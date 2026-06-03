Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju

Včasih nastanejo najboljše jedi prav takrat, ko združimo dve priljubljeni klasiki. Tako so nastali tudi smash burger tacosi – viralna uspešnica, ki združuje vse, kar imamo radi pri burgerjih in tacosih. Namesto klasične bombetke je osnova mehka tortilja, nanjo pa se med peko "prilepi" tanka plast mletega mesa, ki se na vroči ponvi ali plošči zapeče v značilnem slogu smash burgerja. Prav tehnika "smash" je tista, ki jed naredi tako posebno. Meso se dobro pritisne ob vročo površino, zaradi česar nastane bogata karamelizirana skorjica in izrazit mesni okus. Ker je meso zelo tanko, se speče v le nekaj minutah, tortilja pa medtem postane prijetno hrustljava.

icon-expand Hrustljavo zapečeno meso, mehek stopljen sir, sveža zelenjava in kremasta omaka ustvarijo popolno ravnovesje v vsakem grižljaju. FOTO: Shutterstock

Zakaj so smash burger tacosi tako priljubljeni?

Smash burger tacosi so postali pravi hit na TikToku in drugih družbenih omrežjih, saj so enostavni za pripravo, zelo prilagodljivi in pripravljeni hitreje kot klasični burgerji. Najpogosteje se postrežejo s sirom, solato, kislimi kumaricami, čebulo in značilno burger omako, a možnosti za različne dodatke so praktično neomejene. Njihova največja prednost je kombinacija tekstur in okusov. Hrustljavo zapečeno meso, mehek stopljen sir, sveža zelenjava in kremasta omaka ustvarijo popolno ravnovesje v vsakem grižljaju. Poleg tega za pripravo ne potrebujemo žara, saj jih lahko brez težav pripravimo kar v večji ponvi. Priljubljeni so tudi zato, ker so zelo prilagodljivi. Namesto klasičnih burger dodatkov lahko uporabimo avokado, narezane čilije, različne sire ali pa pripravimo različice z mletim piščančjim mesom. Na spletu se pojavljajo tudi različice s pikantnimi omakami in različnimi vrstami zeljnatih solat.

Recept za smash burger tacose

Za tacose: - 500 g mlete govedine (najbolje s približno 20 % maščobe) - 8 manjših pšeničnih tortilj - 8 rezin sira, ki se dobro topi (ameriški sir, cheddar ali podobno) - sol in mleti poper Za burger omako: - 4 žlice majoneze - 2 žlici kečapa - 1 žlica gorčice - 1 žlica sesekljanih kislih kumaric - nekaj kapljic pekoče omake (po želji) Za postrežbo: - sesekljana ledenka ali druga hrustljava solata - narezane kisle kumarice - drobno sesekljana čebula

Priprava: V skodelici zmešajte vse sestavine za burger omako in jo postavite v hladilnik. Mleto meso razdelite na osem enakih delov. Vsak del položite na tortiljo in ga razporedite v tanko plast skoraj do roba tortilje. To najlažje naredite s prsti ali dlanjo, lahko pa si pomagate tudi z valjarjem. Meso rahlo posolite in popoprajte. Ponev ali litoželezno ploščo dobro segrejte. Tortiljo položite v ponev tako, da je meso obrnjeno navzdol. Z lopatico močno pritisnite, da se meso čim bolje zapeče. Pecite približno 2 do 3 minute, dokler meso ne dobi lepe rjave skorjice. Nato taco obrnite, na meso položite rezino sira in pecite še približno minuto, da se sir stopi in tortilja postane hrustljava. Tacose nato obložite s solato, kislimi kumaricami, čebulo in burger omako.

icon-expand Priprava zahteva zgolj nekaj minut. FOTO: Shutterstock

Nasvet za popoln rezultat

Za najboljši okus uporabite nekoliko bolj mastno mleto govedino s približno 20 odstotki maščobe, saj ta pomaga ustvariti značilno hrustljavo skorjico in poskrbi za sočnost mesa. Pomembno je tudi, da je ponev res dobro segreta, saj se tako razvijejo bogati okusi, po katerih so smash burgerji postali svetovni hit.

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