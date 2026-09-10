okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kombinacija hrustljavega mesa in kremne omake vas bo zagotovo navdušila.
Kaj skuhati

Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil

Pripravite sočno piščančje meso z izjemno hrustljavo skorjico in bogato omako – popoln obrok, ki bo navdušil vse ljubitelje domačih, a hkrati glamuroznih jedi.

N.R.A.
10. 09. 2026 04.00

Če iščete idejo za kosilo, s katero boste na mizo postavili nekaj zares posebnega, vendar za pripravo ne potrebujete zapletenih sestavin, imamo odličen predlog. Sočen piščančji zrezek v hrustljavi skorjici je že sam po sebi prava klasika, ko pa mu dodamo še bogato gobovo omako, dobi jed povsem novo dimenzijo.

Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Preberi še Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav

Posebnost recepta je predvsem v kontrastu tekstur. Piščanec je zunaj prijetno hrustljav, znotraj pa ostane mehak in sočen, medtem ko gobe, česen, smetana, gorčica in parmezan ustvarijo omako, ki se odlično poda k ocvrtemu mesu. Jed se še zlasti dobro ujame s pire krompirjem, ki ga lahko uporabimo za pomakanje v omako.

Čeprav jed na krožniku deluje precej bolj razkošno, kot bi pričakovali od običajnega piščančjega zrezka, priprava ni zahtevna. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko hitro pripravite kosilo, ki je primerno tako za običajen družinski obrok kot tudi za dni, ko želite svoje najbližje malo bolj razvajati.

Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
Preberi še Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni

Ključne sestavine in zaporedje korakov

Za pripravo ocvrtih zrezkov potrebujete piščančja prsa brez kosti in kože, ki jih narežite na zrezke in začinite s soljo ter poprom. Pripravite tri posode: v prvo stresite moko, v drugo razžvrkljana jajca, v tretjo pa panko drobtine.

Začinjene piščančje zrezke najprej pomokajte, nato povaljajte v jajcih in na koncu v drobtinah. Ocvrtite jih v vroči ponvi z dovolj olja na srednjem ognju. Čas peke naj bo približno 4 do 5 minut na vsaki strani, da skorjica dobi lepo zlato barvo. Ko je meso ocvrto, ga položite na papirnato brisačo, da vpije odvečno maščobo, nato ga prelijte z omako.

Piščančji file v hrustljavi skorjici z gobovo omako je preprosta in okusna jed za vso družino.
Piščančji file v hrustljavi skorjici z gobovo omako je preprosta in okusna jed za vso družino. FOTO: AdobeStock

Pravilno zaporedje paniranja in uporaba panko drobtin sta ključna za hrustljavost in ohranjanje sočnosti piščančjega mesa.

Postopek za gobovo omako s smetano, česnom in gorčico

Za pripravo omake potrebujete 360 g gob (lahko uporabite bele ali rjave šampinjone), 2 žlici masla, 2 stroka česna, 500 ml smetane za kuhanje, dijonsko gorčico, jušno osnovo in malo timijana.

Narezane in očiščene gobe najprej 5 minut pražite na olju, da dobijo barvo. Dodajte maslo in česen, nato še smetano, gorčico, jušno osnovo in timijan. Kuhajte 2–3 minute, da se omaka zgosti, ter na koncu vmešajte 35 g naribanega parmezana, sol in poper.

Omako prelijte čez meso tik pred postrežbo, da panada ostane hrustljava.

Kombinacija hrustljavega mesa in kremne omake vas bo zagotovo navdušila.
Kombinacija hrustljavega mesa in kremne omake vas bo zagotovo navdušila. FOTO: AdobeStock

Hrustljav grižljaj za popoln zaključek

Pri tem receptu je težko izbrati, kaj najbolj navduši – hrustljavost piščančje skorjice ali kremasta gobova omaka, ki jo lahko skoraj brez težav pojemo kar na žlico. Skupaj pa ustvarita kombinacijo, ki je preprosta, a deluje nekoliko bolj praznično in razkošno.

Če boste jed postregli s pire krompirjem in zelenjavo, boste dobili nasitno domače kosilo, ki bo razveselilo vso družino. Pazite le, da omako čez zrezke prelijete tik pred serviranjem, saj bo tako panada ostala prijetno hrustljava. In prav ta kontrast je tisti, zaradi katerega boste recept želeli pripraviti še kdaj.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
piščančji zrezki gobova omaka recept kosilo pohan piščanec ocvrti zrezki
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Juhe in jedi na žlico

Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Okusno.je Hiter grški zavitek, ki vas bo navdušil
Okusno.je Slastna jed, ki je 'za oženit' dobra
Okusno.je Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Okusno.je Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Okusno.je Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Okusno.je Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Okusno.je Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Priporoča