Kremne testenine s šparglji in piščancem
Kaj skuhati

Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo

Sezona špargljev je v polnem razmahu, zato je pravi čas, da jih vključimo v vsakodnevne obroke. Pripravili smo tri preproste recepte, ki vedno uspejo: kremno juho, okusne zvitke s pršutom in hitro testeninsko jed s piščancem.

M.J.
23. 04. 2026 04.00

Pomlad je čas, ko na jedilnik pridejo sveže sestavine, med katerimi imajo šparglji prav posebno mesto. So lahko prebavljivi, vsestranski in hitro pripravljeni, hkrati pa dovolj izraziti, da iz preprostih sestavin ustvarijo odličen obrok.

Ne glede na to, ali iščete idejo za lahko kosilo, hitro večerjo ali nekaj, s čimer boste na pikniku ali domači zabavi navdušili goste, so šparglji vedno dobra izbira. Odlično se podajo h krompirju, mesu, testeninam in rižu ali pa zasijejo kar sami v preprosti juhi.

V nadaljevanju vas čakajo trije preverjeni recepti, ki jih lahko pripravite brez zapletov in v pičle pol ure: kremna juha s krompirjem, hrustljavi zvitki s pršutom in nasitne testenine v kremni omaki s piščancem. Vsak od njih pokaže, kako vsestranski in okusni so lahko šparglji – tudi z minimalnim trudom.

Špargljeva juha
Špargljeva juha

Kremna špargljeva juha s krompirjem

Kremna špargljeva juha je hitro pripravljena in odličnega okusa, primerna pa je tako za kosilo kot tudi za večerjo. Njena tekstura je zaradi dodatka krompirja zelo kremna in svilnata, zato dodajanje smetane ni potrebno. Recept je TUKAJ.

Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem
Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem

Testenine v kremni omaki s piščancem in šparglji

Kremaste testenine so odlična ideja za enostavno kosilo ali večerjo. Jed je pripravljena v manj kot pol ure ter polna sočnega piščanca in nežnih špargljev. Recept je TUKAJ.

Hitri zavitki s šparglji in pršutom

Hrustljavi zavitki iz listnatega testa s šparglji in pršutom so popolna izbira za hitro malico, prigrizek ali lahko večerjo. Priprava je enostavna, kombinacija nežnih špargljev in slanega pršuta pa ustvari bogat okus, ki navduši že po prvem grižljaju. Idealni so tudi za pogostitve ali piknike, saj jih lahko postrežemo tople ali hladne. Recept je TUKAJ.

