Piščančja enolončnica s krompirjem in korenjem
Kaj skuhati

Hitra enolončnica za decembrske dni

Topla, hranljiva in preprosta – zimska enolončnica s piščancem, krompirjem in korenjem je idealna izbira za hladne dni. Priprava je enostavna, okus pa popoln za razvajanje ob družinskem obroku.

M.J.
16. 12. 2025 15.56

Ko pritisne mraz, ni boljšega kot skleda tople jedi na žlico, ki pogreje telo in dušo. Okusna piščančja enolončnica združuje preproste sestavine, ki so vedno pri roki, ter bogat okus, ki navduši vse družinske člane. 

Jed je popolna izbira za toplo kosilo ali večerjo med tednom, saj združuje hranljivost in udobje domače kuhinje. Če iščete hitro rešitev za popoln zimski obrok, je ta recept kot nalašč za vas!

Za pripravo enolončnice potrebujemo:

- 1 čebula
- 2 stebli zelene
- 250 g oranžnega korenja
- 800 g piščančjih stegen brez kosti in kože
- 3 žlice moke
- 3 žlice olja
- 650 g krompirja
- suha zelišča (peteršilj, timijan, majaron)
- 2 lovorjeva lista
- 1/2 žličke soli
- 1/4 žličke sveže mletega popra
- 4 skodelice jušne onove (piščančja ali zelenjavna)
- nasekljan svež peteršilj

FOTO: Shutterstock

Postopek priprave: 

Zelenjavo najprej operemo in očistimo. Česen in čebulo drobno nasekljamo, stebelno zeleno in korenje pa narežemo na koščke. Krompir narežemo na večje kose ali krhlje, kar nam je ljubše.

Piščančje meso narežemo na za grižljaj velike kose, ki jih povaljamo v mešanici moke, soli in mletega popra. Dobro premešamo, da se moka in začimbe enakomerno oprimejo vseh kosov. 

Na kuhalnik pristavimo večji lonec in v njem segrejemo olje, na katerem v dveh obrokih zlato rjavo popražimo pomokane kose piščančjega mesa. Ko je meso popraženo na zunanji strani, ga odstranimo iz lonca in shranimo na toplem krožniku. 

V lonec, v katerem smo popražili piščanca, po potrebi vlijemo še malo olja. Dodamo čebulo, korenje, stebelno zeleno in česen. Zelenjavo med mešanjem na srednji temperaturi pražimo, da čebula postekleni in se nekoliko zmehča.

Dodamo narezan krompir in v lonec vrnemo popraženega piščanca skupaj z mesnim sokom, ki se je med počitkom izločil iz njega. Prilijemo jušno osnovo in s kuhalnico dobro postrgamo po dnu, da odlepimo vse karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem mesa in zelenjave. Dodamo še lovorjev list in suhe začimbe po okusu. 

Lonec pokrijemo in ko enolončnica zavre, ga samo delno pokrijemo in znižamo temperaturo na srednjo jakost. Jed med rahlim vretjem kuhamo približno 30 minut oziroma dokler se krompir ne zmehča. Med kuhanjem enolončnico nekajkrat dobro premešamo in preverimo začinjenost. Po potrebi dodamo še malo soli in/ali mletega popra.  

Pripravljeno enolončnico serviramo v globoke krožnike ali jušne skledice. Postrežemo z nasekljanim svežim peteršiljem in kruhom. Dober tek!

Kaj skuhati?
