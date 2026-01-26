5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi

Piščanec v smetanovi omaki je prava domača klasika, ki se je težko naveličamo. Mehko in sočno piščančje meso, ovito v bogato, kremasto omako, je kombinacija, ki preprosto ne razočara. Poleg tega gre za izjemno vsestransko jed, saj jo lahko z nekaj dodatki in manjšimi prilagoditvami vsakič pripravimo nekoliko drugače.

V tem članku smo zbrali pet receptov za piščanca v smetanovi omaki, ki navdušujejo z enostavno pripravo, raznolikostjo in okusom. Vsi recepti so zasnovani tako, da jih lahko brez težav pripravite tudi med tednom, nekatere pa lahko postrežete tudi ob posebnih priložnostih. Od klasičnih piščančjih zrezkov v smetanovi omaki z gobicami, ki so popolna izbira za ljubitelje preverjenih okusov, do nekoliko bolj sodobnih različic s špinačo in suhimi paradižniki. Med recepti boste našli tudi hitro pripravljene piščančje trakce v kremni omaki, različico iz pečice, ki zahteva minimalno delo, ter priljubljeno kombinacijo piščanca, smetane in testenin, ki vedno reši vprašanje, kaj na hitro skuhati za kosilo.

icon-expand Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami FOTO: Shutterstock

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Nežni piščančji zrezki v slastni smetanovi omaki z gobami, šalotko, gorčico, smetano in kančkom žganja. Jed postrezite z jajčnimi rezanci, krompirjem, rižem ali njoki, da se prepojijo z okusno omako. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščanec v smetanovi omaki FOTO: Su.S.

Piščančji trakci v smetanovi omaki

Hitro pripravljeno meso v omaki, ki ga lahko postrežete z različnimi prilogami. Omaka je zaradi smetane zelo bogata in težka, zato poskrbimo za svežino s kančkom limoninega soka. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančja bedra v gorčični omaki z gobicami FOTO: Thinkstock

Piščanec v smetanovi omaki v pečici

Ta jed bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku. Priprava je namreč zelo hitra in enostavna, meso je mehko in sočno, omaka pa tako dobra, da vam bo žal vsake kapljice, ki bo ostala na krožniku. K jedi lahko postrežete številne priloge, med najboljšimi pa so krompir, riž in kruh. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji file v smetanovi omaki s špinačo in suhimi paradižniki FOTO: Shutterstock

Piščančji file v smetanovi omaki s špinačo in suhimi paradižniki

Okusna kombinacija nežnega piščančjega mesa v slastni smetanovi omaki, obogateni s špinačo in suhimi paradižniki. Jed vas bo navdušila v več pogledih, saj poleg tega, da je pripravljena zgolj v eni ponvi in manj kot pol ure, je tudi tako dobra, da boste krožnike z veseljem pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testenine v smetanovi omaki s piščancem FOTO: Shutterstock

Piščanec v smetanovi omaki s testeninami

Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ.