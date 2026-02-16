okusno.je
Sladki krompir s pečenimi jajci
Kaj skuhati

5 lahkih kosil za nov začetek tedna

Po vikendu, polnem krofov, mišk in drugih pustnih dobrot, je čas za lažji in bolj uravnotežen jedilnik. Pripravili smo pet preprostih kosil, ki so lahka, hranljiva in polna svežih okusov, predvsem pa so popolna izbira za ponedeljkov "reset".

M.J.
16. 02. 2026 04.00

Pustni vikend, ko so bile mize polne sladkih pregreh, kuhinja pa je opojno dišala po sladkem cvrtju, je za nami. Čeprav se je bilo težko upreti še enemu krofu ali porciji mišk, ponedeljek pogosto prinese željo po bolj lahkotnih, svežih in hranljivih obrokih.

Brezmesni ponedeljek: 5 vegetarijanskih jedi, ki jih morate poskusiti
Brezmesni ponedeljek: 5 vegetarijanskih jedi, ki jih morate poskusiti

Namesto drastičnih diet ali odrekanja je najboljša izbira uravnotežen krožnik z veliko zelenjave, kakovostnimi beljakovinami in polnovrednimi sestavinami. Odlična izbira je tako lahko kakšna lahka enolončnica ali pa bogata skleda solate. Takšna kosila vas ne bodo uspavala, temveč vam bodo dala energijo za nov delovni teden. Spodaj vas čaka pet idej, ki so enostavne za pripravo, a kljub temu polne okusa.

Solata s hrustljavim piščancem
Solata s hrustljavim piščancem FOTO: Su.S.

Piščančja solata z jogurtovim prelivom

Pečen ali popečen piščanec narežite na trakove in ga postrezite z mešano solato, češnjevimi paradižniki in lahkim jogurtovim prelivom z gorčico in limono.

PRIPOROČAMO RECEPT: Solata s hrustljavim piščancem

Lečina juha
Lečina juha FOTO: Shutterstock

Zelenjavna juha z lečo

Topla, a lahka izbira. Rdeča leča poskrbi za beljakovine, zelenjava pa za svežino in vlaknine. Idealno kosilo, ki pogreje in nasiti brez občutka teže.

PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna juha z rjavo lečo

Polnozrnati špageti s kozicami, brokolijem in paradižnikom
Polnozrnati špageti s kozicami, brokolijem in paradižnikom FOTO: iStock

Polnozrnate testenine s kozicami in zelenjavo

Lažja različica testenin, kjer polnozrnata osnova in kozice poskrbijo za ravnovesje med ogljikovimi hidrati in beljakovinami. Dodatek pisane zelenjave jedi doda vlaknine, hkrati pa jo tudi osveži in jo naredi popolno za energičen začetek tedna.

PRIPOROČAMO RECEPT: Polnozrnati špageti s kozicami in zelenjavo

Zelenjavna juha s piščančjimi cmoki
Zelenjavna juha s piščančjimi cmoki FOTO: Shutterstock

Zelenjavna juha s piščancem

Lahka, a nasitna klasika, ki združuje mehke kose piščanca in pisano zelenjavo. Polna beljakovin in vlaknin je odlična izbira za dan, ko želite nekaj toplega, a ne pretežkega.

PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna juha s piščančjimi cmoki

Sladki_krompir_s_pečenimi_jajci
Sladki_krompir_s_pečenimi_jajci FOTO: Shutterstock

Sladki krompir s pečenimi jajci

Pečen sladki krompir poskrbi za prijetno sladkobo in dolgotrajno energijo, jajca pa dodajo beljakovine in kremasto teksturo. Preprosta kombinacija, ki nasiti brez občutka teže.

PRIPOROČAMO RECEPT: Sladki krompir s pečenimi jajci

Zdrava prehrana
lahka kosila zdravo kosilo hitro in zdravo kosilo ponedeljkova kosila recepti prehrana po pustu zdravi recepti po pustu uravnotežena prehrana
