Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem

Jed z dolgo zgodovino

Pašticada izvira iz Dalmacije, kjer se je razvila pod vplivom beneške in sredozemske kuhinje. Ime naj bi izhajalo iz italijanske besede "pastissada", ki označuje meso, dolgo marinirano in počasi kuhano v vinu. Sčasoma je jed dobila značilno dalmatinsko preobleko z dodatkom suhih sliv, prošeka (sladkega desertnega vina) in domačih začimb. Danes jo najdemo na jedilnikih tradicionalnih konob in ob nedeljskih kosilih po vsej Hrvaški, a prav v Dalmaciji velja za pravo kulinarično specialiteto.

Zakaj je jed tako priljubljena?

Pašticada ni le jed, temveč je simbol praznovanja in druženja. Zaradi dolge priprave in bogatih sestavin se običajno pripravlja ob posebnih priložnostih, kot so poroke, prazniki in družinske obletnice, velikokrat pa je na jedilniku tudi ob večjih gostijah. Njena priljubljenost temelji na bogatem, polnem okusu. Dolgotrajno mariniranje in počasno dušenje ustvarita mehko, skoraj masleno teksturo mesa, omaka pa je gosta, aromatična in prijetnega sladko-kislega okusa.

Ključne sestavine

Tradicionalna pašticada temelji na nekaj osnovnih, a premišljeno izbranih sestavinah: - goveji ali junečji frikando, beli krajec ali krogla (del stegna), - vino (rdeče in sladko vino, kot je prošek), - vinski kis, - čebula, korenje, česen, - suhe slive, - paradižnikova mezga, - lovorjev list, klinčki, muškatni orešček. Posebnost jedi je, da se meso pred kuhanjem več ur marinira v mešanici vina, kisa in začimb. Pogosto ga tudi nadevajo s koščki slanine in česna, kar še dodatno poglobi okus.

V čem se pašticada razlikuje od golaža?

Čeprav gre pri obeh jedeh za počasi dušeno govedino v omaki, med jedema obstaja nekaj ključnih razlik: Mariniranje : Pašticada zahteva dolgotrajno mariniranje mesa, golaž običajno ne. Kos mesa: Pri pašticadi se uporablja večji kos mesa, ki se po kuhanju nareže na rezine, medtem ko je golaž pripravljen iz na kocke narezanega mesa, največkrat je to bočnik. Okus: Pašticada ima prepoznavno sladko-kislo noto zaradi vina in suhih sliv, golaž pa temelji na papriki in nekoliko sladkem okusu počasi dušene čebule. Postrežba: Pašticada se tradicionalno postreže z domačimi njoki, golaž pa pogosteje s kruhom, kruhovimi cmoki ali testeninami, včasih tudi z njoki.

Nasveti za popolno pašticado

- Ne preskočite mariniranja. Daljše kot je, bolj intenziven bo okus. - Uporabite kakovostno vino. Ker vino tvori osnovo omake, naj bo takšno, ki bi ga z veseljem tudi pili. - Počasno kuhanje je ključno. Idealno je več ur nežnega dušenja na nizki temperaturi. - Jed pripravite dan prej. Tako kot mnoge enolončnice je tudi pašticada naslednji dan še okusnejša. - Omako pretlačite ali spasirajte. Tako bo svilnata in gosta. Celoten recept za pripravo pašticade si lahko ogledate TUKAJ . Pašticada je več kot le recept – je del dalmatinske identitete. Njena priprava zahteva čas in potrpežljivost, a nagrada je razkošna jed, ki vedno pusti vtis. Zato ni presenetljivo, da jo mnogi imenujejo kar kraljica hrvaške kuhinje.