Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo

Načrtujte meni, ki bo navdušil vse
Za dober piknik ne potrebujete veliko različnih jedi – bolje manj, a okusno in dobro pripravljeno.
- Meso: Piščančji ražnjiči, marinirana svinjska rebrca, domače pleskavice ali steak na žaru.
- Zelenjava: Bučke, paprika, čebula in koruza na žaru – preprosto, zdravo in okusno.
- Ribja opcija: File lososa, lignji, kozice ali morski ražnjiči za malo morske svežine.
- Veganski kot: Tofu ali tempeh na žaru, mariniran v limoninem soku, sojini omaki in svežih zeliščih.
Domače priloge, ki dvignejo piknik na višji nivo
- Sveže pečene domače lepinje, burger bombice ali focaccia z rožmarinom.
- Solate: Krompirjeva s kislo smetano in drobnjakom, osvežilna grška ali pa rukola s parmezanom in limoninim prelivom.
- Pomake: Humus, tzatziki in avokadova krema so idealne za pomakanje sveže zelenjave ali kruhkov z žara.
Triki za vrhunsko peko na žaru
- Meso naj bo predhodno marinirano – vsaj 2–3 ure, najbolje pa čez noč.
- Žar naj bo dobro segret, preden nanj položite hrano.
- Ne pretiravajte z obračanjem, saj se tako meso ne bo lepo zapeklo.
- Uporabite sveža zelišča – rožmarin, timijan in origano dvignejo okus mesa ali zelenjave.
Osvežilne pijače za prijetno osvežitev
- Domača limonada z meto in ingverjem
- Hladen ledeni čaj z breskvami ali bezgovim sirupom
- Po želji kaj mehurčkastega – kot je sangria ali prosecco z jagodami
Sladica za sladek zaključek piknika
Piknik bo še boljši, če boste na koncu poskrbeli tudi za nekaj sladkega. Sladico lahko spečete kar na žaru in tako presenetite vse povabljence, pripravite pa lahko tudi kakšno osvežilno dobroto, ki bo prijetno zaokrožila kosilo z žara. Nekaj odličnih sladic, ki so po našem mnenju kot ustvarjene za piknike in vrtne zabave, na katerih so glavna zvezda raznorazne dobrote z žara, boste našli na spodnji povezavi: