Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku

Če imate v hladilniku zavitek listnatega testa in nekaj poletne zelenjave, ste le nekaj minut oddaljeni od okusnega obroka. Slane pite so namreč ena najbolj praktičnih poletnih jedi, saj je priprava hitra, sestavine lahko prilagodite temu, kar imate pri roki, rezultat pa je jed, ki je enako odlična za kosilo, lahko večerjo ali druženje na prostem.

Njihova prednost ni le preprosta priprava, ampak tudi to, da teknejo tako tople kot hladne. Zato jih lahko spečete vnaprej in jih brez skrbi postrežete na pikniku, vrtni zabavi ali jih vzamete s seboj na izlet. Poleg tega so odličen način, da porabite sezonske poletne pridelke, kot so bučke, paradižnik in jajčevci, ki so v tem času najbolj okusni.

V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki dokazujejo, da za odlično poletno pito ne potrebujete veliko časa ali zapletenih sestavin. Čakajo vas bučkina pita s skuto, hitra paradižnikova pita, listnata pita z mocarelo, jajčevci in češnjevimi paradižniki, pita z dimljenim lososom ter hrustljava različica "pice" iz listnatega testa z mocarelo, pestom in paradižnikom.