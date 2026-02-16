5 lahkih kosil za nov začetek tedna

Pustni vikend, ko so bile mize polne sladkih pregreh, kuhinja pa je opojno dišala po sladkem cvrtju, je za nami. Čeprav se je bilo težko upreti še enemu krofu ali porciji mišk, ponedeljek pogosto prinese željo po bolj lahkotnih, svežih in hranljivih obrokih.
Namesto drastičnih diet ali odrekanja je najboljša izbira uravnotežen krožnik z veliko zelenjave, kakovostnimi beljakovinami in polnovrednimi sestavinami. Odlična izbira je tako lahko kakšna lahka enolončnica ali pa bogata skleda solate. Takšna kosila vas ne bodo uspavala, temveč vam bodo dala energijo za nov delovni teden. Spodaj vas čaka pet idej, ki so enostavne za pripravo, a kljub temu polne okusa.
Piščančja solata z jogurtovim prelivom
Pečen ali popečen piščanec narežite na trakove in ga postrezite z mešano solato, češnjevimi paradižniki in lahkim jogurtovim prelivom z gorčico in limono.
PRIPOROČAMO RECEPT: Solata s hrustljavim piščancem
Zelenjavna juha z lečo
Topla, a lahka izbira. Rdeča leča poskrbi za beljakovine, zelenjava pa za svežino in vlaknine. Idealno kosilo, ki pogreje in nasiti brez občutka teže.
PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna juha z rjavo lečo
Polnozrnate testenine s kozicami in zelenjavo
Lažja različica testenin, kjer polnozrnata osnova in kozice poskrbijo za ravnovesje med ogljikovimi hidrati in beljakovinami. Dodatek pisane zelenjave jedi doda vlaknine, hkrati pa jo tudi osveži in jo naredi popolno za energičen začetek tedna.
PRIPOROČAMO RECEPT: Polnozrnati špageti s kozicami in zelenjavo
Zelenjavna juha s piščancem
Lahka, a nasitna klasika, ki združuje mehke kose piščanca in pisano zelenjavo. Polna beljakovin in vlaknin je odlična izbira za dan, ko želite nekaj toplega, a ne pretežkega.
PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna juha s piščančjimi cmoki
Sladki krompir s pečenimi jajci
Pečen sladki krompir poskrbi za prijetno sladkobo in dolgotrajno energijo, jajca pa dodajo beljakovine in kremasto teksturo. Preprosta kombinacija, ki nasiti brez občutka teže.
PRIPOROČAMO RECEPT: Sladki krompir s pečenimi jajci