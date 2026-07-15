V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši

Nežne kozice s svojo naravno sladkobo odlično dopolnjujejo mehke krompirjeve njoke, kremna smetanova omaka pa vse skupaj poveže v svilnato in zelo okusno celoto. Za piko na i poskrbijo sveža zelišča, jed pa lahko popestrite tudi z dodatkom naribane limonine lupinice, ki bo poskrbela za prijetno svežino in aromo. Rezultat je jed, ki navduši z ravno prav bogatim okusom , ne da bi bila pretežka za poletne dni.

Poleti si želimo jedi, ki so hitro pripravljene, a kljub temu delujejo, kot da smo zanje porabili veliko časa. Prav takšni so tudi njoki s kozicami v kremni smetanovi omaki – preprost recept, pri katerem le peščica sestavin ustvari presenetljivo bogat in uravnotežen okus.

Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa

Preberi še Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa

Največja prednost recepta je njegova preprostost. Kosilo je na mizi v manj kot pol ure , zato je odlična izbira tako za hiter obrok med tednom kot tudi za sproščeno poletno kosilo z družino ali prijatelji. Ko boste poskusili prvo vilico, boste hitro razumeli, zakaj mnogi pravijo, da je omaka tako dobra, da boste tudi ponev z veseljem pomazali do zadnje kapljice.

Sestavine:

- 200–250 g zamrznjenih ali svežih kozic

- 1 strok česna

- 2 žlici oljčnega olja

- 1 žlica masla

- 120 ml belega vina

- 1 žlica paradižnikovega koncentrata

- 500 ml smetane

- 1 žlica nasekljanega svežega peteršilja

- 500 g krompirjevih njokov

Postopek priprave:

Na kuhalnik pristavite vodo za kuhanje njokov. Tik preden zavre, jo posolite.

Medtem pripravite omako. Česen olupite in ga drobno nasekljajte. Dodajte ga v ponev, v kateri ste segreli oljčno olje in maslo.

Takoj ko česen zadiši, v ponev dodajte kozice in jih pražite, da postanejo rožnate, v sredini pa so še vedno nekoliko surove. Popražene kozice odstranite iz ponve.

Ponev deglazirajte z belim vinom. S kuhalnico dobro postrgajte po dnu, da odlepite vse karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem. Ko približno polovica vina povre, dodajte paradižnikov koncentrat, nato pa prilijte smetano. Dobro premešajte ter po okusu začinite s soljo in mletim poprom.

Ko se smetanova omaka dovolj zgosti, da prekrije hrbtno stran žlice, v krop stresite njoke in jih skuhajte po navodilih proizvajalca.

V omako dodajte popražene kozice in nasekljan peteršilj. Pustite, da se kozice do konca skuhajo v omaki.

Kuhane njoke odcedite in jih takoj dodajte v ponev z omako. Vse skupaj dobro premešajte in po potrebi dodatno začinite.

Pripravljeno jed takoj postrezite – z dodatkom naribanega parmezana ali brez. Zraven se odlično prileže skleda paradižnikove ali zelene solate.