Navdušila vas bosta okus kot tudi sam videz.
Kaj skuhati

Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili

Krompirjeva rolada z mletim mesom, špinačo in sirom je odlična ideja za nasitno in hkrati malce drugačno družinsko kosilo. Spominja na priljubljeno krompirjevo musako in združuje preizkušene okuse, ki jih imamo radi, a tokrat v privlačni in nekoliko bolj posebni obliki.

M.J.
23. 01. 2026 04.00

Če imate radi krompirjevo musako, a si občasno želite spremembe, je krompirjeva rolada z mletim mesom, špinačo in sirom popolna izbira. Gre za jed, ki temelji na znanih in preverjenih sestavinah, a jih poveže v nekoliko bolj igrivo in zanimivo obliko. Zapečena krompirjeva osnova se lepo prepleta s sočnim mesnim nadevom, obogatenim s špinačo in stopljenim sirom, ki poskrbi za poln in domač okus.

Takšna rolada je odlična ideja za družinsko kosilo, saj je dovolj nasitna, hkrati pa tudi zelo všečna na pogled in zato primerna tudi za posebne priložnosti ali nedeljsko mizo. Priprava ni zapletena, končni rezultat pa navduši tako ljubitelje klasičnih jedi kot tudi tiste, ki radi preizkusijo nekoliko drugačne različice znanih okusov.

Krompirjeva rolada je odlična ideja za nasitno in hkrati malce drugačno družinsko kosilo
Krompirjeva rolada je odlična ideja za nasitno in hkrati malce drugačno družinsko kosilo FOTO: osebni arhiv

Sestavine:

- 3 veliki krompirji (približno 1 kg)

- skodelica naribane mocarele

- malo soli

- rastlinsko olje (2-3 žlice)

- nekaj sesekljanega peteršilja (približno 2 žlici)

Mesni nadev:

- 1 srednja čebula

- 2 žlici rastlinskega olja

- 2 stroka česna

- 500 g mletega mesa

- 1 rdeča paprika

- sol in mleti poper (po okusu)

- 4 žlice paradižnikove omake

- 1 čajna žlička origana ali majarona (neobvezno)

- 200 g sveže špinače

- 150 g naribane mocarele

Postopek priprave:

Krompir olupimo, operemo in narežemo na pol centimetra debele rezine.

Pekač od pečice (velikosti približno 36 x 46 cm) obložimo s papirjem za peko. Po njem najprej enakomerno potrosimo naribano mocarelo, nato pa po njej razporedimo krompirjeve rezine, ki jih zlagamo tako, da se med seboj delno prekrivajo.

Krompir rahlo začinimo s soljo, nato pa ga premažemo z oljem (pomagamo si s čopičem).

Pekač za 30 minut potisnemo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.

Medtem ko se krompir peče, pripravimo nadev. Čebulo in česen olupimo ter ju ločeno drobno nasekljamo. Papriko očistimo in zrežemo na majhne koščke.

V večji ponvi segrejemo olje, na katerem najprej prepražimo čebulo, da postekleni in se nekoliko zmehča. Primešamo nasekljan česen in ko zadiši, v ponev dodamo mleto meso. S kuhalnico ga razdrobimo na manjše koščke in pražimo nekaj minut, da spremeni barvo.

Navdušila vas bosta okus kot tudi sam videz. FOTO: Shutterstock

V ponev dodamo papriko in začimbe po okusu. Primešamo paradižnikovo omako in med občasnim mešanjem pokrito kuhamo na zmerni temperaturi 5-7 minut, da na koncu dobimo bolj gosto omako.

V rahlo osoljenem kropu blanširamo špinačo. Ko uvene in se zmehča, jo odcedimo in ohladimo. Ohlajeno špinačo dobro ožamemo in grobo nasekljamo.

Pekač s krompirjem odstranimo iz pečice. Počakamo, da se malo ohladi, nato pa na krompirjevo osnovo nanesemo mesni nadev ter po njem potrosimo špinačo in naribano mocarelo (eno pest prihranimo za kasneje). Na vseh straneh pustimo nekaj praznega roba, da bomo rolado lažje zvili.

Vse skupaj zvijemo v rolado in si pri tem pomagamo s papirjem za peko. Rolado na papirju obrnemo, da je spoj spodaj. Po roladi potrosimo preostanek naribanega sira, nato pa jo potisnemo v ogreto pečico še za 10-15 minut, da se sir stopi in zlato rjavo zapeče.

Po pripravljeni roladi po želji potrosimo nasekljan svež peteršilj, nato pa jo narežemo na kose in postrežemo s skledo solate. Dober tek!

Kaj skuhati?
