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Testenine po ligurijsko
Kaj skuhati

Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu

Če obožujete italijansko kuhinjo in poleti prisegate na preproste recepte iz sezonskih sestavin, je ta jed kot nalašč za vas. Testenine po ligurijsko združujejo pesto, krompir, stročji fižol in testenine v okusno, hranljivo in presenetljivo preprosto kosilo, ki ga pripravimo v enem loncu.

M.J.
30. 07. 2026 04.00

Ko pomislimo na italijansko kuhinjo, si običajno predstavljamo testenine z bogatimi omakami, pico ali kremasto rižoto. A na severozahodu Italije, v obmorski pokrajini Ligurija, v poletnem času že stoletja pripravljajo preprosto jed, ki dokazuje, da za odlično kosilo ni potrebnih veliko sestavin. Dovolj so kakovosten bazilikin pesto, testenine, krompir in stročji fižol, rezultat pa je okusna, hranljiva in presenetljivo uravnotežena jed, ki je kot ustvarjena za poletne dni.

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Gre za tradicionalne testenine po ligurijsko, ki jih Italijani poznajo pod imenom "pasta al pesto con patate e fagiolini". Čeprav se kombinacija testenin in krompirja marsikomu sprva zdi nenavadna, je prav ta značilna za ligurijsko kulinariko. Krompir jed prijetno zaokroži in jo naredi bolj nasitno, stročji fižol poskrbi za svežino in teksturo, pesto pa jedi doda prijeten poletni pridih.

Prav zaradi svoje preprostosti in odličnega okusa so testenine po ligursko že dolgo stalnica številnih italijanskih gospodinjstev.
Prav zaradi svoje preprostosti in odličnega okusa so testenine po ligursko že dolgo stalnica številnih italijanskih gospodinjstev. FOTO: Shutterstock

Recept, ki prihaja iz domovine pesta

Ligurija velja za rojstni kraj znamenitega pesta alla Genovese. Ta aromatična omaka iz sveže bazilike, pinjol, česna, parmezana, sira pecorino, oljčnega olja in soli že stoletja predstavlja eno največjih kulinaričnih posebnosti regije. Prav zato ni presenetljivo, da je pesto tudi glavna zvezda te jedi.

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Tradicionalno Ligurijci za pripravo jedi uporabljajo kratke zavite testenine, kot so trofie, ki zaradi svoje oblike odlično zadržijo pesto. Če jih ne najdete, jih lahko brez težav zamenjate z drugimi kratkimi testeninami, na primer fusilli, svedrčki, metuljčki ali peresniki.

Celoten recept za pripravo testenin po ligurijsko si lahko ogledate TUKAJ

Zakaj je jed tako priljubljena?

Eden glavnih razlogov je njena preprostost. Večino sestavin skuhamo skupaj v enem loncu, zato je priprava hitra, pomivanja pa je precej manj kot pri številnih drugih testeninskih jedeh.

Poleg tega recept odlično izkoristi sezonske poletne sestavine. Svež stročji fižol je poleti na vrtovih in tržnicah v izobilju, bazilika je najbolj aromatična prav v tem času, pesto pa poskrbi za izrazit mediteranski okus, ki se odlično poda k lahkotnim poletnim kosilom.

Jed je tudi prijetno uravnotežena. Testenine in krompir poskrbijo za energijo, stročji fižol doda vlaknine in svežino, pesto pa vse skupaj poveže v bogato, kremasto celoto. Čeprav vsebuje le nekaj osnovnih sestavin, je končni rezultat poln okusa.

Jed je odlična izbira tudi za vse, ki prisegajo na brezmesne obroke. Ker ne vsebuje mesa, predstavlja okusno in hranljivo idejo za poletno zelenjavno kosilo, pri katerem nihče ne bo pogrešal klasičnih mesnih dodatkov. Kombinacija testenin, krompirja, stročjega fižola in pesta poskrbi za dovolj nasitnosti, hkrati pa ostane jed lahkotna in primerna tudi za tople dni, ko si želimo preprostih, a polnovrednih obrokov.

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Nasveti za uspešno pripravo testenin po ligurijsko

Uporabite kakovosten pesto. Ker je pesto ena glavnih sestavin jedi, bo njegova kakovost močno vplivala na končni okus. Najboljši rezultat boste dosegli z domačim pestom iz sveže bazilike, lahko pa uporabite tudi kakovosten kupljen pesto.

Ne skuhajte testenin in zelenjave preveč. Krompir naj bo mehak, a ne razkuhan, stročji fižol in testenine pa naj ohranijo nekaj čvrstosti. Tako bo jed bolj prijetna tudi po teksturi.

Del vode, v kateri so se kuhale testenine, shranite. Škrobna voda pomaga, da se pesto lepo poveže z ostalimi sestavinami in ustvari svilnato omako, ki se oprime testenin.

Tradicionalno se za pripravo jedi uporablja oblika testenin trofie, ki zaradi svoje oblike odlično zadržuje pesto.
Tradicionalno se za pripravo jedi uporablja oblika testenin trofie, ki zaradi svoje oblike odlično zadržuje pesto. FOTO: Shutterstock

Pesto dodajte na koncu. Bazilikin pesto ni primeren za dolgotrajno kuhanje, saj lahko zaradi previsoke temperature izgubi svežo aromo in značilno zeleno barvo. Vmešajte ga tik pred serviranjem.

Jed postrezite takoj. Testenine po ligurijsko so najboljše sveže pripravljene, ko so še tople in se pesto lepo oprime vseh sestavin.

Za še bogatejši okus dodajte nekaj parmezana. Čeprav ga že vsebuje pesto, lahko jed tik pred serviranjem potresete z dodatno količino sveže naribanega parmezana.

Prav zaradi svoje preprostosti in odličnega okusa so testenine po ligurijsko že dolgo stalnica številnih italijanskih gospodinjstev. Ko jih enkrat pripravite, boste hitro razumeli, zakaj so tako priljubljene.

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