okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Piščančji gyros
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo

Če imate vrt, teraso ali vsaj balkon – izkoristite sončno soboto ali nedeljo za sproščeno druženje ob dobri hrani z žara. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj idej, kako pripraviti preprost, a nepozaben piknik, ki bo razveselil tako gurmane kot tudi tiste, ki imajo raje klasične okuse.

M.J.
02. 05. 2026 04.00

Načrtujte meni, ki bo navdušil vse

Za dober piknik ne potrebujete veliko različnih jedi – bolje manj, a okusno in dobro pripravljeno. 

- Meso: Piščančji ražnjiči, marinirana svinjska rebrca, domače pleskavice ali steak na žaru.

- Zelenjava: Bučke, paprika, čebula in koruza na žaru – preprosto, zdravo in okusno.

- Ribja opcija: File lososa, lignji, kozice ali morski ražnjiči za malo morske svežine.

- Veganski kot: Tofu ali tempeh na žaru, mariniran v limoninem soku, sojini omaki in svežih zeliščih.&nbsp;

Če doma nimate žara, lahko za piknik pripravite slastne piščančje burgerje. FOTO: Su.S.

Domače priloge, ki dvignejo piknik na višji nivo

- Sveže pečene domače lepinje, burger bombice ali focaccia z rožmarinom.

- Solate: Krompirjeva s kislo smetano in drobnjakom, osvežilna grška ali pa rukola s parmezanom in limoninim prelivom.

- Pomake: Humus, tzatziki in avokadova krema so idealne za pomakanje sveže zelenjave ali kruhkov z žara.

S sončnimi in toplimi pomladnimi dnevi se začne sezona piknikov ter vrtnih zabav, na katerih tradicionalno kraljuje žar. FOTO: Thinkstock

Triki za vrhunsko peko na žaru

- Meso naj bo predhodno marinirano – vsaj 2–3 ure, najbolje pa čez noč.

- Žar naj bo dobro segret, preden nanj položite hrano.

- Ne pretiravajte z obračanjem, saj se tako meso ne bo lepo zapeklo.

- Uporabite sveža zelišča – rožmarin, timijan in origano dvignejo okus mesa ali zelenjave.

Osvežilne pijače za prijetno osvežitev

- Domača limonada z meto in ingverjem

- Hladen ledeni čaj z breskvami ali bezgovim sirupom

- Po želji kaj mehurčkastega – kot je sangria ali prosecco z jagodami

Piknik ni le hrana, ampak celotno doživetje – in sončna sobota je idealna priložnost, da si ga privoščite.
Piknik ni le hrana, ampak celotno doživetje – in sončna sobota je idealna priložnost, da si ga privoščite. FOTO: iStockphoto

Sladica za sladek zaključek piknika

Piknik bo še boljši, če boste na koncu poskrbeli tudi za nekaj sladkega. Sladico lahko spečete kar na žaru in tako presenetite vse povabljence, pripravite pa lahko tudi kakšno osvežilno dobroto, ki bo prijetno zaokrožila kosilo z žara. Nekaj odličnih sladic, ki so po našem mnenju kot ustvarjene za piknike in vrtne zabave, na katerih so glavna zvezda raznorazne dobrote z žara, boste našli na spodnji povezavi:

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
piknik žar peka na žaru recepti hrana priloge jedem z žara
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20