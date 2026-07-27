Poletna kosila v manj kot 30 minutah

Vročina, pomanjkanje časa in obilica svežih sezonskih sestavin nas pogosto spodbudijo, da poleti pogosteje iščemo preproste recepte, ki jih lahko pripravimo hitro, a so še vedno okusni, nasitni in primerni za vso družino. Prav zato smo zbrali 5 idej za poletna kosila, ki bodo na mizi v največ 30 minutah. Gre za jedi, pri katerih ni potrebnih veliko zapletenih postopkov ali dolg seznam sestavin, rezultat pa je kljub temu okusen obrok, ki bo navdušil tudi zahtevnejše jedce.

Med recepti boste našli kremaste njoke s kozicami, okusne testenine z omako, ki jo pripravimo kar v pečici, pa tudi druge preproste poletne jedi, ki so odlična rešitev za dni, ko nimamo veliko časa za kuhanje. Nekatere lahko pripravimo v eni ponvi, druge izkoristijo svežo zelenjavo in lahkotne sestavine, vsem pa je skupno eno – hitro so pripravljene in kot nalašč za sproščene poletne dni.

icon-expand Sataraš FOTO: iStock

Sataraš z jajci

Sataraš je ena tistih preprostih poletnih jedi, ki najbolje izkoristi sveže sezonske sestavine. Sočni paradižniki, paprika in čebula ustvarijo okusno osnovo, dodatek jajc pa poskrbi, da je jed bolj nasitna in primerna tudi kot samostojno kosilo. Pripravljen je hitro, odlično pa se poda s kosom svežega kruha, s katerim ponev pomažemo do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski kotleti z grahom in korenjem FOTO: Su.S.

Svinjski kotleti z grahom in korenjem iz ene ponve

Sočno meso in nežna zelenjavna priloga v eni ponvi – preprosto kosilo, pri katerem je manj posode in več okusa. Svinjski kotleti se med počasnim dušenjem lepo prepojijo z okusi graha, korenja in aromatične omake, zato ostanejo mehki in sočni. To je odlična izbira za dni, ko si želimo klasičnega domačega kosila, a brez dolgotrajne priprave. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testenine v omaki iz pečenih paradižnikov in skute FOTO: Su.S.

Testenine v omaki iz pečenih paradižnikov, pršuta in skute

Skrivnost recepta je v kombinaciji češnjevih paradižnikov, česna in pršuta, ki se skupaj pečejo toliko časa, da se paradižniki zmehčajo in povežejo z ostalimi sestavinami. Ko dodamo še skuto in nariban sir, nastane božanska omaka, ki je hkrati lahka in prijetno kremasta. Na koncu jo le še zmešamo z izbranimi kuhanimi testeninami in hitro poletno kosilo je pripravljeno. Recept je TUKAJ.

icon-expand Njoki s kozicami v kremni omaki FOTO: Shutterstock

Njoki s kozicami v kremni smetanovi omaki

Kremasti njoki s kozicami so odlična izbira za hitro, a nekoliko bolj posebno poletno kosilo. Mehki njoki se lepo povežejo z nežno smetanovo omako, kozice pa jedi dodajo značilen morski pridih in bogat okus. Ker je priprava hitra in enostavna, je to recept, po katerem boste radi posegli takrat, ko želite v manj kot pol ure pripraviti nekaj res okusnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Stročji fižol s krompirjem, ocvirki in smetano FOTO: Profimedia

Stročji fižol s krompirjem, ocvirki in smetano

Prava domača klasika, ki nas spomni na babičino kuhinjo. Nežen stročji fižol in krompir se odlično dopolnjujeta z bogatim okusom ocvirkov in kremasto noto kisle smetane. Gre za preprosto, cenovno dostopno in zelo nasitno jed, ki je še posebej priljubljena v poletnih mesecih, ko je na vrtovih obilica svežega stročjega fižola. Recept je TUKAJ.