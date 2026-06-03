okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Smash burger tacos
Kaj skuhati

Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju

Smash burger tacosi so eden najbolj priljubljenih kulinaričnih trendov zadnjih let. Gre za preprosto, a izjemno okusno kombinacijo sočnega burgerja in hrustljave tortilje, ki je osvojila družbena omrežja in domače kuhinje po vsem svetu. Priprava je hitra, rezultat pa popolna izbira za kosilo, večerjo ali piknik druženje.

M.J.
03. 06. 2026 04.00

Včasih nastanejo najboljše jedi prav takrat, ko združimo dve priljubljeni klasiki. Tako so nastali tudi smash burger tacosi – viralna uspešnica, ki združuje vse, kar imamo radi pri burgerjih in tacosih. Namesto klasične bombetke je osnova mehka tortilja, nanjo pa se med peko "prilepi" tanka plast mletega mesa, ki se na vroči ponvi ali plošči zapeče v značilnem slogu smash burgerja.

Prav tehnika "smash" je tista, ki jed naredi tako posebno. Meso se dobro pritisne ob vročo površino, zaradi česar nastane bogata karamelizirana skorjica in izrazit mesni okus. Ker je meso zelo tanko, se speče v le nekaj minutah, tortilja pa medtem postane prijetno hrustljava.

Hrustljavo zapečeno meso, mehek stopljen sir, sveža zelenjava in kremasta omaka ustvarijo popolno ravnovesje v vsakem grižljaju.
Hrustljavo zapečeno meso, mehek stopljen sir, sveža zelenjava in kremasta omaka ustvarijo popolno ravnovesje v vsakem grižljaju. FOTO: Shutterstock

Zakaj so smash burger tacosi tako priljubljeni?

Smash burger tacosi so postali pravi hit na TikToku in drugih družbenih omrežjih, saj so enostavni za pripravo, zelo prilagodljivi in pripravljeni hitreje kot klasični burgerji. Najpogosteje se postrežejo s sirom, solato, kislimi kumaricami, čebulo in značilno burger omako, a možnosti za različne dodatke so praktično neomejene.

Njihova največja prednost je kombinacija tekstur in okusov. Hrustljavo zapečeno meso, mehek stopljen sir, sveža zelenjava in kremasta omaka ustvarijo popolno ravnovesje v vsakem grižljaju. Poleg tega za pripravo ne potrebujemo žara, saj jih lahko brez težav pripravimo kar v večji ponvi.

Priljubljeni so tudi zato, ker so zelo prilagodljivi. Namesto klasičnih burger dodatkov lahko uporabimo avokado, narezane čilije, različne sire ali pa pripravimo različice z mletim piščančjim mesom. Na spletu se pojavljajo tudi različice s pikantnimi omakami in različnimi vrstami zeljnatih solat.

Preizkusili smo viralen recept za domači kebab, o katerem te dni vsi govorijo
Preberi še Preizkusili smo viralen recept za domači kebab, o katerem te dni vsi govorijo

Recept za smash burger tacose

Za tacose:

- 500 g mlete govedine (najbolje s približno 20 % maščobe)

- 8 manjših pšeničnih tortilj

- 8 rezin sira, ki se dobro topi (ameriški sir, cheddar ali podobno)

- sol in mleti poper

Za burger omako:

- 4 žlice majoneze

- 2 žlici kečapa

- 1 žlica gorčice

- 1 žlica sesekljanih kislih kumaric

- nekaj kapljic pekoče omake (po želji)

Za postrežbo:

- sesekljana ledenka ali druga hrustljava solata

- narezane kisle kumarice

- drobno sesekljana čebula

Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Preberi še Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse

Priprava:

V skodelici zmešajte vse sestavine za burger omako in jo postavite v hladilnik.

Mleto meso razdelite na osem enakih delov. Vsak del položite na tortiljo in ga razporedite v tanko plast skoraj do roba tortilje. To najlažje naredite s prsti ali dlanjo, lahko pa si pomagate tudi z valjarjem. Meso rahlo posolite in popoprajte.

Ponev ali litoželezno ploščo dobro segrejte. Tortiljo položite v ponev tako, da je meso obrnjeno navzdol. Z lopatico močno pritisnite, da se meso čim bolje zapeče.

Pecite približno 2 do 3 minute, dokler meso ne dobi lepe rjave skorjice. Nato taco obrnite, na meso položite rezino sira in pecite še približno minuto, da se sir stopi in tortilja postane hrustljava.

Tacose nato obložite s solato, kislimi kumaricami, čebulo in burger omako.

Priprava zahteva zgolj nekaj minut.
Priprava zahteva zgolj nekaj minut. FOTO: Shutterstock

Nasvet za popoln rezultat

Za najboljši okus uporabite nekoliko bolj mastno mleto govedino s približno 20 odstotki maščobe, saj ta pomaga ustvariti značilno hrustljavo skorjico in poskrbi za sočnost mesa. Pomembno je tudi, da je ponev res dobro segreta, saj se tako razvijejo bogati okusi, po katerih so smash burgerji postali svetovni hit.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Delish.com, Serious Eats, Heartbeet Kitchen

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Smash burger tacos recept viralni hit mleto meso smash burger tacos
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan

Okusno.je Zmagovalni burgerji po navdihu iz domačih kuhinj
Okusno.je Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Okusno.je Meso v omaki: hitri recepti za trenutke, ko nimate veliko časa
Okusno.je Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Okusno.je Odlična ideja za izvrstno kosilo!
Okusno.je Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno.je Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Priporoča
TEDEN ZA PRIHODNOST
  • GEN
  • MERKUR
  • A1
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1