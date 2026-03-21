Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje

Če vam med tednom vedno zmanjkuje časa za kuhanje, je rešitev preprostejša, kot si mislite. Malo načrtovanja v nedeljo vam lahko prihrani ure stanja za štedilnikom v prihodnjih dneh, hkrati pa boste poskrbeli, da boste tudi med tednom jedli domačo, okusno in uravnoteženo hrano.

Pripravili smo ideje za tri jedi, ki so kot nalašč za vnaprejšnjo pripravo: dobro se shranjujejo, ostanejo okusne več dni in jih lahko enostavno pogrejete ali kombinirate na različne načine.

Bogata enolončnica

Enolončnice so kraljice "meal prepa". Večji lonec dišeče jedi lahko brez težav hranite v hladilniku več dni, okus pa je naslednji dan pogosto še boljši. Lahko jo postrežete samostojno ali pa ji dodate kos kruha za še bolj konkreten obrok. Zakaj je dobra izbira: - enostavna priprava v večjih količinah, - nasitna in polna hranil, - primerna za zamrzovanje.

Omaka za testenine (ki jo lahko nadgrajujete)

Skuhajte večjo količino osnovne omake – na primer paradižnikove z zelenjavo ali mesom – in jo med tednom kombinirajte s sveže kuhanimi testeninami, rižem ali njoki. Če boste skuhali bolonjsko omako, lahko iz nje hitro pripravite tudi okusno domačo lazanjo. To je odličen način, da imate vsak dan malo drugačen obrok brez dodatnega kuhanja. Zakaj deluje: - omako lahko uporabite na več načinov (testenine, lazanja, riž), - hitro pogrevanje, - vsak dan lahko jed nekoliko prilagodite (dodate sir, sveža zelišča, zelenjavo ali kuhane stročnice).

Pečeno meso z zelenjavo

Nasveti za uspešen "meal prep"

Jedi vedno shranjujte v zaprtih posodah v hladilniku. Del obrokov lahko tudi zamrznete. Kombinirajte osnovne jedi z različnimi prilogami, da se ne naveličate.

Z malo načrtovanja lahko nedeljsko kuhanje postane vaša skrivnost za bolj sproščen teden. Tako boste vsak dan jedli dobro, ne da bi morali vsak večer znova začeti od začetka.