5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi

Piščanec v smetanovi omaki je prava domača klasika, ki se je težko naveličamo. Mehko in sočno piščančje meso, ovito v bogato, kremasto omako, je kombinacija, ki preprosto ne razočara. Poleg tega gre za izjemno vsestransko jed, saj jo lahko z nekaj dodatki in manjšimi prilagoditvami vsakič pripravimo nekoliko drugače.
V tem članku smo zbrali pet receptov za piščanca v smetanovi omaki, ki navdušujejo z enostavno pripravo, raznolikostjo in okusom. Vsi recepti so zasnovani tako, da jih lahko brez težav pripravite tudi med tednom, nekatere pa lahko postrežete tudi ob posebnih priložnostih.
Od klasičnih piščančjih zrezkov v smetanovi omaki z gobicami, ki so popolna izbira za ljubitelje preverjenih okusov, do nekoliko bolj sodobnih različic s špinačo in suhimi paradižniki. Med recepti boste našli tudi hitro pripravljene piščančje trakce v kremni omaki, različico iz pečice, ki zahteva minimalno delo, ter priljubljeno kombinacijo piščanca, smetane in testenin, ki vedno reši vprašanje, kaj na hitro skuhati za kosilo.
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Nežni piščančji zrezki v slastni smetanovi omaki z gobami, šalotko, gorčico, smetano in kančkom žganja. Jed postrezite z jajčnimi rezanci, krompirjem, rižem ali njoki, da se prepojijo z okusno omako. Recept je TUKAJ.
Piščančji trakci v smetanovi omaki
Hitro pripravljeno meso v omaki, ki ga lahko postrežete z različnimi prilogami. Omaka je zaradi smetane zelo bogata in težka, zato poskrbimo za svežino s kančkom limoninega soka. Recept je TUKAJ.
Piščanec v smetanovi omaki v pečici
Ta jed bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku. Priprava je namreč zelo hitra in enostavna, meso je mehko in sočno, omaka pa tako dobra, da vam bo žal vsake kapljice, ki bo ostala na krožniku. K jedi lahko postrežete številne priloge, med najboljšimi pa so krompir, riž in kruh. Recept je TUKAJ.
Piščančji file v smetanovi omaki s špinačo in suhimi paradižniki
Okusna kombinacija nežnega piščančjega mesa v slastni smetanovi omaki, obogateni s špinačo in suhimi paradižniki. Jed vas bo navdušila v več pogledih, saj poleg tega, da je pripravljena zgolj v eni ponvi in manj kot pol ure, je tudi tako dobra, da boste krožnike z veseljem pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.
Piščanec v smetanovi omaki s testeninami
Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ.