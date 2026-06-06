Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti

Če obožujete palačinke, a vam gre dolgotrajno pečenje ene za drugo nekoliko na živce, je za vas palačinka iz pečice prava rešitev. Vse, kar morate narediti, je zgolj to, da pripravite maso, jo vlijete v pekač oziroma ponev in pustite pečici, da opravi svoje delo. Rezultat so okusne, mehke in pogosto tudi nekoliko bolj puhaste palačinke, ki jih lahko pripravite v sladki ali slani različici.

Prav zaradi enostavne priprave so palačinke iz pečice v zadnjem času postale velik spletni hit. Navdušujejo tako družine, ki iščejo hitro kosilo ali večerjo, kot tudi vse, ki radi pripravljajo nekoliko drugačne brunch jedi ali pa iščejo nove ideje za vikend razvajanje za najdražje. Tokrat predstavljamo tri priljubljene različice. Prva je slana dutch baby palačinka, ki se med peko lepo napihne, nato pa jo obložimo s pestom, pršutom in drugimi dodatki po želji. Druga je finska palačinka, znana po svoji mehki in kremasti sredici, ki jo najpogosteje postrežemo s sladkimi dodatki. Tretja pa je prava uspešnica za ljubitelje slanih okusov – pica palačinka iz velikega pekača, obogatena z origanom, sirom in pršutom.

Skupno vsem trem receptom je predvsem to, da so pripravljeni hitro, preprosto in brez nepotrebnega zapletanja.

icon-expand Palačinka iz pečice s pestom in pršutom FOTO: Shutterstock

Palačinka iz pečice s pestom in pršutom

Slavna dutch baby v slani različici je primerna tako za hitro kosilo ali večerjo kot tudi za okusen brunch. Originalno se pripravlja v litoželezni ponvi, ki jo lahko nadomestite tudi s pekačem. Obogatena s pestom, parmezanom in pršutom bo hitro postala ena vaših najbolj priljubljenih jedi na hitro. Recept je TUKAJ.

icon-expand Finska palačinka FOTO: Shutterstock

Finska palačinka

Masa za finsko palačinko je precej tekoča in ko jo vlijemo v vroč namaščen pekač, med peko naraste in se pogosto tudi dvigne nad stranice pekača, robovi pa se lepo hrustljavo zapečejo. Pečeno palačinko postrežemo s sadjem, stepeno smetano, marmelado, sirupom ali čokoladnim namazom, odlična pa je tudi, če jo zgolj potrosimo s sladkorjem v prahu. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Pica palačinka iz pečice



Pica palačinka

Pripravite maso za palačinke in velik pekač, v katerega jo vlijete, nato pa posujete z origanom, sirom in pršutom. Lahko se seveda poigrate z drugimi dodatki, pekač potisnete v pečico in dobili boste slastno pica palačinko, ki bo vaše domače preprosto navdušila. Recept je TUKAJ.