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Pica iz listnatega testa
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Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku

Ko zmanjka idej za hitro kosilo ali lahko poletno večerjo, so slane pite odlična izbira. S kupljenim listnatim testom so pripravljene v rekordnem času, okusne pa so tako sveže pečene kot tudi hladne. Zbrali smo pet preprostih receptov, ki jih lahko pripravite tudi za piknik ali ponudite gostom na vrtni zabavi.

M.J.
09. 07. 2026 09.27

Če imate v hladilniku zavitek listnatega testa in nekaj poletne zelenjave, ste le nekaj minut oddaljeni od okusnega obroka. Slane pite so namreč ena najbolj praktičnih poletnih jedi, saj je priprava hitra, sestavine lahko prilagodite temu, kar imate pri roki, rezultat pa je jed, ki je enako odlična za kosilo, lahko večerjo ali druženje na prostem.

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Njihova prednost ni le preprosta priprava, ampak tudi to, da teknejo tako tople kot hladne. Zato jih lahko spečete vnaprej in jih brez skrbi postrežete na pikniku, vrtni zabavi ali jih vzamete s seboj na izlet. Poleg tega so odličen način, da porabite sezonske poletne pridelke, kot so bučke, paradižnik in jajčevci, ki so v tem času najbolj okusni.

V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki dokazujejo, da za odlično poletno pito ne potrebujete veliko časa ali zapletenih sestavin. Čakajo vas bučkina pita s skuto, hitra paradižnikova pita, listnata pita z mocarelo, jajčevci in češnjevimi paradižniki, pita z dimljenim lososom ter hrustljava različica "pice" iz listnatega testa z mocarelo, pestom in paradižnikom.

Hitra paradižnikova pita z listnatim testom
Hitra paradižnikova pita z listnatim testom FOTO: Shutterstock

Hitra paradižnikova pita

Preprost recept, pri katerem zreli poletni paradižniki zasijejo v glavni vlogi. Hrustljavo listnato testo, kremast nadev in sočnost paradižnikov poskrbijo za jed, ki navduši z malo truda. Recept je TUKAJ

Hitra bučkina pita s skuto
Hitra bučkina pita s skuto FOTO: Su.S.

Bučkina pita s skuto

Če iščete okusen način, kako porabiti poletne bučke, je ta pita odlična izbira. Sočna kombinacija bučk in skute ter hrustljavega testa je ravno prav lahka za poletno kosilo ali večerjo, hladna pa odlično pa se poda tudi na piknik. Recept je TUKAJ

Pica iz listnatega testa z mocarelo in češnjevci
Pica iz listnatega testa z mocarelo in češnjevci FOTO: Profimedia

Listnata pita z mocarelo, jajci in češnjevimi paradižniki

Nasitna kombinacija mocarele, jajc, slanine in sočnih češnjevih paradižnikov ustvari zelo okusno pito, ki je odlična kot lahkotno kosilo, okusna pa ostane tudi, ko se ohladi. Recept je TUKAJ

Hitra pita iz listnatega testa in dimljenega lososa
Hitra pita iz listnatega testa in dimljenega lososa FOTO: osebni arhiv

Hitra pita iz listnatega testa in dimljenega lososa

Ko želite pripraviti nekaj posebnega brez dolgega kuhanja, posezite po tej piti. Dimljeni losos, kremast nadev in hrustljavo listnato testo poskrbijo za okusno in nasitno jed, še zlasti primerno za hitro družinsko kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ

Hitra "pica" z mocarelo, pestom in paradižnikom
Hitra "pica" z mocarelo, pestom in paradižnikom FOTO: Thinkstock

Hitra "pica" z mocarelo, pestom in paradižnikom

Če imate radi klasično kombinacijo paradižnika, mocarele in pesta, vas bo ta hitra različica pice iz listnatega testa zagotovo navdušila. Pripravljena je v hipu, zaradi hrustljave podlage in svežih okusov pa je popolna izbira za sproščene poletne dni. Recept je TUKAJ

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