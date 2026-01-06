okusno.je
Lečina solata z bučo in ohrovtom
Kaj skuhati

Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Tople solate so popolna izbira za hladnejše dni, ko si želimo nekaj hranljivega, a hkrati lahkega. V članku predstavljamo pet okusnih receptov, ki združujejo svežo zelenjavo, tople sestavine in nasitne dodatke ter dokazujejo, da solate niso namenjene le poletju.

M.J.
06. 01. 2026 04.00

Ko se temperature spustijo, klasične hladne solate pogosto zamenjajo toplejši, bolj nasitni obroki. A solate tudi pozimi ostajajo odlična izbira, le nekoliko drugače jih pripravimo. Tople zimske solate združujejo svežino zelenjave in prijetno toplino kuhanih ali pečenih sestavin, zaradi česar so primerne tako za kosilo kot za večerjo.

Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok
Preberi še Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok

V tem izboru predstavljamo pet zimskih solat, ki so hkrati okusne, uravnotežene in preproste za pripravo. Tovrstne solate dokazujejo, da lahko tudi v zimskih mesecih uživamo v lahkih, a hkrati toplih in nasitnih obrokih, ki telesu prinesejo energijo in dobro počutje.

Riževa skleda z zelenjavo in piščancem
Riževa skleda z zelenjavo in piščancem FOTO: Su.S.

Riževa skleda z zelenjavo in piščancem

Riževa skleda s piščancem je idealna za vse, ki si želijo celovit obrok v eni skledi. Sestavljajo jo rjav riž, pečena zelenjava, solata iz listnatega ohrovta, piščančji file in okusen preliv. Recept je TUKAJ.

Topla solata z gobami, poširanim jajcem in rukolo
Topla solata z gobami, poširanim jajcem in rukolo FOTO: iStock

Topla solata z gobami, poširanim jajcem in rukolo

Pozabite na dolgočasne solate in raje poskusite nekaj novega in drugačnega. Topla solata z gobicami in poširanim jajcem je odlična ideja za hitro pripravljen obrok, primeren za vse, ki prisegajo na preprosto, a prefinjeno kuhinjo. Če vam rukola ni pretirano ljuba, jo nadomestite z mlado špinačo. Recept je TUKAJ.

Solata z radičem, krompirjem in piščancem
Solata z radičem, krompirjem in piščancem FOTO: Su.S.

Solata z radičem, krompirjem in piščancem

Okusna in nasitna solata, ki navduši z bogatimi zimskimi okusi. Zaradi dodatka slanine in bučnega olja bodo to solato z užitkom pospravili tudi največji gurmani. Recept je TUKAJ.

Lečina solata z bučo in ohrovtom
Lečina solata z bučo in ohrovtom FOTO: osebni arhiv

Lečina solata z bučo in ohrovtom

Solata, ki bo zadovoljila vaše brbončice, pa čeprav ste morda zapriseženi mesojedci. Poleg vrste zdravih sestavin, ki vas bodo napolnile s koristnimi hranili, bo na vas naredila vtis tudi z okusnim prelivom. Recept je TUKAJ.

Solatni krožnik s špinačo, jabolkom in piščančjimi jetrci
Solatni krožnik s špinačo, jabolkom in piščančjimi jetrci FOTO: Thinkstock

Solatni krožnik s špinačo, jabolkom in piščančjimi jetrci

Hitro pripravljen, zdrav in zelo okusen obrok bo navdušil tudi največje sladokusce. Skrivnost uspeha je namreč v izjemni kombinaciji mehkih pečenih jetrc, hrustljavega jabolka, nežnih lističev špinače in slastnih popraženih lešnikov. Recept je TUKAJ.

