Poletna klasika: Star recept za sladke cmoke z drobtinami

Glede na to, da je sladica precej nasitna, lahko z njo nadomestite klasično kosilo, saj ni dvoma, da se boste z dvema ali tremi cmoki dobro nasitili. Če ste bolj lačne sorte, pa cmoke ponudite kot posladek po enolončnici ali zelenjavni juhi.

Z marelicami pripravite eno najbolj priljubljenih domačih poslastic, ki navdušuje staro in mlado. Seveda so to domači krompirjevi cmoki, polnjeni s sočnimi marelicami .

Pri pripravi krompirjevega testa pazimo, da ga naredimo, dokler je krompir še vroč, saj sicer hitro postane lepljivo. Pomembno je, da izberemo krompir z moknatim mesom.

Sladki cmoki, preliti z zlato rumenimi drobtinicami so za marsikoga dobrota, ki ji ni para.

Sestavine (za 12 cmokov):

- 12 manjših zrelih marelic

- sladkor (po potrebi)

- 700 g krompirja

- 250-300 g ostre moke

- 50 g masla

- 1 jajce

- 1 žlička soli

- 60 g krušnih drobtin

- 50 g masla ali par žlic olja

Priprava mareličnih cmokov:

Marelice operemo in osušimo. Z nožem rahlo zarežemo vsako marelico vzdolž označene vdolbine na strani, nato pa jo previdno odpremo, da je ne prerežemo na pol, in odstranimo koščico. Na mesto, kjer je bila koščica, dodamo malo sladkorjain marelico previdno zapremo.

Krompir temeljito operemo in po potrebi tudi oščetkamo. Zložimo ga v večji lonec in zalijemo s tolikšno količino hladne vode, da je povsem prekrit. Kuhamo ga v olupku od 25 do 30 minut, da se zmehča. Z ostrim ozkim nožem preverimo, ali je krompir kuhan.

Kuhan krompir takoj odcedimo, počakamo nekaj minut, da se malo ohladi, potem pa še vročega olupimo in drobno naribamo ali pa stisnemo čez stiskalko za krompir. Počakamo minuto, da se odpari, potem pa mu dodamo na lističe narezano maslo, sol, jajca in moko. Slednjo dodajamo postopoma in po potrebi, da na koncu dobimo kompaktno, a še vedno mehko testo.

Krompirjevo testo moramo takoj porabiti, sicer postane mokro in ga je težko oblikovati. Na pomokani delovni površini ga oblikujemo v debelejši svaljek, ki ga narežemo na 12 kosov.

Roke si pomokamo in vsak kos testa z dlanmi sploščimo. Na sredino položimo marelico, ki jo v celoti ovijemo s testom in oblikujemo v lepo kroglico. Pazimo, da robove dobro stisnemo, da cmoki med kuhanjem ne bodo razpadli.

Cmoke kuhamo v osoljenem kropu 10 do 15 minut oziroma tako dolgo, da priplavajo na površje.

Medtem ko se cmoki kuhajo, na razpuščenem maslu ali olju zlato rjavo prepražimo drobtine. Slednje lahko zgolj polijemo po kuhanih cmokih, lahko pa cmoke tudi povaljamo v prepraženih drobtinah.

Cmoke postrežemo s sladkorjem, ki ga zmešamo z malo mletega cimeta.