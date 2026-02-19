okusno.je
krompirjeva pita
Kaj skuhati

Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin

Ko si zaželimo toplega, domačega obroka, a nimamo časa niti volje za zapletene recepte, je krompirjeva pita popolna rešitev. Pripravljena je hitro, sestavine so cenovno dostopne in običajno jih že imamo doma. Rezultat je nasitna jed, ki tekne tako topla kot hladna.

M.J.
19. 02. 2026 04.00

Včasih so najboljši recepti tisti, ki so zapisani v stari kuharici ali skrbno varovanem zvezku naših babic. Preprosti, brez zapletenih postopkov in dragih sestavin, a z okusom, ki nas vrne v otroštvo. Prav takšna je tudi ta krompirjeva pita, ki dokazuje, da za dober domač obrok ne potrebujemo veliko – le nekaj osnovnih sestavin, malo časa in dober recept.

Gre za jed, ki je pripravljena v eni posodi in brez kompliciranja. Maso zmešamo v nekaj minutah, nato pa jo le še spečemo v ogreti pečici. Krompir poskrbi za sočnost in nasitnost, čebula doda aromo, jajca, moka in mleko pa vse lepo povežejo v mehko, rahlo teksturo. To je recept, ki pride prav ob napornih dneh, ko želimo nekaj domačega, a brez dolgega stanja za štedilnikom.

Hitra in cenovno ugodna krompirjeva pita je kot nalašč za okusno družinsko kosilo.
Hitra in cenovno ugodna krompirjeva pita je kot nalašč za okusno družinsko kosilo. FOTO: Shutterstock

Recept za hitro krompirjevo pito (povzeto po Krstarica)

Sestavine:

- 500 g krompirja

- 1 glava čebule

- 5 žlic moke

- 200 ml mleka

- 50 ml olja

- 2 jajci

- 2 žlički soli

- mleti poper (po okusu)

Priprava:

Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Krompir olupimo in narežemo na manjše kocke. Čebulo očistimo in drobno nasekljamo.

V večji skledi zmešamo moko, mleko, olje, jajci, sol in poper. Ko dobimo enotno maso brez večjih grudic, vanjo vmešamo narezan krompir in čebulo.

Pekač (lahko uporabimo okrogel pekač za burek, ali pa pravokoten, velikosti približno 20 x 40 centimetrov) namastimo z oljem, nato pa vanj pretresemo pripravljeno maso, ki jo enakomerno razporedimo po celotni površini.

Pečemo približno 25-30 minut, dokler pita ne dobi zlato zapečene skorjice.

Pred serviranjem pustimo, da se nekoliko ohladi – tako bo rezanje lepše in pita bolj čvrsta. Postrežemo jo z jogurtom ali sezonsko solato in uživamo v preprostem, a okusnem kosilu.

Nasvet za bogatejši okus

Posebnost te pite je njena prilagodljivost – osnovni različici lahko dodamo sveža zelišča (odlično se obnese nasekljan svež peteršilj), mešanico začimb, popraženo slanino ali malo pekoče paprike. Za hrustljavo skorjico pa lahko pred peko po vrhu potrosimo še malo naribanega sira.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Krstarica

