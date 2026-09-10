Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil

Če iščete idejo za kosilo, s katero boste na mizo postavili nekaj zares posebnega, vendar za pripravo ne potrebujete zapletenih sestavin, imamo odličen predlog. Sočen piščančji zrezek v hrustljavi skorjici je že sam po sebi prava klasika, ko pa mu dodamo še bogato gobovo omako, dobi jed povsem novo dimenzijo.

Posebnost recepta je predvsem v kontrastu tekstur. Piščanec je zunaj prijetno hrustljav, znotraj pa ostane mehak in sočen, medtem ko gobe, česen, smetana, gorčica in parmezan ustvarijo omako, ki se odlično poda k ocvrtemu mesu. Jed se še zlasti dobro ujame s pire krompirjem, ki ga lahko uporabimo za pomakanje v omako. Čeprav jed na krožniku deluje precej bolj razkošno, kot bi pričakovali od običajnega piščančjega zrezka, priprava ni zahtevna. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko hitro pripravite kosilo, ki je primerno tako za običajen družinski obrok kot tudi za dni, ko želite svoje najbližje malo bolj razvajati.

Ključne sestavine in zaporedje korakov

Za pripravo ocvrtih zrezkov potrebujete piščančja prsa brez kosti in kože, ki jih narežite na zrezke in začinite s soljo ter poprom. Pripravite tri posode: v prvo stresite moko, v drugo razžvrkljana jajca, v tretjo pa panko drobtine. Začinjene piščančje zrezke najprej pomokajte, nato povaljajte v jajcih in na koncu v drobtinah. Ocvrtite jih v vroči ponvi z dovolj olja na srednjem ognju. Čas peke naj bo približno 4 do 5 minut na vsaki strani, da skorjica dobi lepo zlato barvo. Ko je meso ocvrto, ga položite na papirnato brisačo, da vpije odvečno maščobo, nato ga prelijte z omako.

icon-expand Piščančji file v hrustljavi skorjici z gobovo omako je preprosta in okusna jed za vso družino. FOTO: AdobeStock

Pravilno zaporedje paniranja in uporaba panko drobtin sta ključna za hrustljavost in ohranjanje sočnosti piščančjega mesa.

Postopek za gobovo omako s smetano, česnom in gorčico

Za pripravo omake potrebujete 360 g gob (lahko uporabite bele ali rjave šampinjone), 2 žlici masla, 2 stroka česna, 500 ml smetane za kuhanje, dijonsko gorčico, jušno osnovo in malo timijana. Narezane in očiščene gobe najprej 5 minut pražite na olju, da dobijo barvo. Dodajte maslo in česen, nato še smetano, gorčico, jušno osnovo in timijan. Kuhajte 2–3 minute, da se omaka zgosti, ter na koncu vmešajte 35 g naribanega parmezana, sol in poper. Omako prelijte čez meso tik pred postrežbo, da panada ostane hrustljava.

icon-expand Kombinacija hrustljavega mesa in kremne omake vas bo zagotovo navdušila. FOTO: AdobeStock

Hrustljav grižljaj za popoln zaključek

Pri tem receptu je težko izbrati, kaj najbolj navduši – hrustljavost piščančje skorjice ali kremasta gobova omaka, ki jo lahko skoraj brez težav pojemo kar na žlico. Skupaj pa ustvarita kombinacijo, ki je preprosta, a deluje nekoliko bolj praznično in razkošno. Če boste jed postregli s pire krompirjem in zelenjavo, boste dobili nasitno domače kosilo, ki bo razveselilo vso družino. Pazite le, da omako čez zrezke prelijete tik pred serviranjem, saj bo tako panada ostala prijetno hrustljava. In prav ta kontrast je tisti, zaradi katerega boste recept želeli pripraviti še kdaj.