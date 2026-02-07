Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'

Olimpijski večeri doma: kaj postreči ob gledanju tekem?

Z začetkom zimskih olimpijskih iger se dnevi in večeri hitro spremenijo v pravo navijaško doživetje. Tekme, ki se zavlečejo pozno v noč, napeti finali in trenutki, ko zadržujemo dih, kar kličejo po dobri družbi in seveda tudi po dobri hrani. Najboljše pri olimpijskih večerih doma je to, da ni treba komplicirati: izberemo jedi, ki so hitro pripravljene, okusne in dovolj praktične, da jih lahko jemo kar na kavču.

Hitri slani prigrizki

icon-expand Česnov kruh s sirom FOTO: Adobe Stock

Pečeni sendviči ali toasti Recept na sliki: Česnov kruh s sirom Klasika, ki vedno deluje. Kruh, sir, šunka ali zelenjava, vse skupaj na hitro zapečeno v pečici ali opekaču. Narežete jih na manjše kose, da jih je lažje prijeti – in že imate popoln prigrizek.

icon-expand Pica zvitki FOTO: Profimedia

Zvitki iz listnatega testa Recept na fotografiji: Hitri pica polžki Listnato testo je rešitelj za vse, ki želite nekaj "posebnega" brez veliko dela. Polnite ga s sirom, šunko, paradižnikovo omako, pestom, tuno ali zelenjavo, zvijte v rolado, narežite na kolobarje in specite do zlato rjave barve.

icon-expand Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano FOTO: Thinkstock

Krompirjeve ladjice, krhlji ali čips iz pečice Recept na fotografiji: Pečene krompirjeve polovičke s slanino, sirom in kislo smetano Pečeni krompirjevi krhlji z začimbami so odlična alternativa kupljenemu čipsu. Postrezite jih z jogurtovo ali česnovo omako – brez pribora, brez zapletov. Odličen prigrizek so lahko tudi z različnimi dodatki obložene pečene polovičke krompirja.

icon-expand Mini italijanske mesne kroglice FOTO: iStockphoto

Mini mesne ali zelenjavne kroglice Recept na fotografiji: Mini italijanske mesne kroglice Pripravljene vnaprej in pogrete tik pred tekmo. Mesne ali brezmesne kroglice so idealne za sproščeno grizljanje, še posebej, če jih postrežete z omako za pomakanje.

Sladice, primerne za na kavč

icon-expand Jogurtove miške FOTO: Profimedia

Miške ali mini krofi Recept na fotografiji: Hitre jogurtove miške Mehki, sladki in ravno prav veliki sladki grižljaji, da jih lahko pojeste brez krožnika. Zraven lahko po želji postrežete tudi čokoladno ali vanilijevo omako.

icon-expand Marmorirani cheesecake browniji FOTO: osebni arhiv

Browniji Recept na fotografiji: Cheesecake browniji Sočen in bogat čokoladni biskvit, narezan na majhne kocke, je popolna sladica za hiter posladek med napeto tekmo.

icon-expand Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu FOTO: Shutterstock

Sladice v kozarcu Recept na fotografiji: Karamelni jabolčni cheesecake v kozarcu Plastna sladica iz piškotov, kreme in sadja ali čokolade je popolna izbira za olimpijske večere, saj jo lahko pripravite vnaprej in brez peke. Postrežena v kozarcu je priročna za uživanje na kavču, hkrati pa deluje nekoliko bolj elegantno, kot da bi si privoščili navadno sladico.

icon-expand Napihnjene palačinke iz pečice z borovnicami FOTO: Adobe Stock

Palačinke iz pečice Recept na fotografiji: Palačinke iz pečice z borovnicami En pekač, minimalno dela in veliko okusa. Lahko spečete eno večjo palačinko in jo narežete na koščke ter pojeste kar z roko ali pa uporabite kar pekač za mafine in v njem spečete več manjših palačink.

icon-expand Sadna nabodala s čokoladno omako FOTO: Thinkstock

Sadna nabodala s čokoladno omako Recept na fotografiji: Sadna nabodala s čokoladno omako Če želite nekaj lažjega, je kombinacija sadja in stopljene čokolade odlična izbira. Jagode, banana ali jabolčni krhlji so hitro pripravljeni in ravno prav sladki.

Naj bo preprosto in sproščeno

Olimpijski večeri doma niso namenjeni zapletenemu kuhanju, temveč uživanju v tekmah in dobri družbi. Izberite jedi, ki jih lahko pripravite vnaprej, postrežete brez veliko posode in jih brez težav pojeste na kavču. Tako bo navijanje še slajše – ne glede na to, kdo na koncu stopi na zmagovalni oder.