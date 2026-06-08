Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega

Okusna različica zelenjavnega narastka oziroma pite iz pekača, katere glavna "zvezda" so sočne bučke in krompir, predstavlja izvrstno rešitev za obrok med tednom, ki ga hitro pripravimo po službi. Ključ do popolnosti te jedi je v enostavnosti priprave in fantastičnem okusu. Za še boljši okus, dodatno nasitnost in dobro povezovanje vseh sestavin poskrbijo jajca in nariban parmezan, ki narastku doda bogato aromo in rahlo pikantnost.

Ta jed je neustavljivo kremasta in rahla ter zelo okusna, saj je nadevana s sirom in šunko, ki pa jo lahko po želji nadomestimo s kuhanim pršutom, slastno salamo ali celo panceto za bolj intenziven okus. Ne pozabimo, da bo poslastico dokončala hrustljava skorjica iz zlato zapečenih drobtin, ki narastku doda privlačno teksturo. Ta jed je vsestranska – lahko jo postrežemo za kosilo ali pa večerjo. Priporočljivo je, da obroku dodamo še osvežilno skledo solate, ki bo celotni obed poživila in vnesla svežino, poleg tega pa nam bo prinesla dodatno dozo vitaminov, ki jih telo nujno potrebuje.