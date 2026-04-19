Grški wrap s piščancem in krompirčkom
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin

Kako iz nekaj osnovnih sestavin pripraviti več različnih obrokov? Predstavljamo tri preproste ideje, ki vam bodo prihranile čas, zmanjšale stres in poskrbele za raznolik jedilnik skozi ves teden.

M.J.
19. 04. 2026 19.00

Če se vsak dan znova sprašujete, kaj kuhati, naj vam povemo, da niste edini. Prav zato postaja vse bolj priljubljen pristop, pri katerem kuhamo pametneje. Namesto da vsak dan začnemo iz nič, si lahko z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo več različnih obrokov, ki jih kombiniramo skozi teden.

Ta način kuhanja ni le praktičen, ampak tudi zelo učinkovit. Prihrani čas, zmanjša količino odpadkov in olajša vsakodnevno odločanje. Ključ je v tem, da pripravimo osnovo, ki jo nato z majhnimi spremembami preoblikujemo v povsem nove jedi.

V nadaljevanju vam predstavljamo tri ideje, kako iz istih sestavin ustvariti različne obroke, ki ne bodo dolgočasni, ampak okusni in raznoliki.

Osnova: kaj pripraviti vnaprej

Za vse tri ideje je ključno, da si najprej pripravite osnovo:

- pečen ali kuhan piščanec (narezan ali natrgan),

- kuhan riž in testenine,

- pečena zelenjava (sladki krompir, bučke, korenje),

- sveža zelenjava (solata, špinača ali rukola, paprika, kumara, čebula, paradižnik).

Ko imate vse to pripravljeno, ste že na pol poti do več različnih jedi.

Testeninska solata s piščancem in zelenjavo
Testeninska solata s piščancem in zelenjavo FOTO: Shutterstock

Prva ideja: hitra testeninska solata

Testeninska solata je pripravljena v nekaj minutah, odlično tekne hladna, primerna pa je tudi za malico v službi.

Kuhanim testeninam dodajte piščanca, pečeno zelenjavo, solato, špinačo ali rukolo in svež paradižnik. Začinite z olivnim oljem, limoninim sokom, soljo in poprom ter vse skupaj dobro premešajte. Za izdatnejši obrok lahko dodate tudi:

- čičeriko ali fižol iz pločevinke,

- feta sir ali mocarelo,

- semena (bučna, sončnična, pinjole).

Namesto običajnega preliva (limonin sok, olje, začimbe) pa lahko za začinjanje solate pripravite poljuben preliv.

Predlog za različico: namesto testenin, lahko za osnovo solate uporabite kuhan riž. Poljubno mu dodajte izbrane dodatke (piščanec, zelenjava, preliv) in ustvarili boste okusno riževo solato. Namesto piščanca lahko uporabite odcejeno tuno iz pločevinke.

Druga ideja: tortilja ali wrap

V tortiljo dodajte piščanca, solato, kumare, papriko, pečeno zelenjavo in malo jogurtove česnove omake. Za dodatno hranljivost lahko dodate tudi malo kuhanega riža ali pa pečen krompirček. Sestavine zavijte v tortiljo in že imate pripravljen okusen in hranljiv obrok, ki si ga lahko privoščite za kosilo ali večerjo ali pa ga preprosto odnesete v službo za malico.

Riževa skleda s piščancem
Riževa skleda s piščancem FOTO: Shutterstock

Tretja ideja: riževa skleda

Na osnovo iz riža dodajte piščanca, zelenjavo (svežo in pečeno) ter vse sestavine prelijte z omako (npr. jogurtovo ali tahini). Za dodatno hranljivost lahko v skledo dodate tudi:

- narezan avokado,

- humus,

- nadrobljeno feto,

- semena (sončnična, pinjole, bučna).

Rezultat je nasitna in uravnotežena jed, pripravljena v manj kot 10 minutah, ki jo lahko povsem prilagodite po okusu.

Zakaj ta način kuhanja deluje

Ni treba vsak dan kuhati na novo, da bi jedli raznoliko. Dovolj je, da enkrat pripravite osnovo, nato pa jo z nekaj preprostimi idejami spremenite v več različnih obrokov. Tako poskrbite za:

- manj časa v kuhinji,

- manj stresa med tednom,

- več raznolikosti brez dodatnega kuhanja,

- boljši izkoristek sestavin.

