Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Ko se temperature spustijo, klasične hladne solate pogosto zamenjajo toplejši, bolj nasitni obroki. A solate tudi pozimi ostajajo odlična izbira, le nekoliko drugače jih pripravimo. Tople zimske solate združujejo svežino zelenjave in prijetno toplino kuhanih ali pečenih sestavin, zaradi česar so primerne tako za kosilo kot za večerjo.
V tem izboru predstavljamo pet zimskih solat, ki so hkrati okusne, uravnotežene in preproste za pripravo. Tovrstne solate dokazujejo, da lahko tudi v zimskih mesecih uživamo v lahkih, a hkrati toplih in nasitnih obrokih, ki telesu prinesejo energijo in dobro počutje.
Riževa skleda z zelenjavo in piščancem
Riževa skleda s piščancem je idealna za vse, ki si želijo celovit obrok v eni skledi. Sestavljajo jo rjav riž, pečena zelenjava, solata iz listnatega ohrovta, piščančji file in okusen preliv. Recept je TUKAJ.
Topla solata z gobami, poširanim jajcem in rukolo
Pozabite na dolgočasne solate in raje poskusite nekaj novega in drugačnega. Topla solata z gobicami in poširanim jajcem je odlična ideja za hitro pripravljen obrok, primeren za vse, ki prisegajo na preprosto, a prefinjeno kuhinjo. Če vam rukola ni pretirano ljuba, jo nadomestite z mlado špinačo. Recept je TUKAJ.
Solata z radičem, krompirjem in piščancem
Okusna in nasitna solata, ki navduši z bogatimi zimskimi okusi. Zaradi dodatka slanine in bučnega olja bodo to solato z užitkom pospravili tudi največji gurmani. Recept je TUKAJ.
Lečina solata z bučo in ohrovtom
Solata, ki bo zadovoljila vaše brbončice, pa čeprav ste morda zapriseženi mesojedci. Poleg vrste zdravih sestavin, ki vas bodo napolnile s koristnimi hranili, bo na vas naredila vtis tudi z okusnim prelivom. Recept je TUKAJ.
Solatni krožnik s špinačo, jabolkom in piščančjimi jetrci
Hitro pripravljen, zdrav in zelo okusen obrok bo navdušil tudi največje sladokusce. Skrivnost uspeha je namreč v izjemni kombinaciji mehkih pečenih jetrc, hrustljavega jabolka, nežnih lističev špinače in slastnih popraženih lešnikov. Recept je TUKAJ.