Zelenjavna mineštra z zdrobovimi cmoki
Kaj skuhati

Popolna enolončnica za hladne dni

Zelenjavna enolončnica je odlična izbira za dni po praznikih, ko si želimo nekaj okusnega, hranljivega in lahko prebavljivega. Recept Sanje Sirk združuje bogat zelenjavni okus in nežne zdrobove cmoke, ki jed prijetno obogatijo, ne da bi obremenili želodec.

M.J. , Sanja Sirk
06. 01. 2026 04.00

Po božično-novoletnih praznikih, ko smo zaužili veliko težkih jedi in sladic, si marsikdo želi pojesti nekaj preprostega in lahkotnega. Prav v takšnih trenutkih se odlično prileže dobra juha ali jed na žlico, ki telesu povrne občutek lahkotnosti. Zelenjavna mineštra z zdrobovimi cmoki je ena tistih jedi, ki hkrati pogreje, nasiti in razbremeni prebavo.

Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, temelji na sveži zelenjavi in nežnih zdrobovih cmokih, zaradi česar je jed okusna, a hkrati zelo prijazna do želodca. Kot pravi sama: "Telo vam bo zelo hvaležno, če mu privoščite to lahko zelenjavno jed na žlico, ki vas bo napolnila z energijo, pri tem pa ne bo obtežila želodca."

Mineštra je odlična izbira za kosilo ali večerjo, ko si želimo nekaj domačega, zdravega in hitro pripravljenega. Njena prednost je tudi v tem, da jo lahko prilagodimo sezonski zelenjavi in okusu, zdrobovi cmoki pa ji dodajo ravno pravšnjo mero hranilnosti.

Po prazničnem obilju si privoščite osvežujočo zelenjavno mineštro s puhastimi zdrobovimi cmoki.
Po prazničnem obilju si privoščite osvežujočo zelenjavno mineštro s puhastimi zdrobovimi cmoki.

Sestavine:

- 1 čebula

- 2 korenčka

- 1 manjša bučka

- 1 manjša paprika

- nekaj stebel zelene

- 4 večji krompirji

- manjša glava ohrovta

- 2 stroka česna

- olivno olje

- sol, poper, lovorjev list

- 1 žlica moke za zgostitev (lahko jo izpustimo)

Za cmoke:

- 1 jajce

- 1 žlica olja

- 60 g pšeničnega zdroba

- sol

Postopek priprave:

Vso zelenjavo očistimo, operemo in osušimo.

V lonec vlijemo olivno olje in ga segrejemo.

Na segreto olje dodamo drobno sesekljano čebulo in pustimo, da se počasi praži.

Medtem na manjše kocke narežemo bučko, krompir, stebelno zeleno in papriko. Narezano zelenjavo dodamo v lonec in pražimo dalje.

Korenje narežemo na kolobarje, ohrovt pa na trakove. Dodamo k ostalim sestavinam in med mešanjem pražimo dalje, dokler se zelenjava ne začne prijemati dna posode.

Enolončnica temelji na različni sveži zelenjavi.
Enolončnica temelji na različni sveži zelenjavi.

V lonec dodamo še stisnjen česen in žlico moke (po želji jo tudi izpustimo). Nenehno mešamo in takoj, ko česen zadiši, zalijemo z vodo.

Dodamo lovorjev list ter po okusu začinimo s soljo in poprom. Mineštro v delno pokriti posodi kuhamo približno 45 minut. Če se nam zdi pregosta, lahko prilijemo še malo vode.

Za cmoke razžvrkljamo eno jajce z malo soli. Dodamo olje in zdrob ter premešamo v gladko maso.

Oblikujemo majhne cmoke, tako da z majhno žličko zajemamo maso in jo polagamo v vročo zelenjavno mineštro. Kuhamo na majhnem ognju še 10 minut.

Pustimo pokrito še pet minut, preden mineštro postrežemo. Dober tek!

Odlična izbira za kosilo ali večerjo, ko si želimo nekaj domačega, zdravega in hitro pripravljenega.
Odlična izbira za kosilo ali večerjo, ko si želimo nekaj domačega, zdravega in hitro pripravljenega.
Kaj skuhati?
