Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo

Če imate na vrtu obilico bučk in ne veste, kaj pripraviti iz njih, je hrustljava scarpaccia z bučkami ena najboljših idej. Ta preprosta italijanska specialiteta je v zadnjih letih postala prava uspešnica na družbenih omrežjih, saj za pripravo potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, rezultat pa je izjemno okusna jed z mehko sredico in hrustljavo zapečeno skorjico. Gre za recept, ki je hkrati preprost, cenovno ugoden in odličen način, da porabimo sezonske bučke.

Kaj je scarpaccia?

Scarpaccia je izjemno preprosta tradicionalna jed iz Toskane in je nekakšna kombinacija med pito, fritato in tanko slano palačinko. Ime naj bi izhajalo iz italijanske besede scarpa (čevelj), saj je bila prvotna različica zelo tanka in nekoliko nepravilne oblike, zaradi česar naj bi spominjala na star podplat čevlja. Tradicionalno so jo pripravljali iz sezonskih sestavin, ki so bile na voljo kmetom. Še zlasti priljubljena je različica z bučkami, pripravimo pa jo lahko tudi s krompirjem. Posebnost jedi je njena tekstura. Zgoraj in spodaj mora biti dobro zapečena, da ob ugrizu zahrusta, v sredini pa še malce mehka in sočna. Danes obstajata tako slana kot sladka različica, vendar je zunaj Italije veliko bolj znana slana različica z bučkami.

icon-expand Robovi postanejo med peko prijetno hrustljavi, sredica pa ostane mehka in sočna. FOTO: Shutterstock

Zakaj je scarpaccia tako priljubljena?

Njena priljubljenost ni naključje. Scarpaccia združuje več lastnosti, ki jih danes cenimo pri vsakodnevnem kuhanju: - priprava je hitra in preprosta, - potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, - primerna je za kosilo ali večerjo, kot priloga ali prigrizek, - okusna je tako topla kot hladna, - zlahka jo prilagodimo z različnimi siri, zelišči ali začimbami. Prav zaradi teh lastnosti se je recept v zadnjih letih hitro razširil po spletu in postal eden najbolj iskanih receptov z bučkami.

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Recept za scarpaccio z bučkami

Tradicionalna toskanska scarpaccia se pripravlja iz navadne pšenične moke, brez koruzne moke. Gre za zelo star recept, pri katerem so uporabili sestavine, ki so jih imeli doma: bučke, čebulo, pšenično moko, oljčno olje in včasih malo sira. V zadnjih letih pa so se po spletu (predvsem na Instagramu in TikToku) razširile številne sodobne različice, ki vsebujejo tudi koruzno moko ali polento. Ta ima več prednosti: - poskrbi za bolj hrustljave robove, - vpije nekaj odvečne vlage iz bučk, - jedi doda prijeten rustikalen okus, - izboljša teksturo, zato je manj možnosti, da bi bila sredica preveč mehka. Sestavine (za pekač velikosti približno 30 x 40 cm) - 700 g bučk - 1 srednje velika čebula - 80 g gladke pšenične moke - 40 g fine koruzne moke (ali instant polente) - približno 120 ml vode - 40 g naribanega parmezana - 3 žlice oljčnega olja - sol in sveže mlet poper - svež ali suh timijan ali rožmarin (po želji) Priprava Bučke z mandolino narežite na zelo tanke rezine ali jih naribajte. Tudi čebulo narežite na tanke rezine. Zelenjavo rahlo posolite in pustite stati približno 20 do 30 minut, da spusti odvečno tekočino. V skledi zmešajte obe moki, parmezan, oljčno olje, vodo in začimbe. Dobro premešajte, da dobite povsem gladko in bolj gosto maso. Bučke in čebulo po soljenju res dobro ožemite. To je verjetno najpomembnejši korak pri pripravi scarpaccie. Če v bučkah ostane preveč vode, bo jed mehka in razmočena, robovi pa se ne bodo lepo zapekli. Ožete bučke skupaj s čebulo vmešajte v maso. Pekač od pečice obložite s papirjem za peko in ga premažite z oljčnim oljem. Maso čim tanjše razporedite po pekaču. Debelina naj bo približno pol centimetra do največ enega centimetra. Po vrhu lahko po želji polijete še malo oljčnega olja. Scarpaccio pecite približno 35 do 45 minut pri 200 stopinjah Celzija oziroma toliko časa, da robovi lepo porjavijo in postanejo hrustljavi. Pred rezanjem pustite jed nekaj minut počivati.

Za še boljši okus uporabite kakovostno ekstra deviško oljčno olje in sveže nariban parmezan. Če imate možnost, jed proti koncu peke za nekaj minut prestavite pod funkcijo žara, da površina in robovi postanejo še bolj hrustljavi.

icon-expand Odlično tekne topla ali hladna. FOTO: Shutterstock

Kako jo postreči?

Scarpaccia je zelo vsestranska jed. Odlična je kot lahka poletna večerja ob veliki skledi zelene solate, lahko jo ponudite namesto kruha kot prilogo k pečenemu piščancu, ribam ali mesu z žara, zelo priljubljena pa je tudi kot malica ali prigrizek za piknike in druženja, saj je okusna tudi hladna. Pred serviranjem jo lahko pokapljate z nekaj kapljicami kakovostnega oljčnega olja, dodate svežo rukolo ter po vrhu naribate še malo parmezana. Ljubitelji intenzivnejših okusov pa jo lahko postrežejo tudi z žlico grškega jogurta ali kremaste rikote, ki lepo dopolnita njeno hrustljavo teksturo in nežno sladkobo bučk.