Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke

Krompirjeve počitnice so čas za sproščene dni, druženje in drobne trenutke, ki otrokom polepšajo prosti čas. In kaj je lepšega kot domača sladica, ki pričara nasmeh na obraze malih sladkosnedov? Ni treba, da priprava vzame veliko časa ali zahteva zapletene sestavine. Včasih so dovolj kakav, jajca, nekaj svežih sestavin in preizkušen recept, da kuhinja zadiši po nečem zares dobrem.

icon-expand Krompirjeve počitnice so odlična priložnost, da najmlajše razveselimo s kakšno dobro sladico. FOTO: Shutterstock

Tokrat smo zbrali pet idej za sladice, s katerimi lahko med krompirjevimi počitnicami razveselimo otroke in si polepšamo skupne trenutke. Na seznamu so kinder pingvin rezine, zabavne zebra palačinke, pecivo hitri Gonzales, sočno čokoladno pecivo z jabolki in slastne bananine kocke. Nekatere sladice bodo navdušile ljubitelje čokolade, druge bodo na mizo prinesle nekaj igrivosti, vse pa so odlična izbira, ko si zaželimo domače sladke dobrote. Izberite recept, ki nam najbolj zadiši, in si privoščite sladko počitniško razvajanje. Morda bodo otroci želeli tudi sami zavihati rokave in vam pomagati pri mešanju, okraševanju ali pripravi palačink – tako bo sladica še slajša, spomini na skupno ustvarjanje pa še lepši.

icon-expand Zebra palačinke FOTO: Shutterstock

Zebra palačinke

Zebra palačinke so zabavna različica priljubljene sladice, ki bo navdušila tako otroke kot odrasle. Priprava je preprosta, saj potrebujemo le svetlo in temno maso, iz katerih ustvarimo prikupen črno-beli vzorec. Odlična ideja za sladko popestritev krompirjevih počitnic, pri pripravi pa lahko z veseljem pomagajo tudi otroci. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kinder pingvin rezine FOTO: Su.S.

Kinder pingvin rezine

Priljubljena čokoladna sladica z mehkim kakavovim biskvitom in nežno mlečno kremo, ki se kar stopi v ustih. Domače rezine so primerne za sladko razvajanje ob popoldanski malici ali kot posladek za vso družino. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bananine kocke FOTO: Profimedia

Bananine kocke

Kombinacija čokolade in banan je preverjeno dobra, če k temu dodamo še rahlo pudingovo kremo in sočen biskvit, pa dobimo sladico, ki je zagotovo ne boste pripravili samo enkrat. Oboževali jo bodo stari in mladi, vi pa se boste lahko hvalili s svojim "slaščičarskim" znanjem. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladno pecivo z jabolki - slika je ustvarjena z AI FOTO: okusno.je

Hitro čokoladno pecivo z jabolki

Zelo okususno pecivo, ki je tudi zelo preprosto za pripravo, zaradi jabolk pa ostane prijetno sočno. Prav zato je odlična izbira, ko želite hitro pripraviti domačo sladico, ki bo všeč tako odraslim kot tudi otrokom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitri Gonzales FOTO: Su.S.

Hitri Gonzales

Preprosto pecivo, ki s kombinacijo sočnega biskvita, čokoladnega preliva in kokosa spominja na priljubljene čupavce. Njegova posebnost je, da je priprava precej manj zamudna, zato je odlična izbira za takrat, ko se vam zahoče nekaj sladkega, vendar se ne želite lotiti zahtevnega recepta. Priprava je preprosta, sestavine pa so takšne, ki jih imamo pogosto že doma. Recept je TUKAJ.