Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh

V hladnih in mračnih dneh se pogosto najbolj priležejo jedi, ki počasi brbotajo na štedilniku in po kuhinji širijo vonj po domačem. Takrat se radi vrnemo h klasikam, kot sta jota in ričet, a slovenska kulinarična tradicija skriva še veliko drugih okusnih jedi na žlico, ki jih danes pripravljamo precej redkeje kot nekoč. Od krepke bujte repe in štajerske kisle juhe do istrskih bobičev in loške medle – to so jedi, ki so nastale iz preprostih, dostopnih sestavin, a nas še danes prepričajo s polnim okusom in domačnostjo. Nekatere so bile nekoč redno na družinskih jedilnikih, druge so značilne za posamezne slovenske pokrajine. Zbrali smo osem domačih enolončnic, ki so kot nalašč za hladne dni in dokazujejo, da za dobro kosilo ne potrebujemo dragih ali zapletenih sestavin.

icon-expand Bujta repa FOTO: POP TV

1. Bujta repa

Prekmurska specialiteta, ki združuje kislo repo, proseno kašo in svinjino. Gre za krepko, nasitno jed na žlico, ki je bila nekoč še posebej značilna za čas kolin. Njena posebnost je bogat okus, ki nastane s počasnim kuhanjem sestavin. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pašta fižol FOTO: Sanja Sirk

2. Pašta fižol

Okusna in hranljiva enolončnica, pripravljena iz testenin in fižola, ki nasiti, pogreje in s svojim vonjem napolni kuhinjo s pristnim občutkom doma. Priljubljena je predvsem na Primorskem in v Istri, priprava ne zahteva dragih sestavin, jed pa dopušča tudi nekaj ustvarjalnosti. Tako jo lahko pripravite s klobaso, panceto ali katerim drugim suhim mesom, ali pa preizkusite hitro različico Sanje Sirk, ki bo na vaši mizi v dobre pol ure. Recept je TUKAJ.

icon-expand Štajerska kisla juha FOTO: osebni arhiv

3. Štajerska kisla juha

Tradicionalna jed, ki jo zaznamuje značilen rahlo kiselkast okus. Prvotno so jo kuhali ob zakolu prašiča iz nogic, repa in uhljev ter jo okisali z vinom ali kisom. Za bogatejši okus poskrbi dodatek svinjskega mesa, ki je lahko tudi prekajeno. Jed je zelo krepčilna, zato je danes priljubljena kot obrok, ki si ga privoščimo po pijančevanju ali neprespani noči, pogosto pa se postreže tudi ob zaključku poročne gostije in silvestrovanja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Vampi po tržaško FOTO: Sanja Sirk

4. Vampi po tržaško

Ena tistih domačih jedi, ob katerih skoraj nihče ne ostane ravnodušen. Ali jih obožuješ ali pa se jim raje izogneš – vmesne poti skoraj ni. Če so narejeni na pravi način in iz dobrih sestavin, so dobra, okusna in nasitna jed, ki se zlahka najde na vsaki mizi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Loška mešanica FOTO: Tomaž Bradeško

5. Loška mešanica oziroma loška medla

Stara škofjeloška jed, ki temelji na preprostih sestavinah, kot so ješprenj, fižol, kislo zelje in kisla repa, in je značilna po svoji gosti, kašasti teksturi. Medla je bila nekoč pomemben del vsakdanje prehrane, danes pa je manj poznana. Je zanimiv vpogled v skromnejšo, a domiselno kuhinjo naših prednikov. Recept si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Mineštra3 FOTO: okusno.je

6. Bobiči oziroma frmentonova mineštra

Preprosta istrska enolončnica iz fižola in koruze, bodisi mlade mlečne koruze, imenovane tudi bobići ali frmentona. Zimska verzija bobičev je zato imenovana frmentonova mineštra, saj se pri pripravi uporabi suho koruzno zrnje, ki ga je treba pred kuhanjem namočiti. Jed je značilna po svoji gostoti in polnem okusu in je odlična izbira za nasitno domače kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sladko zelje s teletino FOTO: Sanja Sirk

7. Sladko zelje z mesom

Preprosta domača enolončnica, v kateri se združijo sveže zelje, meso in začimbe. S počasnim dušenjem se okusi lepo povežejo, jed pa postane gosta, aromatična in nasitna. Odličen primer, kako lahko iz nekaj vsakdanjih sestavin nastane pravo domače kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Fižolova enolončnica s kislo smetano FOTO: Profimedia

8. Fižolova enolončnica

Fižol je že dolgo ena najpomembnejših sestavin domače kuhinje, saj je hranljiv, dostopen in vsestranski. V enolončnici ga lahko združimo z zelenjavo, krompirjem, začimbami in po želji tudi s prekajenim mesom. Rezultat je preprosta in nasitna jed, ki je naslednji dan pogosto še okusnejša. Recept za okusno brezmesno fižolovo enolončnico najdete TUKAJ.