Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo

Poleti si želimo preprostih jedi, ki niso težke, ne zahtevajo veliko časa za pripravo in tudi ne obremenijo družinskega proračuna. Dobra novica je, da za okusno poletno kosilo ni treba kupovati dragih sestavin. Z nekaj osnovnimi živili, sezonsko zelenjavo in malo domišljije lahko pripravimo hranljiv obrok, ki bo stal tri evre na osebo ali pa še celo manj.

Poletje je pravzaprav idealen čas za varčno kuhanje. Takrat so na voljo cenovno dostopne sezonske sestavine, kot so bučke, paprika, kumare, stročji fižol in paradižniki, ki lahko postanejo osnova okusnih kosil. Poleg tega so številne poletne jedi preproste za pripravo in pogosto temeljijo na osnovnih živilih, ki jih imamo že doma – krompirju, rižu, testeninah, jajcih ali stročnicah.

icon-expand Poleti, ko so sezonska zelenjava, sveža zelišča in preprosta živila v ospredju, lahko iz osnovnih sestavin ustvarimo odlične obroke. FOTO: Su.S.

Kako pripraviti poceni, a uravnoteženo poletno kosilo?

Poceni kosilo ne pomeni, da mora biti manj kakovostno. Ključ je v pametnem kombiniranju sestavin. Za bolj nasiten obrok je dobro vključiti: - vir beljakovin, kot so jajca, stročnice, skuta, tuna ali manjša količina mesa, - sezonsko zelenjavo, ki doda vitamine, minerale in vlaknine, - cenovno dostopna osnovna živila, kot so riž, krompir, testenine ali stročnice. Prav kombinacija teh živil omogoča, da dobimo obrok, ki je okusen, nasiten in cenovno ugoden. S pametnim načrtovanjem, uporabo sezonskih živil in nekaj ustvarjalnosti lahko pripravimo okusna poletna kosila, ki so prijazna tako do našega časa kot tudi do denarnice. V nadaljevanju vam predstavljamo pet idej, ki dokazujejo, da poceni lahko pomeni tudi okusno.

icon-expand Ker je poleti zelenjava pogosto najcenejša in najbolj okusna, je sataraš odlična izbira za varčno kosilo. FOTO: iStock

Sataraš z jajci – preprosto poletno kosilo iz ene ponve

Sataraš je ena tistih jedi, ki dokazujejo, da za odličen obrok ne potrebujemo veliko sestavin. Osnova so zreli paradižniki, paprika in čebula, ki se med počasnim dušenjem povežejo v okusno zelenjavno omako. Dodatek jajc poskrbi za beljakovine in jed naredi bolj nasitno. Postrežemo ga s kosom svežega kruha ali kuhanim krompirjem. Recept najdete TUKAJ.

icon-expand Makaroni s tuno v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Testenine s paradižnikom in tuno – hitro kosilo iz shrambe

Ko zmanjka idej za kosilo, so testenine pogosto najboljša rešitev. Kombinacija testenin, paradižnika in tune je preprosta, cenovno dostopna in pripravljena v manj kot pol ure. Sveži paradižniki ali češnjevi paradižniki dodajo poletno svežino, tuna pa poskrbi za beljakovine in bolj izrazit okus. Za piko na i dodamo še malo česna, bazilike ali peteršilja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bučkine rezine z jogurtom in sirom-1 FOTO: osebni arhiv

Bučkine rezine z jogurtom in sirom – ko je zelenjave na vrtu preveč

Bučke so ena najbolj hvaležnih poletnih sestavin. Rastejo hitro, so cenovno ugodne in iz njih lahko pripravimo številne jedi. Bučkin narastek je odlična izbira za kosilo, saj ga lahko pripravimo v večji količini, dobro pa se obnese tudi naslednji dan. Jajca, jogurt in sir dodajo beljakovine ter kremasto teksturo, bučke pa poskrbijo, da je jed lahka in sočna. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata s stročjim fižolom in krompirjem FOTO: Su.S.

Krompirjeva solata s stročjim fižolom in feta sirom – nasitna poletna klasika

Ko je vroče, marsikomu ne ustrezajo težka kosila. Krompirjeva solata s stročjim fižolom je odlična hladna jed, ki jo lahko pripravimo vnaprej in vzamemo tudi v službo. Krompir zagotovi energijo, stročji fižol doda vlaknine in svežino, feta sir pa poskrbi za beljakovine. Z malo bučnega ali oljčnega olja, čebule in kisa dobimo preprost, a zelo okusen obrok.

icon-expand Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom FOTO: Shutterstock

Rižota s sezonsko zelenjavo in piščancem – poceni kosilo iz ene posode

Rižota je odlična rešitev, kadar želimo porabiti zelenjavo, ki jo imamo doma. Pripravimo jo lahko z bučkami, korenjem, papriko, grahom ali paradižnikom – možnosti je skoraj neskončno. Riž je cenovno dostopno živilo, zelenjava pa poskrbi za barvo, okus in hranilno vrednost. Če želimo bolj nasitno različico, lahko dodamo še malo sira, stročnic ali piščanca. Recept za okusno rižoto s piščancem in zelenjavo najdete TUKAJ.

Za dobro kosilo ni vedno treba kupovati dragih sestavin ali pripravljati zapletenih receptov. Prav poleti, ko so sezonska zelenjava, sveža zelišča in preprosta živila v ospredju, lahko iz osnovnih sestavin ustvarimo odlične obroke.