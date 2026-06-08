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Jed vas bo navdušila s sočnostjo in odličnim okusom.
Kaj skuhati

Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega

Če želite dobro jesti, ne da bi preživeli veliko časa v kuhinji, potem vsekakor preizkusite ta recept. Potrebujete samo nekaj bučk, jajc, krompirja, suhega mesa in sira, da ustvarite zelo okusno jed, s katero boste navdušili vse družinske člane. Tudi tiste, ki se ob omembi zelenjave navadno zmrdujejo.

M.J.
08. 06. 2026 14.01

Okusna različica zelenjavnega narastka oziroma pite iz pekača, katere glavna "zvezda" so sočne bučke in krompir, predstavlja izvrstno rešitev za obrok med tednom, ki ga hitro pripravimo po službi. Ključ do popolnosti te jedi je v enostavnosti priprave in fantastičnem okusu. Za še boljši okus, dodatno nasitnost in dobro povezovanje vseh sestavin poskrbijo jajca in nariban parmezan, ki narastku doda bogato aromo in rahlo pikantnost.

Ta jed je neustavljivo kremasta in rahla ter zelo okusna, saj je nadevana s sirom in šunko, ki pa jo lahko po želji nadomestimo s kuhanim pršutom, slastno salamo ali celo panceto za bolj intenziven okus. Ne pozabimo, da bo poslastico dokončala hrustljava skorjica iz zlato zapečenih drobtin, ki narastku doda privlačno teksturo. Ta jed je vsestranska – lahko jo postrežemo za kosilo ali pa večerjo. Priporočljivo je, da obroku dodamo še osvežilno skledo solate, ki bo celotni obed poživila in vnesla svežino, poleg tega pa nam bo prinesla dodatno dozo vitaminov, ki jih telo nujno potrebuje.

Hitro pripravljena in idealna za vsakodnevne obroke, ta jed zagotavlja odlično ravnovesje okusov in tekstur.
Hitro pripravljena in idealna za vsakodnevne obroke, ta jed zagotavlja odlično ravnovesje okusov in tekstur. FOTO: Maruša Jurc

Za pripravo potrebujemo:

- 600 g bučk

- 600 g krompirja

- 4 jajca

- 50 g naribanega parmezana

- 180 g moke

- sol in mleti poper (po okusu)

- na rezine narezan pršut, salama, panceta ipd.

- sir (narezan na rezine ali nariban)

- pest krušnih drobtin

- maslo (za namastitev pekača in dodatno za po vrhu narastka)

Postopek priprave:

Bučke in krompir očistimo ter operemo (krompir tudi olupimo). Zelenjavo grobo naribamo v večjo skledo.

Dodamo moko, nariban parmezan in jajca ter začinimo s soljo in mletim poprom. Dobro premešamo, da dobimo enotno maso.

Pekač, v katerem bomo jed spekli, namastimo z maslom, nato pa ga potrosimo z drobtinami. Vanj pretresemo polovico bučkine zmesi in jo s hrbtno stranico žlice razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo.

S kombinacijo bučk, krompirja, jajc, sira in suhega mesa ustvarite okusno poslastico, ki jo boste želeli pripraviti znova in znova.
S kombinacijo bučk, krompirja, jajc, sira in suhega mesa ustvarite okusno poslastico, ki jo boste želeli pripraviti znova in znova. FOTO: Maruša Jurc

Po bučkini zmesi najprej razporedimo izbrano mesnino (pršut, panceta, salama, šunka ipd.), nato pa dodamo še sir (lahko je v tanjših rezinah ali pa nariban).

Prekrijemo s preostankom bučkine zmesi, nato pa po vrhu potrosimo krušne drobtine ter dodamo še na tanke rezine ali koščke narezano maslo.

Pekač za 40 minut potisnemo v pečico, ogreto na 190 stopinj Celzija. Jed je pečena, ko se po vrhu zlato rjavo obarva in zapeče.

Jed vas bo navdušila s sočnostjo in odličnim okusom.
Jed vas bo navdušila s sočnostjo in odličnim okusom. FOTO: Maruša Jurc

Če imate radi bučke, vas bo navdušila tudi okusna bučkina rolada z mletim mesom, katere recept si lahko ogledate v spodnjem videu:

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