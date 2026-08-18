Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili

Ko ne veste, kaj bi jedli, naj bo dan preprost

Poleti si pogosto želimo predvsem lahkih, svežih in hitro pripravljenih jedi, vendar to še ne pomeni, da moramo pri tem pozabiti na uravnoteženo prehrano. Dober dnevni jedilnik lahko sestavimo brez zapletenih receptov in dolgih ur za štedilnikom – pomembno je predvsem, da čez dan kombiniramo različna živila. Tokrat smo zato pripravili tri ideje za celoten poletni dan. Za zajtrk je na meniju sadni drobljenec, ki ga lahko pripravimo tudi vnaprej, za kosilo nasitna solata s piščancem in kvinojo, večer pa zaključimo s hitro pripravljenim zavitkom, napolnjenim s tuno in raznoliko zelenjavo. Obroki se med seboj razlikujejo, vendar imajo nekaj skupnega: vsebujejo beljakovine, kakovostne ogljikove hidrate, vlaknine, zdrave maščobe ter veliko zelenjave in sadja. Hkrati so dovolj preprosti, da jih lahko brez težav vključimo v vsakdanji poletni jedilnik.

icon-expand Jutranji breskov drobljenec FOTO: osebni arhiv

Zajtrk: jutranji breskov drobljenec

Dan začnite z dišečim jutranjim breskovim drobljencem, ki je odlična alternativa klasičnemu sladkemu zajtrku. Osnova so sočne poletne breskve, ki jih dopolnijo hrustljavi ovseni kosmiči, lanena semena in oreščki. Za piko na i si pripravljen drobljenec privoščite z grškim ali kokosovim jogurtom. Recept je TUKAJ. Zakaj je dobra izbira? Ovseni kosmiči vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate in vlaknine, ki prispevajo k daljši sitosti, lanena semena in oreščki pa dodajo koristne maščobe. Breskve poskrbijo za sadno svežino in naravno sladkobo. Posebna prednost tega zajtrka je tudi praktičnost. Drobljenec lahko pripravimo v večji količini in ga shranimo za naslednji dan, zato je odlična rešitev za jutra, ko nimamo časa za pripravo zajtrka.

icon-expand Solata s piščancem in kvinojo FOTO: Shutterstock

Kosilo: fit solata s piščancem in kvinojo

Za kosilo sledi nekoliko bolj konkreten obrok – fit solata s piščancem, kvinojo in zelenjavo, ki je dovolj nasitna, vendar prijetno osvežilna in poletno lahka. Recept je TUKAJ. Piščanec je kakovosten vir beljakovin, kvinoja pa poleg ogljikovih hidratov vsebuje tudi nekaj beljakovin in vlaknin. Sveža zelenjava in rukola poskrbita za dodatno količino vlaknin, vitaminov in mineralov, olivno olje pa za zdrave maščobe. Solato lahko poljubno popestrite še z dodatkom fete, mocarele ali burrate. Takšna kombinacija je še posebej primerna za kosilo, saj združuje beljakovinsko komponento, nasitno prilogo in obilico zelenjave. Solato lahko pripravimo tudi vnaprej, zato je priročna za službo, piknik ali kosilo na vrtu.

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Večerja: polnozrnati tunin wrap z zelenjavo

Ko se dan bliža koncu, običajno ne potrebujemo več tako obilnega obroka. Zato je odlična izbira hiter polnozrnati wrap s tuno in svežo zelenjavo. Tortiljo napolnimo s tuno in poljubno zelenjavo. Po želji dodamo še malo grškega jogurta ali sirnega namaza, narezan avokado ali pa fižol iz pločevinke, ki poskrbi za dodatno nasitnost. Za svežino dodamo še nekaj limoninega soka in svežih zelišč, po želji pa tudi malo fete. Tuna poskrbi za kakovostne beljakovine, polnozrnata tortilja za ogljikove hidrate in vlaknine, zelenjava pa za svežino ter različna mikrohranila. Grški jogurt je dobra alternativa težjim omakam, saj jedi doda kremastost in nekaj dodatnih beljakovin, avokado pa je odličen vir zdravih maščob. Najboljše pri tem obroku? Pripravljen je v približno desetih minutah in ne zahteva skoraj nič kuhanja. Idealno za vroče poletne večere, ko si želimo nekaj okusnega, vendar se nam ne ljubi dolgo stati ob štedilniku.

Od zajtrka do večerje brez kompliciranja

Ta poletni jedilnik lepo pokaže, da uravnotežena prehrana ni nujno zapletena. Zjutraj dobimo energijo iz ovsenih kosmičev in sadja, pri kosilu združimo beljakovine, kvinojo in zelenjavo, zvečer pa si privoščimo lahek, a nasiten tunin wrap. Poleg tega lahko vse tri jedi prilagodimo svojim željam in sestavinam, ki jih imamo doma. Breskve lahko zamenjamo z drugim sezonskim sadjem, v solato dodamo zelenjavo po izbiri, pri wrapu pa uporabimo tisto, kar se skriva v hladilniku. Tri preproste jedi, veliko sezonskih sestavin in ravno prav načrtovanja – dovolj, da je lahko tudi poletni jedilnik okusen, raznolik in uravnotežen.