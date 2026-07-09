Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku

Če imate v hladilniku zavitek listnatega testa in nekaj poletne zelenjave, ste le nekaj minut oddaljeni od okusnega obroka. Slane pite so namreč ena najbolj praktičnih poletnih jedi, saj je priprava hitra, sestavine lahko prilagodite temu, kar imate pri roki, rezultat pa je jed, ki je enako odlična za kosilo, lahko večerjo ali druženje na prostem.
Njihova prednost ni le preprosta priprava, ampak tudi to, da teknejo tako tople kot hladne. Zato jih lahko spečete vnaprej in jih brez skrbi postrežete na pikniku, vrtni zabavi ali jih vzamete s seboj na izlet. Poleg tega so odličen način, da porabite sezonske poletne pridelke, kot so bučke, paradižnik in jajčevci, ki so v tem času najbolj okusni.
V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki dokazujejo, da za odlično poletno pito ne potrebujete veliko časa ali zapletenih sestavin. Čakajo vas bučkina pita s skuto, hitra paradižnikova pita, listnata pita z mocarelo, jajčevci in češnjevimi paradižniki, pita z dimljenim lososom ter hrustljava različica "pice" iz listnatega testa z mocarelo, pestom in paradižnikom.
Hitra paradižnikova pita
Preprost recept, pri katerem zreli poletni paradižniki zasijejo v glavni vlogi. Hrustljavo listnato testo, kremast nadev in sočnost paradižnikov poskrbijo za jed, ki navduši z malo truda. Recept je TUKAJ.
Bučkina pita s skuto
Če iščete okusen način, kako porabiti poletne bučke, je ta pita odlična izbira. Sočna kombinacija bučk in skute ter hrustljavega testa je ravno prav lahka za poletno kosilo ali večerjo, hladna pa odlično pa se poda tudi na piknik. Recept je TUKAJ.
Listnata pita z mocarelo, jajci in češnjevimi paradižniki
Nasitna kombinacija mocarele, jajc, slanine in sočnih češnjevih paradižnikov ustvari zelo okusno pito, ki je odlična kot lahkotno kosilo, okusna pa ostane tudi, ko se ohladi. Recept je TUKAJ.
Hitra pita iz listnatega testa in dimljenega lososa
Ko želite pripraviti nekaj posebnega brez dolgega kuhanja, posezite po tej piti. Dimljeni losos, kremast nadev in hrustljavo listnato testo poskrbijo za okusno in nasitno jed, še zlasti primerno za hitro družinsko kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.
Hitra "pica" z mocarelo, pestom in paradižnikom
Če imate radi klasično kombinacijo paradižnika, mocarele in pesta, vas bo ta hitra različica pice iz listnatega testa zagotovo navdušila. Pripravljena je v hipu, zaradi hrustljave podlage in svežih okusov pa je popolna izbira za sproščene poletne dni. Recept je TUKAJ.