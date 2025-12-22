okusno.je
Kraljevski krompir
Kaj skuhati

Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa

Božično kosilo ali večerja ne pomeni nujno ur in ur, preživetih v kuhinji. Z nekaj pametnimi idejami lahko pripravimo jedi, ki so hitre, enostavne in hkrati dovolj elegantne za praznično mizo. Predstavljamo vam pet preprostih idej – od predjedi do glavne jedi in sladice, ki so idealne za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.

M.J.
22. 12. 2025 04.00

Gostiteljem božičnega kosila, večerje ali pa zgolj zabave pogosto največ skrbi povzroča vprašanje "Kaj postreči, da bo videti praznično, okusno in premišljeno?" Ob tem je marsikomu tudi ključno, da meni ne zahteva večdnevnih priprav. Dobra novica je, da za lepo praznično mizo ne potrebujemo zapletenih receptov ali dolgega seznama sestavin.

Hitri recepti, ki temeljijo na preprostih kombinacijah okusov in vizualno privlačni postavitvi, so lahko prav tako učinkoviti kot zahtevne jedi. Predstavljamo vam pet idej za božične jedi, ki so pripravljene hitro in brez stresa ter so primerne za sproščena druženja ali manjše slavnostne družinske obede.

Venec iz listnatega testa s pestom
Venec iz listnatega testa s pestom FOTO: M. A.

Prigrizek: Praznični venec iz listnatega testa

Iz listnatega testa izrežemo zvezdice ali trakove, jih premažemo s pestom ali tapenado in razporedimo v obliki venca. Po vrhu potresemo malo naribanega sira in spečemo do zlato rjave barve. Ta prigrizek je idealen za praznične zabave in je videti precej bolj zapleten, kot je v resnici. Postrežemo ga z različnimi omakami. Recept je TUKAJ.

Pečena svinjska ribica
Pečena svinjska ribica FOTO: Shutterstock

Glavna jed: Pečena svinjska ribica z medom in gorčico

Sočen svinjski file v medeni gorčični marinadi je ena tistih jedi, ki vedno navduši, čeprav zanjo ne potrebujemo veliko časa ali sestavin. Za pripravo okusne pečenke zadostuje le pet osnovnih sestavin in nekaj več kot 30 minut, rezultat pa je mehko, aromatično meso s prijetno sladko-pikantno noto. Recept je TUKAJ.

Kraljevski krompir
Kraljevski krompir FOTO: Shutterstock

Priloga: Kraljevski krompir

Božansko dobra krompirjeva jed, ki s svojo kremno teksturo in bogatim okusom hitro postane zvezda krožnika. Odlično se poda k prazničnim pečenkam in daje mizi pridih elegance, ne da bi zahtevala veliko sestavin. Kljub imenitnemu imenu je priprava presenetljivo enostavna, rezultat pa vedno navduši. Recept je TUKAJ.

Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi
Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi FOTO: Shutterstock

Solata: Rdeče zelje z jabolki in orehi

Praznični meni lahko popestrite z okusno, zdravo in hitro pripravljeno solato iz rdečega zelja, korenja, jabolk in orehov. Prinaša ravnovesje težjim prazničnim jedem in poskrbi za barvit kontrast na mizi. Odlično se ujame s pečeni mesom (ali ribami) in krompirjevo prilogo, hkrati pa je lahka, osvežujoča in hitro pripravljena. Orehi poskrbijo za prijetno hrustljavost, jabolko doda svežino in rahlo sladkobo, vse skupaj pa lepo poveže gorčični solatni preliv, ki solati doda praznični značaj. Recept je TUKAJ.

Potratna rolada
Potratna rolada FOTO: Kristina Turk

Sladica: Potratna rolada

Sodobna in praktična izpeljanka klasične praznične potice. V njej se izmenjujejo plasti temnega in svetlega biskvita ter sočnega skutinega in orehovega nadeva, kar ustvari bogato in uravnoteženo sladico. Velika prednost je tudi ta, da jo lahko pripravimo vnaprej. Tako vas na božični večer razbremeni in omogoča, da več časa namenite druženju. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Zgornji predlogi dokazujejo, da lahko tudi brez dolgotrajne priprave ustvarimo praznično vzdušje in navdušimo goste. Ključ je v preprostih receptih, dobri organizaciji in pametni izbiri jedi, ki združujejo okus in lep videz. S temi petimi idejami bo praznično gostovanje za vas manj stresno in bistveno bolj sproščeno.

