Bograč
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov

Nekaj na žlico, nekaj za na žar in nekaj za potešitev želje po sladkem. Preletite naš seznam okusnih idej za popestritev prvomajskih praznikov.

M.J.
29. 04. 2026 14.58
Goveji golaž
Goveji golaž FOTO: Shutterstock

Golaž

Ena od klasičnih jedi, ki jih kuhamo v začetku maja, je zagotovo prvomajski golaž. Lahko ga namreč skuhamo v večjih količinah ter tako pogostimo večje število ljudi. Recept za pripravo govejega golaža najdete TUKAJ, predno se kuhanja lotite, pa TUKAJ preverite, na kaj morate biti pri pripravi golaža še zlasti pozorni. 

Zavitki iz listnatega testa s šparglji in pršutom
Zavitki iz listnatega testa s šparglji in pršutom FOTO: Su.S.

Hitri zvitki s šparglji in pršutom

Če boste praznike popestrili s kakšnim piknikom ali domačo zabavo, vam bodo hitro pripravljeni pomladni zavitki zagotovo šli v slast. Recept je TUKAJ

Frtalja
Frtalja FOTO: Shutterstock

Frtalja

V nekaterih primorskih krajih je bila nekoč frtalja obvezna jed ob 1. maju. Takrat je bila za zajtrk obvezno na mizi koromačeva frtalja, saj so verjeli, da prva koromačeva frtalja odganja modrase. Gre za preprosto in tudi hitro narejeno jed, ki se pripravlja z najrazličnejšimi svežimi zelišči, dišavnicami, zelenjavo, šparglji, čebulo, koprivami, peteršiljem, regratovimi, bezgovimi ali akacijevimi cvetovi, pa tudi s pršutom, ocvirki in klobasami. Recept za zeliščno frtaljo si lahko ogledate TUKAJ, če bi raje poskusili frtaljo s šparglji in panceto, pa imate recept TUKAJ

lazanja
lazanja FOTO: okusno.je

Lazanja

Ena od jedi, ki zadovolji večje število ljudi, skuhamo pa jo lahko tudi na zalogo, je lazanja. Obstaja veliko najrazličnejših receptov in treba je najti tistega pravega, ki resnično zadovolji in razvaja naše brbončice. Predstavljamo vam recept, ki nam ga je zaupala nona Jolanda s Krasa, in bo zagotovo navdušil ljubitelje dobre domače lazanje.

Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo
Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo FOTO: Adobe Stock

Zapečene palačinke z mletim mesom

Ena tistih jedi, katerih priprava vam bo sicer vzela malo več časa, vendar pa bo ves trud bogato poplačan, ko jo boste servirali na mizo. Jed je nasitna in izjemno okusna, dobrih domačih palačinke pa se tudi vedno vsi razveselijo. Recept je TUKAJ

bograč
bograč FOTO: iStockphoto

Bograč

Ko govorimo o okusnih jedeh na žlico, s katerimi si lahko popestrimo prvomajske praznike in na okusno pojedino povabimo tudi znance in prijatelje, moramo seveda omeniti tudi bograč. Tako kot velja za golaž, lahko tudi bograč skuhamo v večjih količinah, saj je s pogrevanjem samo še boljši. Najboljši je seveda, če ga skuhamo kar v kotličku nad odprtim ognjem. Recept za pravi prekmurski golaž, kot ga pripravljajo na turistični kmetiji Tompa, si lahko ogledate TUKAJ

Čevapčiči s čebulo in ajvarjem
Čevapčiči s čebulo in ajvarjem FOTO: iStock

Čevapčiči

Če vreme to dopušča, se okoli 1. maja tudi uradno začne sezona peke na žaru. In ko govorimo o dobrotah, ki jih najraje pečemo na žaru, seveda ne moremo mimo čevapčičev. Res je, da jih lahko kupite v trgovini ali mesnici, ampak vam polagamo na srce, da so domači čevapčiči poglavje zase. Nasvete za pripravo domačih čevapčičev si lahko ogledate TUKAJ, ker pa se čevapčiči navadno postrežejo z lepinjo, lahko tudi to pripravite sami. Recept za domače lepinje, ki so puhaste kot oblaček, najdete TUKAJ

Krompirjeva solata
Krompirjeva solata FOTO: Adobe Stock

Krompirjeva solata

Marsikdo si dobrega piknika skorajda ne predstavlja brez sklede krompirjeve solate. Priljubljena hladna solata je pogosta spremljevalka kosil, saj se odlično poda k ribam, kuhanemu, pečenemu ali ocvrtemu mesu. S preprostim dodatkom iz domače shrambe boste dosegli, da bo krompirjeva solata še bolj sočna in okusna. Preverite TUKAJ

Torta z grškim jogurtom in sadjem
Torta z grškim jogurtom in sadjem FOTO: Kristina Turk

Jogurtova torta z borovnicami (brez peke)

Osvežilna sladica, ki se ponaša s preprosto pripravo in odličnim okusom. Z njo boste popestrili vsako vrtno zabavo, odlično pa se prileže tudi kot posladek po nedeljskem kosilu. Recept je TUKAJ

Orehova rolada s kislo smetano
Orehova rolada s kislo smetano FOTO: osebni arhiv

Orehova rolada s kislo smetano

Ko se vam napovejo obiski, vi pa bi radi na hitro pripravili nekaj sladkega, bo orehova rolada s kislo smetano odlična izbira. Zanjo namreč potrebujete zgolj nekaj osnovnih sestavin, pripravljena pa je v manj kot pol ure. Če se vam dopoldne napovedo gostje, jo lahko popoldne že postrežete. Recept je TUKAJ

Vanilijeva panakota z jagodnim pirejem
Vanilijeva panakota z jagodnim pirejem FOTO: Adobe Stock

Vanilijeva panakota z jagodnim prelivom

Lahka in osvežilna sladica, ki bo odlično dopolnila kosilo z žara ali popestrila vrtno zabavo. Priprava je hitra in enostavna, sladica pa bo navdušila vse po vrsti. Recept je TUKAJ

Kremne rezine za lene gospodinje

Če si boste zaželeli kremnih rezin, pa ne boste imeli dovolj časa za bolj zamuden klasičen postopek, pripravite ekspresno različico z zdrobom. Gostje bodo navdušeni, vi pa tudi! Recept je TUKAJ

