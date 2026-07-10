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Boranja
Kaj skuhati

Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni

V poletni vročini si le malokdo želi vsak dan stati ob štedilniku. Dobra novica je, da nekatere jedi z nekaj počitka postanejo še okusnejše. Zbrali smo sedem, ki jih lahko brez skrbi pripravite dan prej – naslednji dan bodo okusi še bolj povezani, priprava kosila pa bo bistveno hitrejša.

M.J.
10. 07. 2026 04.00

Poletje je čas sproščenih večerov, piknikov in druženj, hkrati pa tudi obdobje, ko se kuhanju zaradi visokih temperatur pogosto raje izognemo. Prav zato je priprava obrokov vnaprej ena najbolj praktičnih navad poletnih mesecev. Namesto da bi vsak dan znova prižigali pečico ali štedilnik, lahko pripravite jed, ki bo naslednji dan enako dobra – ali celo boljša.

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Pri številnih jedeh se namreč okusi med počivanjem povežejo in poglobijo. Omake se vpijejo v testenine ali zelenjavo, začimbe se enakomerno porazdelijo, jed pa postane bolj harmonična. Nekatere lahko naslednji dan le pogrejete, druge pa so odlične tudi hladne, zato so popolna izbira za kosilo v službi, na plaži ali pa na domači terasi.

Če radi kuhate nekoliko več in si želite naslednji dan prihraniti čas, bodo naslednje jedi prava izbira.

Melancani parmigiana
Melancani parmigiana FOTO: iStockphoto

1. Parmigiana z jajčevci

Italijanska klasika je ena tistih jedi, ki z nekaj urami počitka pridobi še več okusa. Pečeni jajčevci vpijejo aromatično paradižnikovo omako, siri se lepo povežejo, jed pa je naslednji dan še bolj sočna in okusna. Recept za parmigiano, kot jo pripravi Sanja Sirk, najdete TUKAJ.

Boranja
Boranja FOTO: iStock

2. Boranja

Boranja je ena tistih enolončnic, ki po dnevu počitka razvije še bogatejši okus. Stročji fižol, meso, paradižnik in začimbe se med seboj povežejo, zato je jed naslednji dan še bolj aromatična. Poleg tega jo preprosto pogrejete in postrežete. Recept je TUKAJ

3. Zelenjavna lazanja

Lazanja je skoraj vedno boljša naslednji dan. Plasti testenin vpijejo omako, siri se lepo povežejo z nadevom, zato se jed lažje reže in je še bolj polnega okusa. Recept je TUKAJ.

Testeninska solata s tuno
Testeninska solata s tuno FOTO: Shutterstock

4. Testeninska solata

Testeninska solata potrebuje nekaj časa, da se preliv vpije v testenine in zelenjavo. Po nekaj urah v hladilniku je običajno okusnejša kot takoj po pripravi, zato je popolna za piknike in kosilo v službi. Recept za okusno testeninsko solato s tuno najdete TUKAJ, za brezmesno mediteransko solato s feto pa TUKAJ.

Polnjene paprike
Polnjene paprike FOTO: Shutterstock

5. Polnjene paprike

Polnjene paprike sodijo med jedi, ki so drugi dan skoraj vedno še okusnejše. Paprike vpijejo omako, nadev pa postane še bolj sočen. Recept za pripravo polnjenih paprik v pečici najdete TUKAJ, za klasične polnjene paprike v paradižnikovi omaki pa TUKAJ.

Poletna zelenjavna mineštra
Poletna zelenjavna mineštra FOTO: Su.S.

6. Zelenjavna mineštra

Mineštra iz sezonske zelenjave in začimb je odlična jed za pripravo vnaprej. Ko nekaj ur počiva, se okusi lepo povežejo, zato je naslednji dan pogosto še bogatejša in bolj aromatična. Recept je TUKAJ.

Svinjski ragu po italijansko
Svinjski ragu po italijansko FOTO: Adobe Stock

7. Mesni ragu

Čeprav ga pogosteje pripravljamo v hladnejšem delu leta, velja omeniti tudi mesni ragu. Dolgo kuhana mesna omaka z dodatkom sezonske zelenjave po dnevu počitka postane še bolj polna in intenzivna, zato mnogi prisegajo, da je najboljši šele naslednji dan. Recept za okusen svinjski ragu s papriko in olivami najdete TUKAJ.

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