Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni

V vročih dneh si redko želimo težkih in dolgotrajno pripravljenih kosil. Veliko bolj privlačne postanejo jedi, ki so lahkotne, osvežilne in praktične, a nas hkrati dovolj nasitijo, da brez težav zdržimo do večera. Prav zato so različne nasitne solate ena najbolj priljubljenih izbir poletnih mesecev.
Njihova največja prednost je, da jih lahko pripravimo vnaprej in jih brez težav vzamemo s seboj v službo, na piknik ali kot hitro kosilo med tednom. Poleg sveže zelenjave pogosto vključujejo še testenine, stročnice ali žita, jajca, piščanca ali tuno, zato niso le priloga, ampak popolnoma samostojen obrok.
Tokrat smo zbrali tri odlične recepte za solate, ki so idealne za vroče dni. Testeninska solata s tuno in zelenjavo navduši s praktičnostjo in polnim okusom, polnovredna solata s piro in zelenjavo prinese sezonsko svežino, solata s hrustljavim piščancem pa poskrbi za nekoliko bolj bogat in nasiten obrok. Vsem receptom je skupno to, da so preprosti, odlični za meal prep in kot nalašč za dneve, ko si želimo nekaj lahkotnega brez dolgega kuhanja.
Testeninska solata s tuno
Preprosta, a izjemno okusna solata, ki navduši s svojo barvitostjo in svežino. Poleg sočne tune in testenin jo obogatijo sladka koruza, grah, hrustljavo korenje, rdeča čebula in sočni češnjevi paradižniki, ki poskrbijo za prijetno ravnovesje okusov in tekstur. Kremast, a lahek preliv vse sestavine poveže v osvežilno solato, ki je popolna izbira za hitro kosilo, piknik ali lahko večerjo. Recept je TUKAJ.
Solata s hrustljavim piščancem
Solata s hrustljavim piščancem je odlična izbira za lahkotno, a nasitno poletno kosilo. Kombinacija sezonske solate, sveže zelenjave in hrustljavo pečenih piščančjih prsi navduši z okusom in teksturo, velika prednost recepta pa je tudi ta, da piščanca spečemo v pečici ali cvrtniku na vroč zrak namesto v olju. Recept je TUKAJ.
Pirina solata z zelenjavo in mocarelo
Lahka in barvita jed, ki ne vsebuje mesa in je polna sezonske zelenjave. Namesto pire lahko uporabite tudi ješprenj ali ajdovo kašo. Solato lahko pripravite tudi dan prej in jo odnesete v službo. Recept je TUKAJ.