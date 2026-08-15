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Špageti alla Nerano
Kaj skuhati

Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami

Nonna Silvi s svojo nalezljivo energijo razkriva recept za testenine, ki so osvojile internet. Enostavna, a božansko dobra jed, ki navduši s hitro pripravo in očara z izjemnim okusom.

N.R.A.
15. 08. 2026 04.00

'Pasta alla Nerano' je preprosta, a izjemno okusna jed, ki v svoji osnovi vsebuje le testenine, bučke in kakovosten sir. Za pripravo različice, ki jo priporoča Nonna Silvi, boste potrebovali peresnike, sveže bučke, oljčno olje, nariban dimljen sir scamorza in nariban parmezan. Gre za preprosto italijansko jed, ki se zanaša na kakovost surovin in pravilen postopek, da doseže značilno žametno teksturo, ki loči povprečne testenine od vrhunske domače jedi, kot jo pripravljajo v srcu Italije.

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Postopek po korakih: Kako pripraviti peresnike 'alla Nerano'

Prvi korak: Sveže bučke narežite na čim tanjše kolobarje.

Drugi korak: V ponvi segrejte oljčno olje in bučke pražite tako dolgo, da postanejo hrustljave in zlatorjave.

Tretji korak: Testenine skuhajte v soljeni vodi do stopnje 'al dente'.

Zelo pomembno je, da pred odcejanjem prihranite vsaj eno skodelico vode, v kateri so se kuhale testenine. Ta voda vsebuje škrob, ki je ključen za emulzijo, s katero boste pozneje povezali sir in testenine v enotno kremo.

Četrti korak: Kuhane in odcejene testenine preložite v ponev k ocvrtim bučkam.

Peti korak: Ponev odstavite z ognja. Vmešajte obilno količino naribanega sira scamorza (ali sira provolone) in parmezana. Dodajte še malo vode, ki ste jo prihranili med kuhanjem testenin. Ta bo vse sestavine povezala v žametno omako.

Ključni nasvet Nonne Silvi pa se glasi: Pred serviranjem pustite jed počivati dve minuti. "Testenine se morajo združiti z omako. To ni samo hitra jed," pravi Silvana.

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Špageti alla Nerano so zelo preprost, a okusen recept za testenine, še posebej primeren poleti, ko so bazilika in bučke v sezoni.
Špageti alla Nerano so zelo preprost, a okusen recept za testenine, še posebej primeren poleti, ko so bazilika in bučke v sezoni. FOTO: Shutterstock

Od originala do moderne različice Nonne Silvi

Testenine 'alla Nerano' se običajno pripravljajo s špageti, a Nonna Silvana namesto njih priporoča penne oziroma peresnike, namesto specifičnega, poltrdega sira Provolone del Monaco, pa sama raje uporabi prekajeno scamorzo, ki je, kot sama navaja, priljubljena in cenovno ugodnejša različica. Ta majhna sprememba niti najmanj ne zmanjša bogastva okusa in jed olajša pripravo doma zunaj Italije.

"Italijanska kuhinja temelji na spoštovanju časa in sestavin," pravi internetna senzacija Nonna Silvi, ko pripravlja svoje legendarne testenine.

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Kdo je Silvana Bini? Od gospodinje do zvezde družbenih omrežij

Silvana Bini, bolj znana kot Nonna Silvi, je italijanska ljubiteljska kuharica iz okolice Firenc, rojena leta 1941. Svetovno priljubljena je postala med pandemijo, ko je njen vnuk začel objavljati videoposnetke njenih kuharskih spretnosti. Njena priljubljenost temelji predvsem na tradicionalni italijanski kuhinji, preprostih domačih receptih in zelo pristnem nastopu. Prav zaradi tega je postala priljubljena tudi zunaj Italije.

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Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nonna Silvi Penne alla Nerano testenine z bučkami italijanska kuhinja dimljeni sir scamorza pasta alla nerano
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