Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo

Zakaj je dutch baby palačinka tako priljubljena?

Dutch baby palačinka izvira iz ameriške kuhinje in slovi po tem, da se med peko dramatično dvigne, nato pa ob ohlajanju nekoliko upade. Njena čarobnost je v teksturi, saj so robovi rahlo hrustljavi, sredica pa mehka in sočna. Še pomembneje pa je, da gre za izjemno prilagodljivo jed: z istim osnovnim testom lahko pripravimo sladico ali slano večerjo, odvisno le od dodatkov. Ker jo pečemo v eni ponvi, je tudi pomivanje minimalno, kar je dodaten plus za hitre večere med tednom. Originalno se pripravlja v litoželezni ponvi, če je nimate, pa jo lahko pripravite tudi v navadni ponvi z ognjevarnim ročajem ali pa kar v pekaču.

icon-expand Verjemite nam na besedo, da je palačinka iz pečice, ki je po svetu poznana pod imenom 'dutch baby' resnično nekaj najboljšega. FOTO: Shutterstock

Osnovni recept za dutch baby palačinko

Sestavine (za 2–3 osebe) - 3 jajca - 60 g moke - 120 ml mleka - ščepec soli - 1 žlica sladkorja (izpustimo pri slani različici) - 2-3 žlice masla Priprava: Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. V pečico hkrati postavimo tudi ognjevarno ponev ali manjši pekač, v katerem bomo pekli palačinko. Jajca, moko, mleko, sol in sladkor v blenderju zmešamo v gladko, tekoče testo brez grudic. Ko je pečica segreta, v vročo ponev dodamo maslo in počakamo, da se stopi ter rahlo zapeni. Namastimo dno in stranice, nato pa v ponev hitro vlijemo testo in jo vrnemo v pečico. Palačinko pečemo 18–20 minut, dokler se ne napihne in ob robu zlato rjavo zapeče. Med peko pečice ne odpiramo. Previdno odstranimo ponev iz pečice z vročimi rokavicami in palačinko obložimo s poljubnimi dodatki ter takoj postrežemo.

icon-expand Lahko je slana ali sladka ter pripravljena za zajtrk, brunch, kosilo ali večerjo. FOTO: Shutterstock

Sladke ideje za postrežbo

Sladka različica palačinke iz pečice je popolna za lahko večerjo, zajtrk ali sladico. Palačinko lahko obložimo takoj po peki, ko je še topla. Ideje za sladke dodatke: - sladkor v prahu in limonov sok - sveže jagodičevje in grški jogurt - na maslu podušena jabolka s cimetom - banane ali jagode in čokoladni namaz - skuta ali maskarpone z medom

Slane ideje za postrežbo

Brez sladkorja v testu se dutch baby palačinka zlahka spremeni v hitro, nasitno večerjo ali malico. Ideje za slane dodatke: - kisla smetana ali kremni sir in dimljen losos - pesto in pražena zelenjava (bučke, paprika, čebula) - špinača in sir feta - gobe s česnom in parmezanom - pršut, sir in rukola - jajce na oko za dodatne beljakovine

icon-expand Za sladko različico ji dodajte jabolka in kepico sladoleda ali žlico grškega jogurta. FOTO: Shutterstock

Recept: Sladka dutch baby palačinka z jabolki in cimetom

Po osnovnem receptu spečeno palačinko postrežemo z jabolki, ki jih narežemo na krhlje in na hitro popražimo na maslu z žlico rjavega sladkorja in ščepcem cimeta. Dodamo še žlico grškega jogurta ali kepico vanilijevega sladoleda in po želji potresemo s sladkorjem v prahu.

Recept: Slana dutch baby palačinka s špinačo in sirom

Testo pripravimo brez sladkorja. Medtem ko se palačinka peče, na ponvi na hitro podušimo svežo špinačo z malo česna. Pečeno palačinko obložimo z dušeno špinačo, nadrobimo sir feta ali kozji sir ter dodamo nekaj kapljic oljčnega olja. Po želji lahko vse skupaj za minuto vrnemo v pečico, da se sir rahlo zmehča. Palačinka iz pečice je dokaz, da je lahko tudi hitra večerja nekaj posebnega. Z malo domišljije in osnovnim receptom, ki ga zlahka prilagodimo, postane hitra jed, h kateri se z veseljem vračamo.