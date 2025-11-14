Krompirjeva musaka
Kaj skuhati

Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo

Krompirjeva musaka je ena tistih klasičnih jedi, ki vedno navduši – preprosta, nasitna in polna domačih okusov. Priprava je nezapletena, sestavine so dostopne, rezultat pa jed, ki zadiši po toplini domače kuhinje. Popolna izbira za okusno nedeljsko kosilo v krogu družine.

M.J.
14. 11. 2025 04.00

Krompirjeva musaka pooseblja domače udobje in toplino družinskega kosila. Zlato zapečena skorjica, mehke plasti krompirja in sočna mesna sredica pričarajo tisti znani vonj, ob katerem se vsi hitro zberejo za mizo. Najboljše pri tej jedi pa je, da je preprosta za pripravo in iz vsakdanjih sestavin, ki jih imamo skoraj vedno doma.

Musaka je preprosto kosilo, ki ga zna vsakdo pripraviti. FOTO: Adobe Stock

Musaka je odlična izbira za nedeljsko kosilo – nasitna, a ne pretežka, še posebej, če jo dopolnimo z lahko juho in skledo sveže solate. Enostavno jo lahko pripravite tudi vnaprej in uživate v mirnem nedeljskem dopoldnevu, malo pred kosilom pa jo potisnete v pečico in pustite, da ta opravi svoje delo.

Sestavine:

- 500 g mletega mesa (govedina, svinjina ali mešano)

- 1 kg krompirja

- 1 čebula

- 1 korenček in/ali stebelna zelena (neobvezno)

- 2 stroka česna

- 2-3 žlice olja

- začimbe po okusu (timijan, majaron, origano ipd.)

- 2 jajci

- 180 g kisle smetane (1 majhen lonček)

- 300 ml mleka

- sol in mleti poper (po okusu)

- 100 g naribanega sira

Krompirjeva musaka z mesom
Krompirjeva musaka z mesom FOTO: osebni arhiv

Postopek priprave:

Čebulo in česen olupimo ter ju ločeno drobno nasekljamo. Korenček in stebelno zeleno očistimo, operemo in narežemo na koščke (korenček po želji grobo naribamo).

V večji ponvi segrejemo nekaj žlic olja, na katerem pražimo čebulo, korenček in zeleno približno 5 minut oziroma toliko časa, da se malenkost zmehčajo. Dodamo mleto meso, ki ga posolimo in popopramo ter pražimo, dokler se enakomerno ne zapeče. Na koncu primešamo še česen in meso poljubno začinimo (uporabimo majaron, timijan, origano ali začimbe po lastnem okusu).

Krompir olupimo, operemo in narežemo na tanjše rezine.

Pekač, v katerem bomo musako pekli, namastimo z oljem. Dno prekrijemo s plastjo krompirja. Na krompir nanesemo nekaj žlic mletega mesa in ga enakomerno razporedimo. Postopek nadaljujemo, dokler ne porabimo vseh sestavin. Zlaganje zaključimo s plastjo krompirja.

Pripravimo preliv, tako da zmešamo jajci, kislo smetano in mleko. Preliv dobro posolimo (ker nismo posolili krompirja), nato pa zmes enakomerno polijemo po sestavinah v pekaču. Po vrhu potrosimo nariban sir.

Pekač za približno 50-60 minut potisnemo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Jed je pečena, ko se po vrhu zlato rjavo zapeče, krompir pa se zmehča.

Krompirjeva musaka naj pred rezanjem počiva 5-10 minut. Zraven postrežemo skledo solate.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
