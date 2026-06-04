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Jed je primerna za družinsko kosilo, saj združuje bogate okuse zelenjave v preprosti, domači različici, ki jo bodo oboževali vsi člani gospodinjstva.
Kaj skuhati

Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega

Če iščete idejo za hitro in okusno kosilo, je piščanec v omaki iz rdeče paprike odlična izbira. Mehki koščki piščanca se povežejo s kremno zelenjavno omako iz paprike, korenja in smetane, rezultat pa je jed, ki je pripravljena v manj kot pol ure in se odlično poda k pire krompirju in skledi sveže solate.

M.H.J. , M.J.
04. 06. 2026 04.00

Včasih so najboljša kosila tudi najpreprostejša. Ko nam primanjkuje časa, a si vseeno želimo nekaj domačega in okusnega, pridejo prav recepti, ki ne zahtevajo dolgih priprav ali posebnih sestavin. Piščanec v omaki iz rdeče paprike je eden takšnih receptov.

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Osnova jedi je zelenjavna omaka iz rdeče paprike, korenja, čebule in česna, ki jo po dušenju gladko spasiramo. Tako nastane nežna in naravno kremasta omaka, polna okusa in lepe barve, brez potrebe po zapletenih dodatkih. Vanjo dodamo na hitro popečene koščke piščanca in že imamo pripravljeno kosilo, ki bo navdušilo vso družino.

Meso v omaki odlično dopolni žlica kisle smetane.
Meso v omaki odlično dopolni žlica kisle smetane. FOTO: M.H.J.

Prednost recepta je tudi v tem, da ne vsebuje zapletenih sestavin. Rdeča paprika poskrbi za prijetno sladkobo, korenje doda nežnost, česen in čebula pa zaokrožita okus. Če želimo omako še nekoliko obogatiti, ji dodamo domačo začimbno mešanico, na koncu pa lahko vmešamo še žlico kisle smetane.

Jed se odlično poda k pire krompirju, rižu, njokom, kroketom ali testeninam, še posebej lepo pa jo dopolni velika skleda zelene solate. Gre za preprost recept za vsak dan, ki dokazuje, da za dobro kosilo ne potrebujemo veliko časa ali zapletenih postopkov.

Sestavine za 4 osebe:

- 4 rdeče mesnate paprike (babure)

- 2 večja korenčka

- 1 manjša čebula (lahko tudi mlada čebulica)

- 2 stroka česna

- 500 g piščančjih prsi brez kosti in kože

- domača začimbna mešanica (po želji)

- sol

- olje za namastitev

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Postopek:

Papriko in čebulo očistimo ter narežemo na kose. Na malo olja ju na hitro prepražimo, nato dodamo grobo nariban korenček in stisnjen česen. Začinimo po okusu in prilijemo toliko vode, da se zelenjava lahko počasi duši.

Medtem piščančje prsi narežemo na manjše kocke in jih posolimo.

Ko se zelenjava zmehča, jo preložimo v višjo posodo in s paličnim mešalnikom gladko spasiramo.

V isti ponvi, v kateri smo pripravljali zelenjavo, približno 10 minut pražimo piščančje kocke. Nato dodamo pripravljeno omako in vse skupaj kuhamo še približno 5 minut. Po želji na koncu vmešamo žlico kisle smetane.

Postrežemo s pire krompirjem in veliko skledo zelene solate. Dober tek!

Jed je primerna za družinsko kosilo, saj združuje bogate okuse zelenjave v preprosti, domači različici, ki jo bodo oboževali vsi člani gospodinjstva.
Jed je primerna za družinsko kosilo, saj združuje bogate okuse zelenjave v preprosti, domači različici, ki jo bodo oboževali vsi člani gospodinjstva. FOTO: M.H.J.
Kaj skuhati?
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