Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica

Z malo denarja, nekaj truda in v kratkem času lahko pripravite popoln brezmesni obrok na osnovi paprik in krompirja. Nevtralen okus krompirja v tej jedi odlično obogati aroma paprike, za piko na i pa poskrbi smetana, s katero prelijemo pečene paprike.

Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?

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Predstavljamo vam preprost in hiter recept za polnjene paprike s krompirjem v pečici , ki vas bo navdušil z odličnim okusom. In verjemite, da bodo tako pripravljene paprike z užitkom zmazali tudi zapriseženi mesojedci.

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Sestavine:

- 5–6 srednje velikih paprik

- 1 kg krompirja

- 2 korenčka

- 2 manjši čebuli

- olje

- 1 žlička soli

- 2 žlički Vegete

- 2 žlički suhega peteršilja

- mleti poper (po okusu)

- 200 ml mleka

- 150 ml smetane za kuhanje

Postopek priprave:

Zelenjavo očistimo in operemo. Olupljen krompir in korenčka grobo naribamo, čebulo pa narežemo na koščke.

V večji posodi zmešamo vse sestavine za nadev: krompir, korenje, čebulo, olje (po potrebi) ter začimbe (sol, mleti poper, peteršilj in Vegeta).

Pekač, v katerem bomo paprike pekli, dobro namastimo z oljem. Paprikam previdno odstranimo peclje in osrednji del s semeni. Nato jih napolnimo s pripravljenim nadevom in ležeče zložimo v pekač. Z nadevom, ki nam ostane, zapolnimo prazne prostore v pekaču. Sestavine v pekaču prelijemo z oljem (še zlasti pazimo, da olje polijemo tudi po paprikah).

Pekač za 20 minut potisnemo v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija. Po 20 minutah peke paprike obrnemo in potisnemo v pečico še za 10 minut.

Mleko in smetano zmešamo ter s pripravljeno tekočino prelijemo pečene sestavine v pekaču. Jed pečemo v ogreti pečici še 10 minut.

Ko so paprike pečene, jih serviramo na krožnike in postrežemo. Zraven se odlično priležeta kruh in skleda solate. Dober tek!