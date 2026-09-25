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Lazanja s piščancem, gobami in špinačo
Kaj skuhati

Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo

Prvi jesenski vikend je kot nalašč za jedi iz pečice. Izbrali smo pet slastnih idej za kosilo, ki bodo pogrele dom, razveselile lačne in vam prihranile nekaj časa v kuhinji.

M.J.
25. 09. 2026 04.00
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Poletje je uradno za nami, temperature pa so končno dovolj nizke, da lahko brez slabe vesti prižgemo pečico. Jesen namreč kar kliče po jedeh, ki se počasi pečejo, omamno zadišijo po kuhinji in na mizo prinesejo tisti pravi občutek domačnosti.

Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Preberi še Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri

Prvi jesenski vikend je zato odlična priložnost za nekoliko bolj konkretno kosilo. Izbrali smo pet slanih receptov, ki so kot nalašč za sobotno ali nedeljsko razvajanje – od sočnega mesa in bogate lazanje do hitrejšega zavitka, ki bo navdušil tudi takrat, ko za kuhanje nimate veliko časa. Pečica bo opravila večino dela, vi pa boste imeli več časa za družino, goste ali preprosto lenobno jesensko popoldne.

Svinjski zrezki s slanino, praženo zelenjavo in sirom
Svinjski zrezki s slanino, praženo zelenjavo in sirom FOTO: Profimedia

Svinjski zrezki s slanino, praženo zelenjavo in sirom

Sočni svinjski zrezki, obdani s slanino, popraženo papriko in čebulo ter plastjo topljenega sira, so prava izbira za obilno jesensko kosilo. Jed je preprosta za pripravo, rezultat pa je ravno prav bogat in domač. Recept je TUKAJ.

Počasi pečena govedina v jabolčniku
Počasi pečena govedina v jabolčniku FOTO: Su.S.

Počasi pečena govedina v jabolčniku

Za to jed potrebujete nesladkan jabolčnik, dober kos govedine za počasno pečenje ter malo krompirja in korenja. Po nekaj minutah priprave bo glavnino dela prevzela pečica, vi pa boste na koncu dobili mehko in aromatično meso z značilnim jesenskim pridihom. Recept je TUKAJ.

Polnjena svinjska ribica in pečen krompir
Polnjena svinjska ribica in pečen krompir FOTO: osebni arhiv

Polnjena svinjska ribica s pečenim sladkim krompirjem

S suhimi jurčki, porom in panceto polnjen svinjski file je odlična ideja za hitro nedeljsko ali nekoliko bolj slavnostno kosilo. Pečen je v približno 20 minutah, prilogo iz sladkega krompirja pa pripravite kar v isti posodi, zato bo tudi pospravljanja manj. Recept je TUKAJ.

Lazanja s piščancem, gobami in špinačo
Lazanja s piščancem, gobami in špinačo FOTO: Adobe Stock

Lazanja s piščancem, gobami in špinačo

Ko se ohladi, zadiši tudi po lazanjah – tokrat v nekoliko drugačni različici. Piščanec, gobe in špinača se povežejo v kremast in bogat nadev, plasti testenin in sira pa poskrbijo za tisti nepogrešljivi občutek pravega vikend kosila. Recept je TUKAJ.

Zavitek iz listnatega testa s porom in klobaso
Zavitek iz listnatega testa s porom in klobaso FOTO: Profimedia

Zavitek iz listnatega testa s porom in klobaso

Ko želite nekaj okusnega brez dolgega zadrževanja v kuhinji, je ta zavitek odlična izbira. Listnato testo, por in klobasa se spremenijo v hrustljav obrok, ki je odličen topel ali hladen – za malico, kosilo, večerjo ali druženje ob mizi. Recept je TUKAJ.

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