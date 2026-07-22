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Pečen krompir z jajci in čebulo
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Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova

Krompir, čebula in jajca so sestavine, ki jih ima doma skoraj vsak, iz njih pa lahko pripravite presenetljivo okusno, nasitno in cenovno ugodno kosilo. Večina priprave poteka v eni sami ponvi, zato je recept odlična izbira za dneve, ko si želite preprostega obroka brez veliko pomivanja.

M.J.
22. 07. 2026 04.00

Ni nujno, da je dobro kosilo zapleteno ali drago. Včasih so najboljši recepti prav tisti, ki temeljijo na nekaj povsem običajnih sestavinah, ki jih imamo skoraj vedno v shrambi ali hladilniku. Krompir, čebula in jajca tvorijo odlično osnovo za preprosto jed, ki navduši z bogatim okusom, prijetno hrustljavo skorjico in nasitnostjo.

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Posebna prednost tega recepta je tudi njegova enostavna priprava. Večina dela poteka v eni sami ponvi, zato boste poleg časa prihranili tudi pri pomivanju posode. Ker ne vsebuje mesa, je kosilo tudi cenovno zelo dostopno, hkrati pa zaradi kombinacije krompirja, jajc in čebule zagotavlja uravnotežen in nasiten obrok. Za popoln poletni obrok ga postrezite z veliko skledo sezonske solate – odlična izbira je osvežilna kumarična solata z jogurtom, prav tako pa se lepo poda tudi paradižnikova ali zelena solata.

Gre za preprost recept, ki dokazuje, da lahko iz vsakdanjih sestavin brez veliko truda pripravimo kosilo, h kateremu se bomo z veseljem vračali skozi vse leto.

Za še izdatnejši obrok lahko sestavinam dodate tudi koščke klobase in slanine ali pa odcejen fižol iz pločevinke.
Za še izdatnejši obrok lahko sestavinam dodate tudi koščke klobase in slanine ali pa odcejen fižol iz pločevinke. FOTO: Shutterstock

Sestavine za 2 osebi:

- 500–600 g olupljenega krompirja, narezanega na polovice

- 1 velika rdeča čebula, narezana na kocke

- 2 žlici drobnjaka ali mlade čebule

- 5 jajc

- 100 ml mleka

- sol in sveže mleti poper (po okusu)

- olje za praženje

Postopek priprave:

Polovice krompirja stresemo v lonec in jih zalijemo z zadostno količino hladne vode. Vodo rahlo posolimo in približno 20 minut kuhamo na zmernem ognju, da se krompir zmehča. Pazimo, da se ne razkuha!

Kuhan krompir odcedimo in pustimo, da se ohladi, nato ga narežemo na približno 2 do 3 cm velike kose.

Če imate čas, je še bolje, da krompir skuhate nekoliko prej (lahko tudi dan prej) in ga popolnoma ohladite. Takšen krompir vsebuje manj površinske vlage in se v ponvi bistveno lepše zapeče.

Na kuhalnik pristavimo ponev, v kateri segrejemo olje. Dodamo čebulo in jo pražimo približno 3 minute, da se nekoliko zmehča. Popraženo čebulo odstranimo iz ponve in jo shranimo na krožniku.

Popražen krompir prelijemo z razžvrkljanimi jajci
Popražen krompir prelijemo z razžvrkljanimi jajci FOTO: Shutterstock

V ponev vlijemo še malo olja in ko se segreje, dodamo na kose narezan krompir. S količino olja raje ne varčujemo, saj bo poskrbelo za zapečeno skorico na krompirju.

Začinimo s soljo in poprom in pustimo, da se krompir zlato rjavo zapeče z vseh strani. Krompir naj se najprej 4–5 minut peče brez mešanja, da se na spodnji strani naredi zlato rjava skorjica. Nato ga obrnemo in postopek ponovimo še na drugih straneh.

Ko se krompir v ponvi zapeče, mu dodamo popraženo čebulo. Pustimo, da se vse skupaj še malo zapeče. Vmes sestavine večkrat dobro premešamo.

Medtem v skledo ubijemo jajca, ki jim dodamo mleko ter ščepec soli in popra. Jajca dobro razžvrkljamo.

Zeleni del mlade čebulice ali drobnjak narežemo na koščke.

Sestavine v ponvi prelijemo z razžvrkljanimi jajci in po vrhu potrosimo drobnjak oziroma na kolobarje narezano mlado čebulo. Ko se jajca ob robovih začnejo strjevati, jih z lopatko nežno potiskamo proti sredini ponve, da ostanejo mehka in kremasta. Kuhamo le toliko časa, da se jajca strdijo po okusu, nato jed takoj postrežemo.
Zraven ponudimo poljubno solato. Dober tek!

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