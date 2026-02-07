Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'

Olimpijski večeri doma: kaj postreči ob gledanju tekem?
Z začetkom zimskih olimpijskih iger se dnevi in večeri hitro spremenijo v pravo navijaško doživetje. Tekme, ki se zavlečejo pozno v noč, napeti finali in trenutki, ko zadržujemo dih, kar kličejo po dobri družbi in seveda tudi po dobri hrani. Najboljše pri olimpijskih večerih doma je to, da ni treba komplicirati: izberemo jedi, ki so hitro pripravljene, okusne in dovolj praktične, da jih lahko jemo kar na kavču.
Hitri slani prigrizki
Pečeni sendviči ali toasti
Recept na sliki: Česnov kruh s sirom
Klasika, ki vedno deluje. Kruh, sir, šunka ali zelenjava, vse skupaj na hitro zapečeno v pečici ali opekaču. Narežete jih na manjše kose, da jih je lažje prijeti – in že imate popoln prigrizek.
Zvitki iz listnatega testa
Recept na fotografiji: Hitri pica polžki
Listnato testo je rešitelj za vse, ki želite nekaj "posebnega" brez veliko dela. Polnite ga s sirom, šunko, paradižnikovo omako, pestom, tuno ali zelenjavo, zvijte v rolado, narežite na kolobarje in specite do zlato rjave barve.
Krompirjeve ladjice, krhlji ali čips iz pečice
Recept na fotografiji: Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano
Pečeni krompirjevi krhlji z začimbami so odlična alternativa kupljenemu čipsu. Postrezite jih z jogurtovo ali česnovo omako – brez pribora, brez zapletov. Odličen prigrizek so lahko tudi z različnimi dodatki obložene pečene polovičke krompirja.
Mini mesne ali zelenjavne kroglice
Recept na fotografiji: Mini italijanske mesne kroglice
Pripravljene vnaprej in pogrete tik pred tekmo. Mesne ali brezmesne kroglice so idealne za sproščeno grizljanje, še posebej, če jih postrežete z omako za pomakanje.
Sladice, primerne za na kavč
Miške ali mini krofi
Recept na fotografiji: Hitre jogurtove miške
Mehki, sladki in ravno prav veliki sladki grižljaji, da jih lahko pojeste brez krožnika. Zraven lahko po želji postrežete tudi čokoladno ali vanilijevo omako.
Browniji
Recept na fotografiji: Cheesecake browniji
Sočen in bogat čokoladni biskvit, narezan na majhne kocke, je popolna sladica za hiter posladek med napeto tekmo.
Sladice v kozarcu
Recept na fotografiji: Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu
Plastna sladica iz piškotov, kreme in sadja ali čokolade je popolna izbira za olimpijske večere, saj jo lahko pripravite vnaprej in brez peke. Postrežena v kozarcu je priročna za uživanje na kavču, hkrati pa deluje nekoliko bolj elegantno, kot da bi si privoščili navadno sladico.
Palačinke iz pečice
Recept na fotografiji: Palačinke iz pečice z borovnicami
En pekač, minimalno dela in veliko okusa. Lahko spečete eno večjo palačinko in jo narežete na koščke ter pojeste kar z roko ali pa uporabite kar pekač za mafine in v njem spečete več manjših palačink.
Sadna nabodala s čokoladno omako
Recept na fotografiji: Sadna nabodala s čokoladno omako
Če želite nekaj lažjega, je kombinacija sadja in stopljene čokolade odlična izbira. Jagode, banana ali jabolčni krhlji so hitro pripravljeni in ravno prav sladki.
Naj bo preprosto in sproščeno
Olimpijski večeri doma niso namenjeni zapletenemu kuhanju, temveč uživanju v tekmah in dobri družbi. Izberite jedi, ki jih lahko pripravite vnaprej, postrežete brez veliko posode in jih brez težav pojeste na kavču. Tako bo navijanje še slajše – ne glede na to, kdo na koncu stopi na zmagovalni oder.