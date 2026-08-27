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Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela

Ozimnica ni nujno celodnevni projekt. Izbrali smo sedem preprostih načinov, kako shraniti sezonske pridelke za hladnejše mesece, pri tem pa vam v kuhinji ne bo treba preživeti celega dne. Od pesta in zeliščnega masla do vloženega sadja in zelenjave – te ideje so preproste, uporabne in kot nalašč tudi za začetnike.

M.J.
27. 08. 2026 04.00

Ko pomislimo na ozimnico, si pogosto predstavljamo polno kuhinjo kozarcev, velike lonce, ure kuhanja in precej dela. A ni nujno, da je priprava zalog za hladnejše mesece tako naporna. Če se vam ob misli na celodnevno vlaganje in kuhanje že zavrti v glavi, imamo dobro novico: tudi ozimnica je lahko precej bolj preprosta.

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Prav zato smo zbrali sedem idej za ozimnico za lene oziroma za vse, ki si želijo z malo dela pripraviti nekaj uporabnega za prihodnje mesece. Nekatere stvari lahko pripravimo v pečici, druge zahtevajo le nekaj osnovnih sestavin in malo časa, rezultat pa bomo lahko uporabljali še dolgo po tem, ko bo poletja že konec.

Prednost takšne ozimnice je tudi v tem, da ne pripravljamo zalog zgolj zato, da bi napolnili police v shrambi. Pripravljamo stvari, ki nam bodo kasneje res prišle prav – pesto za hitro testeninsko kosilo, zeliščno maslo za meso in zelenjavo, marmelado za zajtrk ali večerjo, sataraš kot hitro prilogo ali osnovo za kosilo ter sadje, ki ga lahko uporabimo pri pripravi sladic in drugih jedi.

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In še nekaj: ni treba pripraviti vsega naenkrat. Izberite eno ali dve ideji, ki vam bosta najbolj koristili, in ju pripravite takrat, ko imate nekaj prostega časa. Tako bo priprava domače ozimnice veliko manj naporna, pozimi pa boste veseli, da ste si vzeli tistih nekaj minut.

Pesto iz bazilike
Pesto iz bazilike FOTO: iStockphoto

1. Bazilikin pesto

Bazilikin pesto je ena tistih domačih zalog, ki jih je vredno imeti vedno pri roki. Pripravimo ga lahko v nekaj minutah, shranimo v manjše kozarčke in nato uporabimo za testenine, namaze, sendviče, pice ali kot dodatek juham in drugim jedem. Najboljši je seveda pripravljen iz sveže bazilike, ki je je ob koncu poletja na vrtovih pogosto še v izobilju.

Za pripravo pesta potrebujemo:

- 50 g svežih listov bazilike

- 40 g pinjol

- 1–2 stroka česna

- 50 g parmezana

- 100 ml oljčnega olja

- sol po okusu

Postopek:

Baziliko hitro operemo in dobro osušimo. V sekljalnik ali blender jo dodamo skupaj s pinjolami, olupljenim česnom in naribanim parmezanom. Med miksanjem postopoma prilivamo oljčno olje, da dobimo gladek, vendar še vedno nekoliko teksturen pesto. Po okusu ga solimo.

Pripravljen pesto napolnimo v čiste in suhe manjše kozarčke. Po vrhu ga lahko prelijemo s tankim slojem oljčnega olja. Kozarčke zapremo in shranimo v hladilnik oziroma pripravimo za zamrzovanje, če želimo pesto hraniti dlje časa.

Zeliščno maslo
Zeliščno maslo FOTO: Shutterstock

2. Domače zeliščno maslo

Zeliščno maslo je ena najpreprostejših domačih zalog, ki jo lahko pripravimo praktično brez kuhanja. Mehko maslo zmešamo s sesekljanimi svežimi zelišči, česnom, soljo in po želji še z malo limonine lupinice ali drugih začimb. Nato ga zavijemo v papir za peko in shranimo v hladilnik ali zamrzovalnik. Recept je TUKAJ.

Pozimi ga lahko narežemo na kolobarje in uporabimo pri pripravi mesa, rib, pečene zelenjave, krompirja ali testenin. Tako imamo okusno osnovo vedno pri roki, priprava kosila pa je lahko precej hitrejša.

Marelična marmelada brez sladkorja
Marelična marmelada brez sladkorja FOTO: Sanja Sirk

3. Marelična marmelada brez sladkorja

Če imate radi domače marmelade, vendar se vam ne ljubi stati ob štedilniku in mešati sadja, je marmelada, pripravljena v pečici, odlična rešitev. Marelice zgolj operemo in izkoščičimo, nato pa polovice zložimo v pekač in pustimo, da pečica opravi večino dela. Ključno je, da uporabimo povsem zrele marelice, ki so že naravno nekoliko bolj sladke. Recept je TUKAJ.

Ker je marmelada pripravljena brez dodanega sladkorja, je še posebej zanimiva za vse, ki želijo nekoliko manj sladko različico klasične marelične marmelade. Ko jo shranimo v kozarčke, jo lahko uporabljamo za zajtrk, palačinke, sladice ali kot dodatek k jogurtu in skuti.

Sataraš za ozimnico
Sataraš za ozimnico FOTO: osebni arhiv

4. Sataraš v kozarcih

Sataraš je kot nalašč za ozimnico, saj nam lahko pozimi prihrani precej časa pri pripravi kosila. Ko ga imamo pripravljenega v kozarcu, ga lahko uporabimo kot prilogo, omako ali dodatek številnim jedem. Odličen je kot hladni dodatek mesnemu obroku, navadno pa se uporablja tako, da ga pogrejemo in uporabimo kot omako za testenine in rižote ali za pripravo priljubljene istoimenske jedi z umešanimi jajci. Lahko služi tudi kot osnova za pripravo šakšuke ali pa dodatek mineštram, omakam in enolončnicam. Recept je TUKAJ.

Jabolčni shranek
Jabolčni shranek FOTO: Adobe Stock

5. Vložena naribana jabolka

Če imate doma jablano, ki vsako leto rodi več jabolk, kot jih lahko pojeste, je to odlična rešitev. Še zlasti, ko želite porabiti jabolka, ki so bila ob padcu z drevesa udarjena in tako niso primerna za daljše shranjevanje. Naribana jabolka lahko vložimo v kozarce in jih nato uporabimo za pripravo pit, zavitkov in pogač, lahko pa jih zmešamo tudi s skuto ali jogurtom ter si jih privoščimo za zajtrk, malico ali večerjo. Recept je TUKAJ.

Velika prednost je, da so tako pripravljena jabolka uporabna najmanj eno leto, zato lahko okus domačih jabolk uživamo tudi takrat, ko jih na vrtu že zdavnaj ni več.

Vložen stročji fižol
Vložen stročji fižol FOTO: osebni arhiv

6. Fižol v slanici iz pečice

Tudi fižol lahko pripravimo nekoliko drugače in si tako prihranimo precej dela v prihodnjih mesecih. Namesto dolgega kuhanja na štedilniku ga lahko pripravimo v pečici in shranimo v kozarce. Recept je TUKAJ.

Takšen fižol je zelo praktična domača zaloga, saj ga lahko kasneje uporabimo za enolončnice, solate, priloge, omake ali druge hitre jedi. Če imate letos na vrtu veliko fižola, je to zagotovo ena od idej, ki jih je vredno preizkusiti.

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Vložene hruške
Vložene hruške FOTO: Adobe Stock

7. Vložene hruške z začimbami

Čeprav so vložene hruške nekoliko bolj posebna oblika ozimnice, se njihova priprava še kako splača. So namreč odlična priloga k pečenemu mesu, še zlasti lepo dopolnjujejo pečeno svinjino ali govedino. Če jih shranimo v lepe kozarčke, pa so lahko tudi zelo lepo domače darilo. Ob praznikih, ko pogosto zmanjka idej, kaj podariti prijateljem, sorodnikom ali znancem, je kozarec domače ozimnice lahko prav simpatična pozornost. Recept je TUKAJ.

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