okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pizza polžki iz kvašenega testa
Kaj skuhati

Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'

Zimske olimpijske igre so popoln izgovor za sproščene večere pred televizijo. Da bo navijanje še prijetnejše, smo zbrali ideje za hitre prigrizke in sladice, ki jih lahko jeste kar na kavču – brez zapletene priprave in brez veliko umazane posode. Spoznajte slane in sladke grižljaje, ki se odlično podajo k športnemu vzdušju.

M.J.
07. 02. 2026 04.00

Olimpijski večeri doma: kaj postreči ob gledanju tekem?

Z začetkom zimskih olimpijskih iger se dnevi in večeri hitro spremenijo v pravo navijaško doživetje. Tekme, ki se zavlečejo pozno v noč, napeti finali in trenutki, ko zadržujemo dih, kar kličejo po dobri družbi in seveda tudi po dobri hrani. Najboljše pri olimpijskih večerih doma je to, da ni treba komplicirati: izberemo jedi, ki so hitro pripravljene, okusne in dovolj praktične, da jih lahko jemo kar na kavču.

Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Preberi še Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

Hitri slani prigrizki

Česnov kruh s sirom
Česnov kruh s sirom FOTO: Adobe Stock

Pečeni sendviči ali toasti

Recept na sliki: Česnov kruh s sirom

Klasika, ki vedno deluje. Kruh, sir, šunka ali zelenjava, vse skupaj na hitro zapečeno v pečici ali opekaču. Narežete jih na manjše kose, da jih je lažje prijeti – in že imate popoln prigrizek.

Pica zvitki
Pica zvitki FOTO: Profimedia

Zvitki iz listnatega testa

Recept na fotografiji: Hitri pica polžki

Listnato testo je rešitelj za vse, ki želite nekaj "posebnega" brez veliko dela. Polnite ga s sirom, šunko, paradižnikovo omako, pestom, tuno ali zelenjavo, zvijte v rolado, narežite na kolobarje in specite do zlato rjave barve.

Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano
Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano FOTO: Thinkstock

Krompirjeve ladjice, krhlji ali čips iz pečice

Recept na fotografiji: Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano

Pečeni krompirjevi krhlji z začimbami so odlična alternativa kupljenemu čipsu. Postrezite jih z jogurtovo ali česnovo omako – brez pribora, brez zapletov. Odličen prigrizek so lahko tudi z različnimi dodatki obložene pečene polovičke krompirja.

Mini italijanske mesne kroglice
Mini italijanske mesne kroglice FOTO: iStockphoto

Mini mesne ali zelenjavne kroglice

Recept na fotografiji: Mini italijanske mesne kroglice

Pripravljene vnaprej in pogrete tik pred tekmo. Mesne ali brezmesne kroglice so idealne za sproščeno grizljanje, še posebej, če jih postrežete z omako za pomakanje.

Sladice, primerne za na kavč

Jogurtove miške
Jogurtove miške FOTO: Profimedia

Miške ali mini krofi

Recept na fotografiji: Hitre jogurtove miške

Mehki, sladki in ravno prav veliki sladki grižljaji, da jih lahko pojeste brez krožnika. Zraven lahko po želji postrežete tudi čokoladno ali vanilijevo omako.

Marmorirani cheesecake browniji
Marmorirani cheesecake browniji FOTO: osebni arhiv

Browniji

Recept na fotografiji: Cheesecake browniji

Sočen in bogat čokoladni biskvit, narezan na majhne kocke, je popolna sladica za hiter posladek med napeto tekmo.

Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu
Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu FOTO: Shutterstock

Sladice v kozarcu

Recept na fotografiji: Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu

Plastna sladica iz piškotov, kreme in sadja ali čokolade je popolna izbira za olimpijske večere, saj jo lahko pripravite vnaprej in brez peke. Postrežena v kozarcu je priročna za uživanje na kavču, hkrati pa deluje nekoliko bolj elegantno, kot da bi si privoščili navadno sladico.

Napihnjene palačinke iz pečice z borovnicami
Napihnjene palačinke iz pečice z borovnicami FOTO: Adobe Stock

Palačinke iz pečice

Recept na fotografiji: Palačinke iz pečice z borovnicami

En pekač, minimalno dela in veliko okusa. Lahko spečete eno večjo palačinko in jo narežete na koščke ter pojeste kar z roko ali pa uporabite kar pekač za mafine in v njem spečete več manjših palačink.

Sadna nabodala s čokoladno omako
Sadna nabodala s čokoladno omako FOTO: Thinkstock

Sadna nabodala s čokoladno omako

Recept na fotografiji: Sadna nabodala s čokoladno omako

Če želite nekaj lažjega, je kombinacija sadja in stopljene čokolade odlična izbira. Jagode, banana ali jabolčni krhlji so hitro pripravljeni in ravno prav sladki.

Hitre sladice, ki vas bodo rešile, ko vas presenetijo nenapovedani obiski
Preberi še Hitre sladice, ki vas bodo rešile, ko vas presenetijo nenapovedani obiski

Naj bo preprosto in sproščeno

Olimpijski večeri doma niso namenjeni zapletenemu kuhanju, temveč uživanju v tekmah in dobri družbi. Izberite jedi, ki jih lahko pripravite vnaprej, postrežete brez veliko posode in jih brez težav pojeste na kavču. Tako bo navijanje še slajše – ne glede na to, kdo na koncu stopi na zmagovalni oder.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
zimske olimpijske igre 2026 prigrizki prigrizki za ogled tekme navijaški prigrizki sladice za na kavč hitre sladice
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kuhinje

Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma