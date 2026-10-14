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Zeljne krpice
Kaj skuhati

Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje

Zelje je cenovno dostopno, vsestransko in kot nalašč za pripravo nasitnih domačih kosil. Iz njega lahko pripravimo veliko več kot zgolj prilogo: od zeljnih krpic in zapečenih narastkov do jedi z mesom, ki pogrejejo v hladnejših dneh. Predstavljamo pet okusnih idej, s katerimi bomo iz preprostih sestavin ustvarili odlične obroke.

M.J.
14. 10. 2026 04.00
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Za dobro kosilo ni treba zapraviti veliko denarja ali posegati po dragih sestavinah. Včasih je dovolj že glava svežega zelja, nekaj osnovnih živil iz shrambe in dobra ideja za pripravo. Zelje je namreč eno tistih skromnih živil, ki jih pogosto spregledamo, čeprav lahko iz njega pripravimo presenetljivo raznolike, okusne in nasitne jedi.

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V hladnejših jesenskih dneh se še posebej priležejo topli domači obroki, zato je zdaj pravi čas, da zelje znova uvrstimo na jedilnik. Iz njega lahko pripravimo preproste zeljne krpice, ga združimo s klobaso ali svinjino, spečemo v sočnem narastku ali mu dodamo riž in mleto meso ter ustvarimo konkretno kosilo za vso družino.

Prednost teh jedi je tudi v tem, da pri njih zlahka porabimo sestavine, ki jih že imamo doma. Ostanki pečenega mesa ali kuhanega riža tako dobijo novo življenje, namesto da bi končali v smeteh. Izbrali smo pet receptov, ki dokazujejo, da lahko z malo denarja in nekaj spretnosti pripravimo kosila, ki so preprosta, domača in polna okusa.

Narastek z zeljem
Narastek z zeljem FOTO: Profimedia

1. Narastek z zeljem

Preprost zelenjavni narastek je odlična rešitev, ko želimo porabiti ostanke kuhanega ali pečenega svinjskega mesa. Zelje poskrbi za sočnost, meso pa za bolj nasiten obrok. Če ostankov mesa nimamo, jih lahko nadomestimo s klobaso, slanino ali panceto. Narastek ponudimo za kosilo ali večerjo, ob njem pa se priležeta skleda solate ali kos kruha. Recept je TUKAJ.

Zeljne krpice
Zeljne krpice FOTO: Shutterstock

2. Zeljne krpice

Zeljne krpice so ena tistih preprostih domačih jedi, ki dokazujejo, da za dobro kosilo ne potrebujemo veliko. Testenine v obliki krpic se odlično povežejo z mehkim, na maščobi podušenim zeljem, ki mu lahko dodamo še malo popra ali kumine. Jed je cenovno ugodna, priprava pa ne zahteva veliko dela. Recept je TUKAJ.

Praženo zelje s klobaso
Praženo zelje s klobaso FOTO: iStock

3. Praženo zelje s klobaso

Ko si zaželimo nekaj konkretnega, sta praženo zelje in klobasa odlična kombinacija. Zelje med praženjem postane mehko in polnega okusa, klobasa pa jedi doda značaj ter poskrbi, da nas obrok dobro nasiti. To je preprosta izbira za dni, ko želimo na mizo postaviti toplo domače kosilo brez zapletenega kuhanja. Recept je TUKAJ.

Zapečen riž z zeljem in mletim mesom
Zapečen riž z zeljem in mletim mesom FOTO: Su.S.

4. Zapečen riž z zeljem in mletim mesom

Ta jed v enem pekaču združi plasti dušenega zelja, riža in mletega mesa v bogati paradižnikovi omaki. Pred koncem peke jo potresemo z naribanim sirom, ki ustvari slastno zapečeno skorjico. Recept je še posebej praktičen, če nam je od prejšnjega obroka ostal kuhan riž, saj ga lahko tako spremenimo v novo, nasitno kosilo. Recept je TUKAJ.

Dušeno zelje s svinjino
Dušeno zelje s svinjino FOTO: Thinkstock

5. Dušeno zelje s svinjino

Dušeno zelje s svinjino je prava izbira za hladnejše dni, ko si zaželimo toplega in domačega obroka. Sveže zelje in svinjsko meso se počasi zmehčata ter prepojita z okusi, zato nastane nasitna jed, ki jo pripravimo v enem loncu. Zraven postrežemo kuhan krompir, cmoke ali preprosto nekaj rezin domačega kruha. Recept je TUKAJ.

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