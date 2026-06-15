Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja

Poletni dnevi kličejo po lahkotnih sezonskih receptih, ki vključujejo hitro pripravo in čim manj umazane posode. Zaradi številnih obveznosti in lepega vremena si redko kdo želi preživeti več ur v kuhinji, a to še ne pomeni, da se moramo odpovedati okusnemu domačemu kosilu.

Prav zato so jedi "vse na enem pekaču" popolna rešitev. Sestavine preprosto razporedimo po pekaču, dodamo začimbe, nekaj olja in pečica večino dela opravi namesto nas. Rezultat so okusna, sočna in enostavno pripravljena kosila, ki ne zahtevajo veliko truda. V nadaljevanju vas čaka pet odličnih poletnih idej: od njokov z zelenjavo in feta sirom do piščanca z rižem, pečenih paprik s krompirjem, piščanca s stročjim fižolom in okusne orade iz pečice. To so recepti, ki jih boste zaradi enostavne priprave in odličnega okusa zagotovo pripravljali znova in znova.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem iz pekača



Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem iz pekača

Odlično kosilo iz enega pekača, ki vključuje stročji fižol. Poleg njega potrebujete le še nekaj dobro znanih sestavin, jed je pripravljena hitro, pa še veliko posode vam ne bo treba pomivati. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 2 Paprike s krompirjem



Paprike s krompirjem v pečici

Namesto klasičnih polnjenih paprik z mesom in rižem, kuhanih v paradižnikovi omaki, si za poletno kosilo pripravite slastne paprike s krompirjem iz pečice. Gre za zelo okusno, poceni in nasitno brezmesno jed, h kateri se prileže kruh, s katerim boste pekač pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice FOTO: Sanja Sirk

Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice

Enostavna jed, ki bo navdušila vso družino, še zlasti pa tistega, ki jo bo skuhal, saj je njena priprava silno enostavna. Pa tudi posode ne boste veliko umazali, saj je celotna jed pripravljena v enem pekaču. Recept je TUKAJ.

icon-expand Njoki z zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Njoki z zelenjavo in feta sirom

Brezmesna jed, ki jo preprosto sestavimo na pekaču, damo v pečico in počakamo, da se okusi povežejo v nekaj res okusnega: njoki postanejo rahlo hrustljavi, zelenjava mehka in sočna, dodatki, kot so feta sir in sveža zelišča, pa dodajo piko na i. Recept je TUKAJ.

icon-expand Orada v pečici s krompirjem FOTO: M.J.

Orada v pečici s krompirjem

Ribe iz pečice so naravnost božanske. Z njimi je veliko manj dela, kot ko jih pečemo v ponvi ali na žaru, prednost peke v pečici pa je tudi manj izrazit vonj po pečenih ribah. Ribje meso je zelo sočno in okusno, v kombinaciji s pečenim krompirjem in češnjevimi paradižniki pa hitro in enostavno ustvarimo pravo gurmansko kosilo. Recept je TUKAJ.