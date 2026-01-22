Sladica, ki se ji ne moreš upreti

Narastki so ena tistih sladic, ki jih imamo radi zaradi njihove preprostosti, domačnosti in neskončnih možnosti priprave. Tokrat predstavljamo različico, ki klasični kruhov narastek nekoliko nadgradi in mu doda pridih razvajanja. Namesto starega kruha ali žemelj v receptu uporabimo francoske rogljičke, še posebej primerni so tisti, ki so že nekoliko suhi in jih sicer ne bi več z veseljem pojedli. Uporaba rogljičkov mu daje bogato, masleno teksturo, ki vpije kremo, ne da bi se ta zgostila. Med peko se rogljički čudovito zmehčajo, hkrati pa ohranijo svojo zračno plastnato strukturo, ki narastku doda posebno teksturo. Dodajte še koščke čokolade, rozine, banane ali sveže jagodičevje (maline, borovnice, jagode) in dobili boste božansko sladico, ki ima popoln okus.

icon-expand Narastek iz francoskih rogljičkov in sadja FOTO: Shutterstock

Priprava je enostavna in nezahtevna, rezultat pa vedno navduši – še posebej tiste, ki cenijo recepte, pri katerih lahko z malo domišljije in brez odpadkov ustvarimo nekaj resnično okusnega. Narastek se zgoraj zlato zapeče, v sredini pa mehak, zato je idealen za serviranje topel ali pri sobni temperaturi. Ne glede na to, ali ga pripravljate za vikend poslastico, za jutranje ali popoldansko razvajanje ob skodelici kave ali pa preprosto zato, ker imate rogljičke, ki jih morate porabiti, je to eden tistih receptov, ki vedno izpolnijo pričakovanja.

Recept: narastek z rogljički in čokolado

Sestavine:

- maslo za namastitev pekača - 6 francoskih rogljičkov (s čokolado ali brez nadeva, lahko že nekoliko suhi) - 3 jajca - 240 ml mleka - 240 ml sladke smetane - 50 g sladkorja - 1 vanilijev sladkor - ščepec soli - 100 g koščkov temne čokolade ali čokoladnih kapljic

Postopek priprave:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač, v katerem bomo narastek pekli, dobro namastimo z maslom. V večji skledi z metlico gladko zmešamo jajca, mleko, sladko smetano, navaden in vanilijev sladkor ter ščepec soli. Rogljičke narežemo na približno 2–3 cm debele rezine. Polovico jih enakomerno razporedimo po dnu pekača in potresemo s polovico čokoladnih koščkov. Nato dodamo še preostale rogljičke in vse skupaj prelijemo z jajčno-mlečno zmesjo, da so vsi kosi dobro prepojeni. Pekač ohlapno pokrijemo s folijo in pustimo stati vsaj 30 minut, da rogljički vpijejo tekočino in se lepo zmehčajo. Če imamo čas, lahko rogljičke namakamo tudi dlje (do 1 ure) – okus bo še bolj poln. Pred peko po vrhu potresemo preostanek čokolade. Narastek pečemo 30–45 minut, dokler se po vrhu lepo zlato rjavo ne zapeče in se sredica rahlo ne učvrsti. Pečen narastek vzamemo iz pečice in pustimo počivati 10 minut, da se nekoliko stabilizira. Pred serviranjem ga po želji potresemo s sladkorjem v prahu. Narastek je odličen topel ali mlačen, postrežen samostojno ali s kepico vanilijevega sladoleda, stepeno smetano ali svežim sadjem.