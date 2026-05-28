Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu

Pražen, pečen ali pire – krompir že desetletja velja za eno najbolj priljubljenih prilog pri nas. A kulinarični trendi se spreminjajo in na krožnikih se vse pogosteje znajdejo tudi druge priloge, ki so lahkotnejše, bolj raznolike in pogosto pripravljene hitreje kot klasičen krompir.

V zadnjem času so v ospredju priloge, ki ponujajo več teksture, zanimivejše okuse in več hranilne vrednosti. Ljudje vse pogosteje posegajo po pečeni zelenjavi, različnih žitih, stročnicah in kremastih prilogah, ki se odlično podajo tako k mesu kot ribam ali vegetarijanskim jedem. Velik plus sodobnih prilog je tudi njihova vsestranskost. Lahko jih pripravimo vnaprej, uporabimo sezonske sestavine ali jih prilagodimo glede na to, kaj imamo doma. Poleg tega so številne med njimi odlična izbira za vse, ki želijo v prehrano vključiti več vlaknin, zelenjave in manj težkih, mastnih jedi.

Če ste se klasičnega krompirja nekoliko naveličali ali pa samo iščete nove ideje za kosilo, preverite spodaj predstavljenih sedem okusnih prilog, ki so trenutno med najbolj priljubljenimi.

Pečen sladki krompir

Najbolj enostavna zamenjava za vse, ki prisegate na pečen krompir. Namesto navadnega krompirja izberite sladki krompir in ga specite v pečici. Sladki krompir je namreč odličen vir betakarotena, s peko pa se še poveča vsebnost vlaknin v njem in hkrati tudi olajša njegova prebavljivost. Recept je TUKAJ.

Kremasta polenta

Polenta se je iz preproste domače jedi spremenila v moderno prilogo, ki jo pogosto najdemo tudi v restavracijah. Če izberemo instant polento, je priprava zelo hitra in enostavna, z dodatkom bazilike ali pesta pa ustvarimo okusno kremasto prilogo, ki je odlična priloga mesu, ribam ali pečeni zelenjavi. Recept je TUKAJ.

Kuskus z zelenjavo

Hitro pripravljen kuskus s pisano zelenjavo je idealen za dneve, ko nimamo veliko časa. Odlično se poda k piščancu, jagnjetini, rebrcem in ribjim jedem. Recept je TUKAJ.

Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami





Ocvrte skutine kroglice

Mehke skutine kroglice iz skute, zdroba in jajc so odlična priloga, ki navduši s hrustljavo skorjico in nežno sredico. Priprava je preprosta, kroglice pa se odlično podajo k mesnim jedem, zelenjavnim omakam ali kot nekoliko drugačna priloga za družinska kosila. Najboljše so sveže pripravljene, ko so še lepo tople in zlato zapečene. Recept je TUKAJ.

Cvetačni pire

Lažja različica klasičnega pire krompirja je postala pravi hit med tistimi, ki želijo nekoliko manj ogljikovih hidratov. Recept je TUKAJ.

Koruzni oz. polentni njoki

Za pripravo okusnih njokov ne potrebujete krompirja, zato so pripravljeni skorajda v hipu. Narejeni so iz polente, jajca in koruzne moke, kar pomeni, da ne vsebujejo glutena, zato so odlična izbira tudi za vse tiste, ki se uživanju glutena izogibate zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Odlično se podajo k jedem v omaki. Recept je TUKAJ.

Pečena zelenjava

Pečena zelenjava je trenutno zagotovo ena najbolj priljubljenih prilog. Pa naj bo v obliki različne sezonske zelenjave ali pa zgolj ene vrste, ki z malo olivnega olja in začimb postane izvrstna priloga najrazličnejšim jedem. Recept za pečen brokoli s česnom in limono najdete TUKAJ, za pečeno poletno zelenjavo pa TUKAJ.