Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica

Z malo denarja, nekaj truda in v kratkem času lahko pripravite popoln brezmesni obrok na osnovi paprik in krompirja. Nevtralen okus krompirja v tej jedi odlično obogati aroma paprike, za piko na i pa poskrbi smetana, s katero prelijemo pečene paprike.
Predstavljamo vam preprost in hiter recept za polnjene paprike s krompirjem v pečici, ki vas bo navdušil z odličnim okusom. In verjemite, da bodo tako pripravljene paprike z užitkom zmazali tudi zapriseženi mesojedci.
Sestavine:
- 5–6 srednje velikih paprik
- 1 kg krompirja
- 2 korenčka
- 2 manjši čebuli
- olje
- 1 žlička soli
- 2 žlički Vegete
- 2 žlički suhega peteršilja
- mleti poper (po okusu)
- 200 ml mleka
- 150 ml smetane za kuhanje
Postopek priprave:
Zelenjavo očistimo in operemo. Olupljen krompir in korenčka grobo naribamo, čebulo pa narežemo na koščke.
V večji posodi zmešamo vse sestavine za nadev: krompir, korenje, čebulo, olje (po potrebi) ter začimbe (sol, mleti poper, peteršilj in Vegeta).
Pekač, v katerem bomo paprike pekli, dobro namastimo z oljem. Paprikam previdno odstranimo peclje in osrednji del s semeni. Nato jih napolnimo s pripravljenim nadevom in ležeče zložimo v pekač. Z nadevom, ki nam ostane, zapolnimo prazne prostore v pekaču. Sestavine v pekaču prelijemo z oljem (še zlasti pazimo, da olje polijemo tudi po paprikah).
Pekač za 20 minut potisnemo v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija. Po 20 minutah peke paprike obrnemo in potisnemo v pečico še za 10 minut.
Mleko in smetano zmešamo ter s pripravljeno tekočino prelijemo pečene sestavine v pekaču. Jed pečemo v ogreti pečici še 10 minut.
Ko so paprike pečene, jih serviramo na krožnike in postrežemo. Zraven se odlično priležeta kruh in skleda solate. Dober tek!
Preprosta alternativa klasičnim polnjenim paprikam
Če se vam ne ljubi ukvarjati z nadevanjem paprik, lahko preizkusite recept, ki nam ga je zaupala Sanja Sirk. Sama paprike s krompirjem pripravi tako, da v pekač najprej doda narezan krompir, čebulo, česen, vodo, olje in mešanico začimb. Čez razporedi posoljene polovičke paprik.
Jed nato približno 45 minut peče v ogreti pečici, 10 minut pred koncem peke pa vse skupaj prelije še s sladko smetano. Kot sama pravi, je to zanjo ena najboljših brezmesnih jedi. Celoten recept s podrobnimi navodili si lahko preberete TUKAJ ali pa s klikom na spodnjo povezavo: