki ga postrežemo na pikniku ali domači zabavi.

M.J.
07. 04. 2026 12.33

Predstavljamo vam univerzalen in okusen recept, ki vas bo preprosto navdušil. Carska pita je odlična izbira za hiter zajtrk, kosilo in večerjo, pa tudi za zabave in nepričakovane goste.

Kmečka jed, ki se na Balkanu pripravlja že stoletja – za zajtrk, kosilo ali večerjo
Za pripravo carske pite morate zgolj združiti nekaj osnovnih sestavin z ostanki iz hladilnika, zato je ta jed kot nalašč za vse tiste, ki neradi stran mečete hrano, ampak svoje kosilo raje reciklirate in ustvarite popolnoma novo kombinacijo okusov.

Poleg koruzne moke potrebujete še nekaj jogurta, jajc, slanega sira in morda še koščke zelenjave, šunke, klobase ali druge ostanke iz hladilnika. Rezultat je rahla, zlato zapečena pita s hrustljavo skorjico, ki odlično tekne topla ali hladna. Idealna je tudi za na pot ali kot malica za naslednji dan.

Carska pita s koruzno moko je preprost in okusen obrok, ki je kot nalašč za hitro kosilo ali večerjo. FOTO: Thinkstock

Sestavine:

- 4 jajca
- 300 g svežega sira
- 180 g jogurta (ali kislo mleko)
- 150 ml olja
- 150 g gladke moke
- 100 g koruzne moke
- 1 pecilni prašek
- 150 g šunke
- 2 reči papriki
- kisle kumarice (po želji)
- sol

Postopek priprave:

Beljake ločimo od rumenjakov. Iz beljakov stepemo trd sneg, nato dodamo rumenjake, jogurt, nadrobljen sir in olje ter vse skupaj dobro premešamo.

Gladko moko, koruzno moko, sol in pecilni prašek dobro premešamo, nato dodamo k mokrim sestavinam in povežemo v homogeno zmes.

Kumarice, šunko in papriko narežemo na kocke, dodamo mešanici in ročno premešamo.

Pekač naoljimo in potresemo z moko. Vanj vlijemo pripravljeno maso. Pito pečemo na 180 stopinjah približno pol ure oziroma do zlato rjave barve.

Nasvet: Ko zmešate mokre in suhe sestavine, lahko osnovni mešanici dodate poljubne sestavine. Lahko na primer porabite ostanke kuhanega ali pečenega mesa od kosila. Namesto kislih kumaric pa lahko uporabite vložene olive. Odlično se bo obnesla tudi katera koli druga zelenjava, še zlasti bo pita okusna, če ji boste dodali narezano mlado čebulico ali pa nasekljan svež drobnjak.

Hitra koruzna zlevanka s koprivami
Hitra koruzna zlevanka s koprivami

Če imate radi hitro pripravljene jedi iz koruzne moke, ki jih lahko pripravite za kosilo ali večerjo, potem vsekakor poskusite tudi koruzno zlevanko, ki predstavlja odlično idejo za okusen brezmesni obrok. V pomladnem času si lahko pripravite okusno koruzno zlevanko s koprivami (recept TUKAJ), za lahko poletno kosilo pa bo odlična izbira koruzna zlevanka z bučkami in korenjem (recept TUKAJ). 

Povzeto po Zadovoljna.hr

