Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma

Predstavljamo vam univerzalen in okusen recept, ki vas bo preprosto navdušil. Carska pita je odlična izbira za hiter zajtrk, kosilo in večerjo , pa tudi za zabave in nepričakovane goste.

Kmečka jed, ki se na Balkanu pripravlja že stoletja – za zajtrk, kosilo ali večerjo

Za pripravo carske pite morate zgolj združiti nekaj osnovnih sestavin z ostanki iz hladilnika , zato je ta jed kot nalašč za vse tiste, ki neradi stran mečete hrano, ampak svoje kosilo raje reciklirate in ustvarite popolnoma novo kombinacijo okusov.

Poleg koruzne moke potrebujete še nekaj jogurta, jajc, slanega sira in morda še koščke zelenjave, šunke, klobase ali druge ostanke iz hladilnika. Rezultat je rahla, zlato zapečena pita s hrustljavo skorjico , ki odlično tekne topla ali hladna . Idealna je tudi za na pot ali kot malica za naslednji dan.

Carska pita s koruzno moko je preprost in okusen obrok, ki je kot nalašč za hitro kosilo ali večerjo.

- 4 jajca - 300 g svežega sira - 180 g jogurta (ali kislo mleko) - 150 ml olja - 150 g gladke moke - 100 g koruzne moke - 1 pecilni prašek - 150 g šunke - 2 reči papriki - kisle kumarice (po želji) - sol

Beljake ločimo od rumenjakov. Iz beljakov stepemo trd sneg, nato dodamo rumenjake, jogurt, nadrobljen sir in olje ter vse skupaj dobro premešamo.

Gladko moko, koruzno moko, sol in pecilni prašek dobro premešamo, nato dodamo k mokrim sestavinam in povežemo v homogeno zmes.

Kumarice, šunko in papriko narežemo na kocke, dodamo mešanici in ročno premešamo.

Pekač naoljimo in potresemo z moko. Vanj vlijemo pripravljeno maso. Pito pečemo na 180 stopinjah približno pol ure oziroma do zlato rjave barve.