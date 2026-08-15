Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami

'Pasta alla Nerano' je preprosta, a izjemno okusna jed, ki v svoji osnovi vsebuje le testenine, bučke in kakovosten sir. Za pripravo različice, ki jo priporoča Nonna Silvi , boste potrebovali peresnike, sveže bučke, oljčno olje, nariban dimljen sir scamorza in nariban parmezan. Gre za preprosto italijansko jed, ki se zanaša na kakovost surovin in pravilen postopek, da doseže značilno žametno teksturo, ki loči povprečne testenine od vrhunske domače jedi, kot jo pripravljajo v srcu Italije.

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Prvi korak: Sveže bučke narežite na čim tanjše kolobarje.

Drugi korak: V ponvi segrejte oljčno olje in bučke pražite tako dolgo, da postanejo hrustljave in zlatorjave.

Tretji korak: Testenine skuhajte v soljeni vodi do stopnje 'al dente'.

Zelo pomembno je, da pred odcejanjem prihranite vsaj eno skodelico vode, v kateri so se kuhale testenine. Ta voda vsebuje škrob, ki je ključen za emulzijo, s katero boste pozneje povezali sir in testenine v enotno kremo.

Četrti korak: Kuhane in odcejene testenine preložite v ponev k ocvrtim bučkam.

Peti korak: Ponev odstavite z ognja. Vmešajte obilno količino naribanega sira scamorza (ali sira provolone) in parmezana. Dodajte še malo vode, ki ste jo prihranili med kuhanjem testenin. Ta bo vse sestavine povezala v žametno omako.

Ključni nasvet Nonne Silvi pa se glasi: Pred serviranjem pustite jed počivati dve minuti. "Testenine se morajo združiti z omako. To ni samo hitra jed," pravi Silvana.