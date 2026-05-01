Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane

Kako je nastala slavna solata?

Zgodba solate sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je na Beverly Hillsu delovala priljubljena restavracija La Scala. Njen ustanovitelj Jean Leon je želel ustvariti solato, ki bi bila elegantna, a hkrati praktična za uživanje. Gostje so se namreč pogosto pritoževali, da je klasične solate težko jesti – preveliki kosi, padajoči dodatki in "neurejeni" grižljaji niso bili ravno idealni za prefinjeno okolje restavracije. Rešitev? Vse sestavine so drobno nasekljali. Tako je nastala slavna "La Scala chopped salad", kjer je vsak grižljaj popolno ravnovesje okusov, uživanje solate pa je tudi zelo enostavno in brez packanja.

Ena najbolj viralnih "retro" jedi na internetu

Čeprav je solata v Los Angelesu že desetletja veljala za kultno jed, je globalno slavo doživela šele v zadnjih letih. Velik del zaslug za to ima družina Kardashian, ki je večkrat omenila, da pogosto naroča prav to solato. Na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in TikTok, se je hitro razširil trend priprave slavne solate, ki se je je oprijelo ime "Kardashian salad", kar je sprožilo pravi val poustvarjanja recepta doma. Danes solata velja za eno najbolj viralnih "retro" jedi na internetu.

Zakaj je tako posebna (in zasvojljiva)

Na prvi pogled gre za zelo preprosto kombinacijo: solata, čičerika, salama, sir in preprost preliv. A skrivnost njenega uspeha se skriva v detajlih. Ker so vse sestavine drobno nasekljane, v vsakem grižljaju dobite vse okuse – hrustljavost, kremnost, slanost in svežino. Hrustljava solata, mehka čičerika, bogata salama in sir ustvarijo kombinacijo, ki hitro zasvoji, preprost preliv pa je ravno prav kisel in lepo poveže vse sestavine. Solata je odlična kot: - priloga jedem z žara, - samostojna lahka jed, - jed za piknike. Če letos iščete idejo, s katero boste popestrili piknik ali žar, je to ena tistih jedi, ki skoraj zagotovo ne razočara. Lahko jo pripravite vnaprej, dobro prenaša transport, ni občutljiva na temperaturo kot majonezne solate, odlično dopolni meso z žara in je tudi enostavna za serviranje. Preprosto jo pripravimo in postrežemo v večji skledi, kjer si jo vsak vzame po želji.

La Scala solata je ena tistih jedi, ki skoraj zagotovo ne razočara. FOTO: Thinkstock

Ključni triki, ki naredijo razliko

Če želite, da bo res takšna kot original, upoštevajte nekaj pravil: Sestavine režite res na drobno: ker ne gre za običajno solato, mora biti vse skoraj enake velikosti. Preliv dobro premešajte: olje, kis in gorčica naj se povežejo v emulzijo, da se enakomerno oprimejo sestavin. Solata naj malo počiva: če imate čas, jo pustite nekaj časa, da se okusi povežejo – rezultat bo še boljši. Solato lahko pripravite tudi vnaprej. Postrezite jo hladno, a ne ledeno: najboljši okus pride do izraza pri rahlo ohlajeni solati.

La Scala "chopped" solata je popoln primer, kako lahko iz preprostih sestavin nastane nekaj izjemnega. FOTO: Adobe Stock

Recept: La Scala "nasekljana" solata

Sestavine: - 1 glava solate ledenke (narezana na tanke rezine) - 1 skodelica salame (narezana na tanke rezine) - 1 skodelica naribane mocarele - 1 skodelica rdeče čebule (narezana na tanke rezine) - 1 pločevinka čičerike (oprana in odcejena) Preliv: - 80 ml oljčnega olja - 60 ml rdečega vinskega kisa - 2 žlici dijonske gorčice - sol in sveže mleti poper (po okusu) - 1 pest naribanega parmezana + dodatno za serviranje V večjo skledo dodamo vse sestavine za solato, torej narezano solato, salamo, rdečo čebulo, mocarelo in čičeriko. Sestavine za preliv dodamo v manjšo posodico in jih dobro premešamo. Preliv prelijemo po sestavinah v skledi in vse skupaj dobro premešamo. Po vrhu po želji naribamo še malo parmezana.