Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili

Če imate radi krompirjevo musako , a si občasno želite spremembe, je krompirjeva rolada z mletim mesom, špinačo in sirom popolna izbira. Gre za jed, ki temelji na znanih in preverjenih sestavinah, a jih poveže v nekoliko bolj igrivo in zanimivo obliko. Zapečena krompirjeva osnova se lepo prepleta s sočnim mesnim nadevom, obogatenim s špinačo in stopljenim sirom, ki poskrbi za poln in domač okus.

Takšna rolada je odlična ideja za družinsko kosilo , saj je dovolj nasitna, hkrati pa tudi zelo všečna na pogled in zato primerna tudi za posebne priložnosti ali nedeljsko mizo. Priprava ni zapletena, končni rezultat pa navduši tako ljubitelje klasičnih jedi kot tudi tiste, ki radi preizkusijo nekoliko drugačne različice znanih okusov.

Krompirjeva rolada je odlična ideja za nasitno in hkrati malce drugačno družinsko kosilo

Krompir olupimo, operemo in narežemo na pol centimetra debele rezine.

Pekač od pečice (velikosti približno 36 x 46 cm) obložimo s papirjem za peko. Po njem najprej enakomerno potrosimo naribano mocarelo, nato pa po njej razporedimo krompirjeve rezine, ki jih zlagamo tako, da se med seboj delno prekrivajo.

Krompir rahlo začinimo s soljo, nato pa ga premažemo z oljem (pomagamo si s čopičem).

Pekač za 30 minut potisnemo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.

Medtem ko se krompir peče, pripravimo nadev. Čebulo in česen olupimo ter ju ločeno drobno nasekljamo. Papriko očistimo in zrežemo na majhne koščke.

V večji ponvi segrejemo olje, na katerem najprej prepražimo čebulo, da postekleni in se nekoliko zmehča. Primešamo nasekljan česen in ko zadiši, v ponev dodamo mleto meso. S kuhalnico ga razdrobimo na manjše koščke in pražimo nekaj minut, da spremeni barvo.