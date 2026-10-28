Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo

Se tudi vam zgodi, da po nekaj dneh v košari ostane nekaj kosov kruha, ki niso več tako sveži in mehki kot prvi dan? Namesto da jih zavržete, jih raje uporabite pri pripravi okusnega obroka. Star kruh je namreč veliko bolj vsestranska sestavina, kot se morda zdi na prvi pogled. Z njim lahko zgostimo jedi, pripravimo nasitne cmoke in slane narastke, odlično pa se obnese tudi v sladkih receptih.

Takšna uporaba ostankov ni le praktična, temveč je tudi del prizadevanj za manj zavržene hrane. Včasih potrebujemo le nekaj jajc, malo mleka, zelenjave, mesa ali sira, da iz sestavin, ki jih že imamo doma, nastane povsem nova jed. V nadaljevanju smo zbrali recepte, ki dokazujejo, da za dober obrok ne potrebujemo vedno novih sestavin ali zapletenih postopkov. Včasih je dovolj že kos starega kruha in nekaj ustvarjalnosti, da preprečimo nepotrebno zavrženo hrano ter na mizo postavimo nekaj zares okusnega.

icon-expand Polnjena svinjska rebra FOTO: Sanja Sirk

S kruhovim nadevom polnjena svinjska rebra

Kruh je odlična osnova za bogat nadev, ki svinjskim rebrom doda okus in sočnost. Tako lahko iz preprostih sestavin pripravimo obilno kosilo, primerno tudi za nedeljsko družinsko mizo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Prata FOTO: Shutterstock

Gorenjska prata

Prata, ki jo poznamo tudi pod imenoma budl in fila, je tradicionalna slovenska jed iz starega kruha, jajc in prekajenega mesa. Čeprav jo pogosto povezujemo z veliko nočjo, je odlična tudi kot samostojno kosilo ali priloga, zato jo lahko pripravimo kadar koli v letu. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kruhovi cmoki z gobovo omako FOTO: Profimedia

Kruhovi cmoki s kremasto gobovo omako

Kruhovi cmoki so odličen način, da porabimo star kruh in iz njega pripravimo nasitno kosilo. V družbi kremaste gobove omake postanejo prava domača poslastica, ki predstavlja odlično idejo za okusno in nasitno brezmesno kosilo. Recept je TUKAJ.

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Acquacotta – toskanska enolončnica s kruhom in jajci

Ta tradicionalna toskanska enolončnica je dokaz, da so lahko preproste sestavine osnova za odličen obrok. Staremu kruhu družbo delajo zelenjava, jajca in nariban parmezan, pri izbiri zelenjave pa se lahko prilagodimo temu, kar imamo na voljo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kruhov narastek s piščancem in sirom FOTO: Thinkstock

Kruhov narastek s piščancem in sirom

Imate v hladilniku ostanke kuhanega ali pečenega piščanca? Skupaj s starim kruhom in sirom jih lahko spremenite v preprosto, nasitno jed. Recept je tudi prilagodljiv, saj lahko dodamo zelenjavo ali porabimo druge ostanke iz hladilnika. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kruhovi cmoki z govedino iz juhe FOTO: M.H.J.

Kruhovi cmoki s kuhano govedino iz juhe

Tudi meso, ki ostane po kuhanju goveje juhe, lahko dobi novo vlogo. V kombinaciji s starim kruhom nastanejo okusni cmoki, ki jih postrežemo s skledo solate, dušeno zelenjavo ali smetanovo omako. Recept je TUKAJ.

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Sladki kruhov narastek s skuto

Star kruh lahko uporabimo tudi za pripravo sladkega narastka, ki se s skledo zelenjavne juhe ali enolončnice odlično prileže za kosilo. Skuta poskrbi za nežno, sočno sredico, pečenje pa sestavine poveže v slasten narastek, ki ga lahko ponudimo še rahlo toplega. Recept je TUKAJ.