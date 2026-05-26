Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni

V vročih dneh si redko želimo težkih in dolgotrajno pripravljenih kosil. Veliko bolj privlačne postanejo jedi, ki so lahkotne, osvežilne in praktične, a nas hkrati dovolj nasitijo, da brez težav zdržimo do večera. Prav zato so različne nasitne solate ena najbolj priljubljenih izbir poletnih mesecev .

Njihova največja prednost je, da jih lahko pripravimo vnaprej in jih brez težav vzamemo s seboj v službo, na piknik ali kot hitro kosilo med tednom. Poleg sveže zelenjave pogosto vključujejo še testenine, stročnice ali žita, jajca, piščanca ali tuno, zato niso le priloga, ampak popolnoma samostojen obrok.

Tokrat smo zbrali tri odlične recepte za solate, ki so idealne za vroče dni. Testeninska solata s tuno in zelenjavo navduši s praktičnostjo in polnim okusom, polnovredna solata s piro in zelenjavo prinese sezonsko svežino, solata s hrustljavim piščancem pa poskrbi za nekoliko bolj bogat in nasiten obrok. Vsem receptom je skupno to, da so preprosti, odlični za meal prep in kot nalašč za dneve, ko si želimo nekaj lahkotnega brez dolgega kuhanja.