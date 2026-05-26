okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Testeninska solata s tuno, koruzo in mlado čebulico
Kaj skuhati

Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni

Ko temperature narastejo, se nam priležejo lahkotna, a še vedno nasitna kosila. Tokrat predstavljamo tri osvežilne solate, ki so odlična izbira za kosilo, pripravo obrokov vnaprej ali malico za v službo – od testeninske solate do hrustljave solate s piščancem.

M.J.
26. 05. 2026 04.00

V vročih dneh si redko želimo težkih in dolgotrajno pripravljenih kosil. Veliko bolj privlačne postanejo jedi, ki so lahkotne, osvežilne in praktične, a nas hkrati dovolj nasitijo, da brez težav zdržimo do večera. Prav zato so različne nasitne solate ena najbolj priljubljenih izbir poletnih mesecev.

Hitra poletna kosila, ko je zunaj prevroče, da bi kuhali
Preberi še Hitra poletna kosila, ko je zunaj prevroče, da bi kuhali

Njihova največja prednost je, da jih lahko pripravimo vnaprej in jih brez težav vzamemo s seboj v službo, na piknik ali kot hitro kosilo med tednom. Poleg sveže zelenjave pogosto vključujejo še testenine, stročnice ali žita, jajca, piščanca ali tuno, zato niso le priloga, ampak popolnoma samostojen obrok.

Tokrat smo zbrali tri odlične recepte za solate, ki so idealne za vroče dni. Testeninska solata s tuno in zelenjavo navduši s praktičnostjo in polnim okusom, polnovredna solata s piro in zelenjavo prinese sezonsko svežino, solata s hrustljavim piščancem pa poskrbi za nekoliko bolj bogat in nasiten obrok. Vsem receptom je skupno to, da so preprosti, odlični za meal prep in kot nalašč za dneve, ko si želimo nekaj lahkotnega brez dolgega kuhanja.

Testeninska solata s tuno
Testeninska solata s tuno FOTO: Shutterstock

Testeninska solata s tuno

Preprosta, a izjemno okusna solata, ki navduši s svojo barvitostjo in svežino. Poleg sočne tune in testenin jo obogatijo sladka koruza, grah, hrustljavo korenje, rdeča čebula in sočni češnjevi paradižniki, ki poskrbijo za prijetno ravnovesje okusov in tekstur. Kremast, a lahek preliv vse sestavine poveže v osvežilno solato, ki je popolna izbira za hitro kosilo, piknik ali lahko večerjo. Recept je TUKAJ.

Solata s hrustljavim piščancem
Solata s hrustljavim piščancem FOTO: Su.S.

Solata s hrustljavim piščancem

Solata s hrustljavim piščancem je odlična izbira za lahkotno, a nasitno poletno kosilo. Kombinacija sezonske solate, sveže zelenjave in hrustljavo pečenih piščančjih prsi navduši z okusom in teksturo, velika prednost recepta pa je tudi ta, da piščanca spečemo v pečici ali cvrtniku na vroč zrak namesto v olju. Recept je TUKAJ.

Pirina solata z zelenjavo in mocarelo
Pirina solata z zelenjavo in mocarelo FOTO: Su.S.

Pirina solata z zelenjavo in mocarelo

Lahka in barvita jed, ki ne vsebuje mesa in je polna sezonske zelenjave. Namesto pire lahko uporabite tudi ješprenj ali ajdovo kašo. Solato lahko pripravite tudi dan prej in jo odnesete v službo. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
5 zajtrkov za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Preberi še 5 zajtrkov za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Seznam živil, ki se jim morate v vročini izogibati
Preberi še Seznam živil, ki se jim morate v vročini izogibati
osvežilne solate solate za v službo solate za tople dni poletna kosila poletne solate recepti za solate hitra kosila zdrava malica meal prep
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo

Okusno.je Veste, da lahko bučke pripravite tudi v solati? 5 idej, ki naravnost navdušijo
Okusno.je Hit recept za osvežilno solato, ki se odlično prileže k dobrotam z žara
Zadovoljna.si Zdrav recept, ki je odličen tudi za vašo prebavo
Okusno.je Ideje za osvežilne sadne solate
Okusno.je Kaj pripraviti za kosilo, ko je zunaj več kot 30 stopinj? Osvežite se s hladnimi solatami!
Okusno.je Preproste jedi, ki so odlično kosilo s skledo solate
Okusno.je Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok
Priporoča