Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico

Palačinke so ena tistih jedi, ki jih imamo bolj ali manj vsi radi. So preproste za pripravo, sestavine imamo običajno že doma, možnosti kombinacij pa so skoraj neskončne. Čeprav jih pogosto povezujemo s sladico, so palačinke v resnici izjemno vsestranska jed, ki se brez težav znajde tudi na zajtrkovalni mizi ali kot polnovredno kosilo.

Z nekaj prilagoditvami lahko pripravimo bolj hranljive jutranje palačinke, okusne slane različice, polnjene z zelenjavo, mesom ali sirom, ali pa klasične sladke palačinke, ki razveselijo prav vsakogar. V nadaljevanju smo zbrali ideje za palačinke za zajtrk, kosilo in sladico – idealne za dneve, ko si želimo nekaj domačega, a hkrati nekoliko drugačnega.

Palačinke za zajtrk

Palačinke s skuto, jabolki in cimetom Mehke palačinke s skuto in naribanimi jabolki, odišavljene s cimetom, so odlična izbira za hiter in uravnotežen zajtrk. Kombinacija beljakovin in sadja poskrbi za dolgotrajno sitost in prijeten začetek dneva. Recept je TUKAJ. Bananine palačinke s kosmiči Enostavne in hranljive palačinke iz zrelih banan in ovsenih kosmičev so odlična izbira za vse, ki prisegajo na bolj zdrav zajtrk. So naravno sladke, polne vlaknin, hitro pripravljene in primerne tudi za otroke. Recept je TUKAJ. Bretonska ajdova palačinka s šunko in jajcem Klasična francoska slana palačinka iz ajdove moke, polnjena s šunko in jajcem, je prava zajtrkovalna poslastica. Nasitna, okusna in odlična tudi za pozni vikend brunch. Recept je TUKAJ.

Palačinke za kosilo

Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo Slane palačinke, polnjene z mletim mesom in zelenjavo, potresene s sirom ter zapečene v pečici, so odlična ideja za družinsko kosilo. Jed je nasitna, aromatična in primerna tudi za pripravo vnaprej. Recept je TUKAJ. Špinačne palačinke z rikoto in lososom Zelene palačinke s špinačo v testu, polnjene z rikoto in lososom, navdušijo z videzom in okusom. So lahkotnejša, a še vedno bogata izbira za kosilo ali posebno priložnost. Recept je TUKAJ. V pečici pečeni kaneloni s šunko in sirom Čeprav nekoliko drugačne oblike, so tudi kaneloni v bistvu palačinke. S šunko in sirom napolnjene slane palačinke, ki jih spaniramo in spečemo v pečici, so odlična izbira za krepko kosilo, ki se ga razveselijo vsi člani družine. Recept je TUKAJ.

Palačinke za sladico

Zapečene palačinke z lešnikovim nadevom Klasične palačinke, polnjene z bogatim lešnikovim nadevom in zapečene v pečici, so prava sladica za posebne trenutke. Še posebej se priležejo ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ. Čokoladne palačinke s smetano in višnjami Čokoladno testo, rahla smetana in rahlo kiselkaste višnje iz kompota ustvarijo popolno ravnovesje okusov. Sladica je hkrati razkošna in domača. Recept je TUKAJ. Palačinke z limonino kremo Sveže, prijetno osvežilne in izjemno aromatične palačinke z limonino kremo so odlična izbira, ko si zaželimo nekaj lažjega, a še vedno sladkega. Recept je TUKAJ.