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Ocvrte bučke
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Klasična panada odpade: tako Italijani pripravijo slastne ocvrte bučke

Pozabite na klasično paniranje z drobtinami. Italijani bučke pogosto pripravijo na preprostejši način – rezine najprej pomokajo, nato jih pomočijo v aromatično jajčno zmes s parmezanom in zlato ocvrejo v olju. Rezultat so hrustljave bučke z nežno, kremasto sredico, ki so odlične kot priloga, predjed ali samostojen poletni prigrizek.

M.J.
07. 08. 2026 04.00

Ko poleti vrtovi in tržnice preplavijo bučke, iščemo vedno nove ideje, kako jih pripraviti. Čeprav so odlične v juhah, narastkih, omakah in polpetih, se jim marsikdo težko upre v ocvrti različici. Tanke rezine ali palčke bučk, obdane s hrustljavo skorjico, so namreč ena tistih preprostih jedi, ki navdušijo že ob prvem grižljaju.

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A za popolno hrustljavost ni vedno potrebna klasična panada iz moke, jajc in drobtin. Italijani prisegajo na nekoliko preprostejši način priprave, pri katerem drobtine pogosto izpustijo. Bučke najprej rahlo obložijo z moko, nato pa jih pomočijo v začinjeno jajčno zmes, ki ji dodajo še nariban parmezan. Ta se med cvrtjem lepo zapeče in ustvari tanko, zlato skorjico polnega okusa.

Preizkusite preprost italijanski recept za hrustljave ocvrte bučke, ki jih pripravite brez drobtin.
Preizkusite preprost italijanski recept za hrustljave ocvrte bučke, ki jih pripravite brez drobtin. FOTO: Shutterstock

Prednost takšne priprave je tudi v tem, da bučke ostanejo bolj nežne, lahke in sočne. Ker jih narežemo na tanke rezine, palčke ali kolobarje, se hitro spečejo, zunanjost pa dobi prijetno hrustljavost, medtem ko notranjost ostane mehka.

Italijanske ocvrte bučke so odlična izbira za poletna kosila in večerje. Postrežemo jih kot prilogo k mesu ali ribam, kot del hladnega krožnika, še posebej okusne pa so tudi samostojno – z nekaj kapljicami limoninega soka ali osvežilno jogurtovo omako.

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Sestavine:

- 2 srednje veliki bučki

- 3 jajca

- 3–4 žlice naribanega parmezana

- približno 100 g moke

- sol in sveže mleti poper po okusu

- suhe ali sveže začimbe po želji (mleti česen, bazilika, peteršilj, origano, mleta sladka paprika)

- olje za cvrtje

Za pripravo slastnih ocvrtih bučk potrebujemo samo nekaj sestavin.
Za pripravo slastnih ocvrtih bučk potrebujemo samo nekaj sestavin. FOTO: Shutterstock

Priprava:

Bučke operemo in osušimo. Narežemo jih na približno pol centimetra debele rezine ali kolobarje. Če so bučke večje in imajo veliko semen, lahko sredico po potrebi odstranimo.

Rezine bučk rahlo posolimo in jih pustimo 10 minut, da spustijo odvečno vodo. Nato jih dobro osušimo s papirnato brisačo. Tako bodo med cvrtjem bolj hrustljave in ne bodo po nepotrebnem ohlajale olja.

Pripravimo dve posodi. V eno stresemo moko, v drugi razžvrkljamo jajca.

Jajcem dodamo nariban parmezan, malo soli, poper ter suhe ali pa nasekljane sveže začimbe po želji. Vse skupaj dobro premešamo, da dobimo enotno jajčno zmes.

Vsako rezino bučke najprej povaljamo v moki, nato pa jo pomočimo v pripravljeno jajčno maso. Bučke sproti polagamo v dobro segreto olje in jih na vsaki strani cvremo nekaj minut, dokler niso lepo zlato rjave in hrustljave.

Ocvrte bučke poberemo iz olja in jih odložimo na papirnato brisačo, da odstranimo odvečno maščobo. Najboljše so še tople, ko je skorjica najbolj hrustljava. Postrežemo kot prilogo ali pa samostojno jed s skledo solate in izbrano omako.

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Nasvet za popolno ocvrte bučke

Za najboljši rezultat je pomembno, da je olje dovolj vroče (približno 170–180 stopinj Celzija). Če je premrzlo, bodo bučke vpile preveč olja in ne bodo hrustljave. Prav tako jih ne cvremo preveč naenkrat, saj se bo temperatura olja hitro znižala.

Če želite še bolj izrazit italijanski okus, lahko v jajčno zmes poleg parmezana dodate tudi malo drobno naribane limonine lupinice. Ta bo poskrbela za svežino in se odlično ujema z nežnim okusom bučk.

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