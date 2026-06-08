Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega

Okusna različica zelenjavnega narastka oziroma pite iz pekača, katere glavna "zvezda" so sočne bučke in krompir, predstavlja izvrstno rešitev za obrok med tednom, ki ga hitro pripravimo po službi. Ključ do popolnosti te jedi je v enostavnosti priprave in fantastičnem okusu. Za še boljši okus, dodatno nasitnost in dobro povezovanje vseh sestavin poskrbijo jajca in nariban parmezan, ki narastku doda bogato aromo in rahlo pikantnost.
Ta jed je neustavljivo kremasta in rahla ter zelo okusna, saj je nadevana s sirom in šunko, ki pa jo lahko po želji nadomestimo s kuhanim pršutom, slastno salamo ali celo panceto za bolj intenziven okus. Ne pozabimo, da bo poslastico dokončala hrustljava skorjica iz zlato zapečenih drobtin, ki narastku doda privlačno teksturo. Ta jed je vsestranska – lahko jo postrežemo za kosilo ali pa večerjo. Priporočljivo je, da obroku dodamo še osvežilno skledo solate, ki bo celotni obed poživila in vnesla svežino, poleg tega pa nam bo prinesla dodatno dozo vitaminov, ki jih telo nujno potrebuje.
Za pripravo potrebujemo:
- 600 g bučk
- 600 g krompirja
- 4 jajca
- 50 g naribanega parmezana
- 180 g moke
- sol in mleti poper (po okusu)
- na rezine narezan pršut, salama, panceta ipd.
- sir (narezan na rezine ali nariban)
- pest krušnih drobtin
- maslo (za namastitev pekača in dodatno za po vrhu narastka)
Postopek priprave:
Bučke in krompir očistimo ter operemo (krompir tudi olupimo). Zelenjavo grobo naribamo v večjo skledo.
Dodamo moko, nariban parmezan in jajca ter začinimo s soljo in mletim poprom. Dobro premešamo, da dobimo enotno maso.
Pekač, v katerem bomo jed spekli, namastimo z maslom, nato pa ga potrosimo z drobtinami. Vanj pretresemo polovico bučkine zmesi in jo s hrbtno stranico žlice razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo.
Po bučkini zmesi najprej razporedimo izbrano mesnino (pršut, panceta, salama, šunka ipd.), nato pa dodamo še sir (lahko je v tanjših rezinah ali pa nariban).
Prekrijemo s preostankom bučkine zmesi, nato pa po vrhu potrosimo krušne drobtine ter dodamo še na tanke rezine ali koščke narezano maslo.
Pekač za 40 minut potisnemo v pečico, ogreto na 190 stopinj Celzija. Jed je pečena, ko se po vrhu zlato rjavo obarva in zapeče.
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